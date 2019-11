Det gikk helt vest med øst

Østblokken, kalte vi dem, landene bak jernteppet. I dag utgjør de EUs problemland. 30-årsjubileet etter Murens fall har satt minnene i sving.

Jeg var avgangselev på Namsos videregående skole og formodentlig opptatt av å forberede meg på heldagsprøvene før jul.

At jeg ikke bare kastet alt jeg hadde hendene, og reiste til Berlin!

Jeg kjenner flere som gjorde det, og er fortsatt misunnelig på dem. Murens fall var spektakulært, selv sett fra Namsos en hustrig novemberdag i 1989. Hvordan måtte det ikke være på selve nullpunktet – Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor, Karl Marx Strasse?

For oss som vokste opp under den kalde krigen var det som skjedde høsten 1989 skjellsettende, nærmest bevissthetsutvidende. Jernteppet hadde lagt noen mentale sperrer for oss. Da det ble trukket til side, åpnet det seg bokstavelig talt en ny verden.

Jeg besøkte den «nye verdenen» allerede sommeren 1990, fra Berlin, gjennom DDR, Tsjekkoslovakia, Jugoslavia, Ungarn og Bulgaria. Som ung turist var det svært spennende, og lærerikt, å se de enorme forskjellene mellom øst og vest så kort tid etter revolusjonen.

Fem år senere, i 1994, var det EU-kamp i Norge. For oss som var på Nei-siden var Øst-Europa et viktig argument. De daværende 12 EU-landene omtalte vi som en vestlig rikmannsklubb. Norge burde beholde sin utenrikspolitiske suverenitet, og samhandle med landene i øst framfor å mele vår egen kake i den Vesteuropeiske Union.

Ti år senere tok sannelig EU oss på ordet, og innlemmet 10 østeuropeiske stater (åtte av dem tidligere kommuniststater) i unionen. Østutvidelsen, eller «det store spranget» mot øst som det også ble kalt, er EUs mest ambisiøse prosjekt noensinne.

Selv som EU-motstander synes jeg det er vanskelig å kritisere intensjonene bak EUs utvidelse østover (som senere har blitt ytterlige utvidet med Bulgaria, Romania og Kroatia). Forskjellene i økonomi og levestandard skulle jevnes ut, og den demokratiske utviklingen forseres. Europa skulle samles!

Blant paukene og basunene blandet det seg allerede den gang inn kritiske røster. Fire tiår med kommunistisk diktatur hadde naturlig nok tæret hardt på de gamle østblokklandene. Mange mente at disse statene ikke var modne for å gå inn i en organisasjon som er blodtrimmet i markedsøkonomi. De hadde heller ikke rukket å utvikle de demokratiske institusjonene i tilstrekkelig grad. Flere av landene slet med et rettsvesen som ikke fungerte, og med utstrakt korrupsjon.

Nå, 30 år etter murens fall, 25 år etter Norges nei til EU og 15 år etter EUs store sprang østover, kan vi konstatere at ikke alt har gått som vi hadde håpet.

I Aftenposten kan vi lese om at frykt og pessimisme har inntatt mange av landene i øst. En meningsmåling tatt opp blant 12.500 innbyggere i seks sentral- og østeuropeiske land viser nedslående resultater. Mellom 50 og 60 prosent av de spurte opplevde demokratiet som truet i sine land. Mellom 63 prosent i Ungarn og 34 prosent i Tyskland frykter å demonstrere mot egen regjering.

Vi vet også at land som Ungarn og Polen har hatt en negativ utvikling de siste årene. Lederne i disse landene, som begge har vunnet makten gjennom demokratiske valg, driver aktiv og systematisk demontering av demokratiet.

I etterpåklokskapens klare lys kan man fastslå at EU-utvidelsen ikke ble fullt så suksessrikt som EU selv ønsket at den skulle bli. De 15 årene mellom Murens fall og EUs østutvidelse var for kort tid til å etablere de tidligere østblokklandenes selvstendighet. Verken økonomien, arbeidslivet eller de demokratiske institusjonene var rede for å tre inn i en overnasjonal organisasjon med rigide krav om fri flyt av varer tjenester, kapital og personer.

Jeg er ganske sikker på at befolkningen i den tidligere østblokken er minst like frihetssøkende som deg og meg. Problemet er bare at EUs fire friheter oppleves frihetsberøvende for alle dem som mister jobb, inntekt og framtidsmuligheter som følge av de sterke markedsøkonomiske prinsippene som ligger til grunn for EU.

Usikkerhet for egne inntekter og framtid er gjerne grobunn for politisk ustabilitet. Det gir vekstvilkår for nasjonalistiske og forføreriske politiske opportunister, slike vi ser i stor framgang over hele Europa, ikke bare i øst.

Jeg burde ha kastet det jeg hadde i hendene og reist til Berlin i november 1989. Jeg skulle ha opplevd den grensesprengende frihetsfølelsen der og da. Før det ble for sent.