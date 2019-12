Det er litt krise nå, Erna?

Ved innledningen av det 25. klimatoppmøtet i Madrid tidligere denne måneden, sa Norges statsminister Erna Solberg at hun ville vente med å bruke de største ordene for å beskrive situasjonen for klimaet i dag:

"Vi har selvfølgelig en krise, med så store klimautslipp, men klimakrisen kommer til å bli enda større i årene fremover. Derfor bør vi vente med å bruke de største ordene med en gang. Men om vi ikke får gjort noe, vil dette bli en stor, alvorlig krise for hele verden", sa Solberg til NRK.

Mitt forslag er at vi begynner å bruke de store ordene. Allerede nå.

Da klimatoppmøtets høynivådel startet 10. desember, sa generalsekretæren for FNs klimakonvensjon, Patricia Espinosa, at en hvert år under klimaforhandlingene har sagt at mulighetsvinduet for å forhindre klimakollaps snart kan være i ferd med å stenges. "Mulighetsvinduet stenger nå", sa hun, som en sterk appell til verdens ledere om å handle.

Lederen for verdens meteorologorganisasjon, Petteri Taalas, fulgte opp med følgende advarsel: "Vi sikter mot en temperaturøkning på tre til fem grader innen utgangen av århundret. Om vi bruker alle fossile ressurser, vil vi gå mot åtte graders oppvarming".

Altså, verdenssamfunnet ble i 2015 enig om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, i den juridisk forpliktende Parisavtalen. Det ble regnet som et historisk gjennombrudd at verdens land forpliktet seg til et klart klimamål.

Hvordan målet skal oppnås, ble verdens land imidlertid ikke enige om. FNs miljøprograms årlige "Emissions Gap Report" viser at klimagassutslippene i snitt har økt med 1,5 prosent hvert år de siste ti årene, og at toppen trolig heller ikke er nådd. Også denne FN-rapporten konkluderer med at vi vil passere tre graders oppvarming før århundreskiftet, selv om de klimatiltakene verdens land har meldt inn til Parisavtalen gjennomføres.

Med andre ord, de tiltakene som er rapportert inn til FN så langt, er helt utilstrekkelige for å begrense de globale oppvarmingen til 1,5 grader.

For ordens skyld, en global oppvarming med tre grader eller mer er så dramatisk at det nesten ikke lar seg beskrive. Høyskolelektor og økobonde Thomas Cottis har laget en rapport for Framtiden i våre hender, der konsekvensene ved ulike temperaturøkninger beskrives. For eksempel vil den totale matproduksjonen i verdens landbruk vil bli 30 til 50 prosent lavere enn i dag.

Da er det ekstremt skuffende at heller ikke årets klimatoppmøte innfridde forventningene. Det ble ikke engang enighet om å oppfordre verdens land til å sette mer ambisiøse mål for utslippskutt. Dette ble blokkert av land som USA, Kina og India. En landet i stedet for et kompromiss – der det understrekes at det haster å øke ambisjonene.

Om ikke de allerede pågående klimaendringene kan kalles krise, om vi velger å vente med å bruke de store ordene også om de framtidige klimaendringene vi vet vil komme, kan vi i alle fall slå fast følgende: Den politiske kollapsen i de internasjonale klimaforhandlingene er helt krise.

Vi trenger ledere med kriseforståelse, vi trenger ledere som er i stand til å handle.

Det tror jeg faktisk statsminister Erna Solberg er enig i. Også hun er skuffet over resultatet i Madrid. Landene ble heller ikke enige om systemet for kjøp og salg av klimakvoter over landegrensene, et system Norge vil være helt avhengig av for å innfri våre klimaforpliktelser til Parisavtalen.

I forkant av Madrid-møtet kom Solberg med en innrømmelse til NRK. Norge har i mange år vært gode på å sette klimamål. Nå må vi også bli gode på å nå de målene, påpekte hun. Hvordan hun forener det med fortsatt å lete etter ny olje er ikke godt å si, men det er uansett fint at statsministeren er opptatt av måloppnåelse.

For nå er det tid for handling. Hvis verden ikke tar de første skrittene mot 1,5 gradersmålet, må vi gå dem for den. Vi må gjennomføre reelle kutt i klimagassutslipp på egen kjøl.

Norsk landbruk har gått foran, og har som første og hittil eneste næring inngått en forpliktende avtale om å redusere klimagassutslippene. Det er naturlig at bøndene går foran, det er de som først og fremst merker klimaendringene på kroppen.

Flere må følge etter. Myndighetene kan sette forpliktende klimamål for offentlig sektor, andre bransjer og næringer må følge i landbrukets spor.

Nå er det skikkelig krise. Da må vi håndtere den.