Det er uhyggelig å se hvordan opptøyene spredte seg etter politivolden som tok livet av George Floyd, og hvordan president Donald Trump synes mer interessert i å bidra til å splitte enn å samle det amerikanske folk.

Men kampen mot rasisme, for likeverd og like rettigheter, handler ikke om “dem”. Det handler også om oss. Det er 790.000 innvandrere i Norge og nær 190.000 barn av innvandrere. Den største gruppen innvandrere er polakker, litauere og svensker, men i Norge bor det også mange med afrikansk eller asiatisk opprinnelse. Strukturell og reell rasisme basert på hudfarge eller etnisitet skjer også her.

Det skjer med barn som blir stoppet av politiet på gata med spørsmål om sykkelen de sykler på faktisk er deres. Det skjer med unge og voksne som stoppes i tollen oftere enn deg og meg. Det skjer med ungdom som ikke kommer inn på utesteder fordi det angivelig er fullt. Eller fordi de har feil bukser. Eller hva forklaringen akkurat den kvelden måtte være. Det skjer med unge og voksne som verken får jobb eller engang svar på sine mange hundre jobbsøknader.

Robert Nyheim-Jomisko var ni år første gang han ble plassert i en politibil, sammen med lillebroren på sju. Fordi de ikke hadde på seg refleks. Siden har politiet stoppet doktorgradsstudenten utallige ganger. Han er blitt strippet. Anklaget for å smugle. Anklaget for å ha falskt pass. Anklaget for lovbrudd. Anklaget for løgn.

Du kan jo spørre deg selv: Hvor ofte har det skjedd deg? Hvor sannsynlig er det at barna dine blir utsatt for det? Eller barnebarna? Det store flertallet av oss engasjerer oss ikke i dette i hverdagen, fordi vi ikke merker det.

Vi, majoriteten, ser eller opplever det aldri, eller så sjelden at vi kan gå gjennom livet og tenke at det ikke skjer, som Aftenpostens kommentator Frank Rossavik så godt beskrev i uka vi nå legger bak oss.

Annonse

Men det skjer. Og det kan gi uopprettelig skade.

Det rammer selvfølgelig hver enkelt som blir utsatt for rasisme. Det er utålelig og uakseptabelt. Men det rammer også samfunnet – oss alle – fordi slike hendelser bidrar til å bygge ned tillit. Og i vårt samfunn er tillit en helt sentral verdi. Av høy grad av tillit til ordensmakten. At vi ikke fryser til i angst eller legger på sprang når vi ser politi. At byråkrater og embetsmenn er stabile størrelser, satt til å forsvare institusjonene, og at vi har tillit til det. At vi de facto har et samfunn med en velfungerende maktbalanse og respekt for de demokratiske institusjonene. Det gir trygghet og frihet for alle.

De siste par årene har vi sett hvor raskt land kan brytes ned om mistilliten får råde. Og nå ser vi hvordan politivold i kombinasjon med hensynsløs populisme kan sette et samfunn i brann.

1000 mennesker blir hvert år drept av politiet i USA og ett av kravene amerikanske demonstranter nå har, er en fullstendig reform av politi og rettsvesen. Også i Norge er det varslet demonstrasjoner. Av smittevernhensyn – men også fordi norsk politi har gått i dialog med arrangørene – blir disse neppe verken store eller vanskelige å håndtere.

Norge er ikke USA og forskjellen mellom amerikansk og norsk politi er stor. Men dramatiske enkelthendelser har skjedd også her, som da Eugene Obiora for 15 år siden ble holdt nede med et politigrep som kvalte ham. Norsk politi har jobbet masse med dette, for å utvikle en kultur basert på relasjon, refleksjon og trening i ikke-voldelige arrestasjonsteknikker. Ifølge forskningsleder Christin Thea Wathne ved storbyuniversitetet OsloMet handler det også om tradisjon: Norsk politi skal beskytte borgerne, vel så mye som å kontrollere oss.

Stort sett er norsk politi ubevæpnet. Men også norsk politi trekkes i militaristisk retning, advarer forskeren. I et intervju på NRK Nyhetsmorgen fredag peker hun blant annet på politireformen. Når politiet trekkes ut av distrikter og lokalmiljøer og i større grad baserer sin innsats på data og algoritmer enn relasjoner og nærkunnskap, kan det skje en militarisering, mener Wathne.

Når kriminaliteten endrer seg, må også politiet endre seg. Men by og bygd trenger begge deler: Et politi “bevæpnet” både med informasjon og relasjon. Med evne til refleksjon og godt utført skjønn, også i spisse situasjoner. Og med tillit til at de kan utgjøre en positiv forskjell.