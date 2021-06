Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Av 356 kommuner har 319 eiendomsskatt. Det kan man like eller mislike. Siden mange nordmenn har eiendom, misliker ganske mange ordningen.

Det er likevel norsk lov at kommunene får sette eiendomsskattesatsen selv, mellom null og sju promille.

Norge har ikke hatt en blåere regjering siden landkommunene het herred, men den gang som nå betyr blå ikke på noen måte desentralisering av makt.

Regjeringen har for eksempel kvistet lokaldemokratiets mulighet til å kreve inn kommunal eiendomsskatt, fra en maksimal sats på sju promille og ned til fire. Selv dette er for mye lokaldemokrati for Frps mann i Stortingets kommunalkomité.

I Politisk Kvarter på NRK mandag var Helge André Njåstad forarget over at kommuner "retakserer og lage urimelige takster" for eiendomsskatt, særlig på hytter. Isåfall får Njåstad gå til domstolen. Takseringen er lovregulert og kan etterprøves og påklages.

Selve det lokaldemokratiske handlingsrommet til å sette lokal skatt, kaller han for "en ukultur vi vil sette et tak på". Blant annet fordi den rikeste hytteeieren i Hol kommune visstnok betaler 30.000 kroner i eiendomsskatt.

Det er ikke slik at Hol er en fattig kommune, sier Njåstad. Tror han at hytteeieren i Hol som betaler 30.000 i eiendomsskatt er en fattig hytteeier?

Tror Frp at skisporene i Hol legger seg selv? Til opplysning: Kommunen bruker 6 millioner i året på å legge spor til de stakkars hytteeierne sine. Det er rart de orker å gå så mye på ski, så ihjelskattet og årelatt som de er av kommunale fakturaer.

Eiendomsskatten er ikke den eneste plage som vederfares de plagede hytteeiere. Kanskje de har arvet hytta med mye gjeld, sier Njåstad. Han glemmer i farten fenomenet som kalles "eiendomsmarkedet". Har man ikke råd til å sitte på en forgjeldet hytte, kan man ringe en eiendomsmegler.

Hol kan klare seg uten eiendomsskatt, sier Njåstad. Det er det ikke han som bestemmer, men de 21 som er valgt av folk i Hol til å sitte i kommunestyret.

Frp er ikke fullstendig motstander av kommunal makt. Kommunene skal for eksempel kunne nedlegge veto mot lokal fornybar kraftproduksjon, og dermed ytterligere bremse skattinntekter og næring i kommunen. Hvordan dette skal bidra til at kommunene får råd til å kutte skattleggingen av hytter, er uklart.

– Det er trist at Frp mener de er bedre til å bestemme over kommunen vår enn vi er, sa ordfører Petter Rukke (Ap) i Hol til NRK mandag. Frp-Njåstads forsvar var at Rødt er verre til å overstyre kommunene enn Frp er. Dermed er hesteskoen sluttet. Fløypartier er ingen god idé for borgere som ønsker et sterkt lokaldemokrati.

Ikke at gleden over reell lokal maktutøvelse flommer over de statsbærende partier heller. Når lokaldemokratiet i Alta vurderer å forlate Finnmark fylkeskommune og melde seg inn i Troms, bruker Trygve Slagsvold Vedum sin etterhvert store kjøttvekt: Det vil være "uklokt", sier han i VG, og åpner for at Sp i regjering kan overkjøre lokaldemokratiet i Alta.

Vedum begrunner sitt varsel med at Finnmark kan miste stortingsseter dersom Alta forlater fylket. Men det er jo ikke lokaldemokratiets skyld. Valgordningen vår er vedtatt på Stortinget. Vedum kan fikse den der.

Lokale forskjeller skal helst komme til uttrykk gjennom kulturmønstringer, bygdebøker og lokalrevyer. Hvis Ørsta skulle finne på å satse på skattekutt og eldre, mens Volda kjører hardt på skatt, avgifter og skole, kommer det sinte leserinnlegg, også fra Frp-ere: Hvorfor har de eldre i Ørsta vin til maten mens våre i Volda bare får vann? (Eksempelet er veldig fiktivt).

Svaret er frihet. Store og små forskjeller fra kommune til kommune, i skatt, i prioriteringer, i fordeling av velferd, er selve beviset på at det frie lokaldemokratiet virker. 356 kommuner er ikke frie, dersom de må vedta den samme typen skole- og sykehjemsstruktur, dersom serveringstilbudet på sykehjemmet må være omtrent som i nabokommunen.

Min far fikk nok av vervet som borgerlig Sp-lokalpolitiker på 80-tallet. Han opplevde at stadig mer av handlingsrommet ble bestemt av minstekrav og -standarder fra Storting og Statsforvalter, mens kommunestyret fikk sitte og håndtere upopulære saker om skolebygging og andre grendespørsmål.

Den ene av Helge André Njåstads tre hjertesaker er frihet. Er kommunene fri, om de har makt til å gjøre slik staten og Oslo vil?

Hva gjelder oss hytteeiere, står vi fritt til å flytte til hyttekommunen vår og stemme mot eiendomsskatt. Vi kan fritt selge hytta og kjøpe en annen, i en billigere kommune.

Velgerne står fritt til å etterspørre partier som vil gi kommunene mer frihet, i et land der desentral makt provoserer selv Frp-ere.