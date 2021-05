Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

There's a crack in everything. That's how the light gets in (Leonard Cohen)

Vårens bondeopprør har vært som et vulkanutbrudd. Først skylte det over NRK-toppen Fredrik Solvang, som smeltet i møte med velformulert heite arbeidsfolk med hullgenseren på.

Deretter smeltet bøndenes forhandlingsvilje i jordbruksoppgjøret. Både Bondelaget og Norsk Bonde- og småbrukarlag nektet å forhandle ned sitt felles krav på 2,1 milliarder, i møte med Statens tilbud på en knapp milliard.

Parallelt med bruddet kom det et utbrudd av frustrasjon i Aftenposten: Bondelaget ville opprinnelig ikke at bøndene skulle ha mer enn 1,2 milliarder kroner i år, påsto et knippe småbrukarlagsfolk. Uten bevis.

Utbruddet ble møtt med kald avvisning fra Bondelaget: Dette var usanne rykter. Bondelaget ville ha "i området 2,1 milliarder".

Men heller ikke Bondelaget ville vise til håndfaste kilder. Og utbruddet fortsatte.

18. mai var lavaen kommet for nær Schweigaardsgate. Bondelaget la fram "vårt opprinnelige krav" for møtene med Småbrukarlaget, datert 23. april. Det viser en sum på 2,11 milliarder kroner.

"Det gjør vi for å unngå videre spekulasjoner", melder Lars Petter Bartnes.

Her kommer bondelagslederen, for å bruke hans egen retorikk, med et urealistisk høyt krav.

Fordi det dokumentet Bartnes har lagt fram, viser nøyaktig samme tall som det endelige rammekravet Bondelaget og Småbrukarlaget ble enig om.

Etter at bøndenes møterom har ligget i mørket i tiår, begynner den omforente veggen av hemmelighold å slå sprekker. Her er hva som kommer ut:

I de siste årene har faglagene forhandlet seg fram til et felles krav i to omganger. Fra en kilde med innsikt i forhandlingene får Nationen bekreftet at dette gjelder også i år.

I første omgang (i år i dagene før 23. april) dealer partene bare om én kronesum: Ramma. Her eksisterer det lite skriftlighet. Det vi vet, er at partene i år ble enig om å kreve 2,11 milliarder kroner.

Først da (i år 23. april) utveksler faglagene dokumenter som det Bondelaget la fram på tirsdag. Disse er i seg selv interessante, fordi de viser hvilke produksjoner og bønder de ulike faglagene vil sende penga til.

Men de viser altså ikke kravet Bondelaget opprinnelig la på bordet overfor småbrukarlagsleder Kjersti Hoff. Det tallet var 1,6 milliarder kroner, sier Hoff. Hun sier hun ikke så Bondelagets nypubliserte dokument før etter at hun og Bartnes ble enig om 2,1 milliarder i ramme.

Bartnes og Hoff kan ikke snakke sant begge to. Den som tror Bartnes snakker sant, og at Bondelaget presenterte nøyaktig samme beløp som det som ble bøndenes krav, må akseptere premisset om at Kjersti Hoff ikke fikk forhandlet opp Bondelagets utgangskrav med én eneste krone.

Hvorfor er det så farlig for Bondelaget å gå ut med sitt (lave) primærstandpunkt i ved oppgjørene? Det kan bli misforstått.

Bondelagets utgangskrav uttrykker nemlig ikke hva Bondelaget, etter sine studieringer og interne prosess, egentlig mener bøndene bør få det aktuelle året. Tallet som presenteres for Småbrukarlaget er blitt satt strategisk lavt, for å dra ned Småbrukarlagets utgangskrav.

Bondelaget legger et mye lavere, fiktivt kravsønske på bordet til Småbrukarlaget. Deretter "gir Bondelaget etter" og øker sitt krav. Småbrukarlaget senker da sitt, slik at partene til slutt blir enige på det nivået Bondelaget har ønsket hele tiden.

Derfor kan Bartnes på en måte ha rett når han sier at Bondelagets utgangspunkt var 2,1 milliarder. Men til Småbrukarlaget sa han 1,6. Sier Kjersti Hoff.

Bondelaget mener at staten vil tjene på å kjenne utgangspunktet til de to faglagene. Men hvem er det som tjener på at bøndenes ledere angriper hverandre midt i oppgjøret, og at en av de to (vi vet ikke hvilken) snakker usant i offentligheten om det mystiske utgangskravet? Det er neppe bøndene.

I juni kan Bondelagets årsmøte vedta åpenhet om lagets utgangsposisjon på ramme. Da må også Bondelaget foreslå en ramme som tåler dagens lys: Hva må våre medlemmer ha i år? Ikke en fiktiv ramme for "å tukte Småbrukarlaget i interne forhandlinger", som en kilde med styreerfaring i Småbrukarlaget beskriver det.

Da vil bøndenes felles krav til staten bli høyere. Det kan være like greit. I en fersk Agrianalyse-rapport svarer bare 50 prosent av bøndene at jordbruksforhandlingene er et gode for dem. Skal 135 kroner timen liksom være resultatet av et bra opplegg?

Hvis Bjørn Gimming vil øke tilliten til forhandlingene, kan den foreslåtte bondelagslederen kutte ut den arkaiske tradisjonen med fiktive krav, hemmelighetskremmeri, skittentøyvask med småbrukerne og null tetting av inntektsgapet.