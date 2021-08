Det blir tøffe rødgrønne forhandlinger

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Mandag kveld var alle de ni partilederne samlet til debatt fra Arendalsuka. Det ble en politisk aften som løftet noen fram og skjøv andre litt lenger ut i det mørket som omga NRKs utendørsscene.

Riktig nok var det forfriskende å få alle i tale, etter at de tre statsministerkandidatene Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått varme opp ved to anledninger den siste uka.

Audun Lysbakken (SV) gikk rett i duell med Vedum om nullutslippssoner i byene og spurte om Vedum ikke mener kampen for dieselbilen er litt mindre viktig etter FNs siste dystre og alvorlige klimarapport.

Det fikk Vedum til å hente fram argumentene om unorsk forskjellspolitikk og urettferdige tiltak. Det hjalp lite at Lysbakken inntok den hyggelige "på fornavn-rollen", han som prøver å forklare kompisen på vorspiel at klimakrisen er reell.

“Vi må være litt modige som politikere”, sa Lysbakken til en tydelig provosert Vedum, som rett nok snakker godt for seg og sine nye velgere. Men det kommer til overflaten hvor samarbeidsproblemene mellom SV og Sp ligger.

Og ikke minst, at det er i ferd med å vokse fram en kraft både i og til venstre for SV, som dermed må tas med i betraktning når det skal telles stemmer og mandater etter valget 13. september.

Ved minst to anledninger ble Vedum invitert over til høyresida, av både Frp og KrF: "for de du står sammen med der blir du jo ikke enig med likevel".

Klima var et velvalgt hovedtema etter framleggelsen av FNs siste klimarapport. Den har fått nye medlemmer til å melde seg inn i MDG og gitt miljøpartiene vind i ryggen på målingene.

En som var klar til å benytte anledningen og fikk mye taletid, var Rødts Bjørnar Moxnes. Det er bemerkelsesverdig å observere hvordan spiraler er enten gode eller dårlige.

Det samme gjelder Arbeiderpartiet, som på målingene for tida er i siget og har distansert Sp. Det merkes på Jonas Gahr Støres humør og offensive framtoning. Han framstår sikrere og mer overbevisende. Og så fikk seerne et tilbakeblikk og en påminning om "utenriksminister Støre" under den siste runden om Afghanistan.

Litt overraskende gikk det godt over et kvarter før Frp-leder Sylvi Listhaug tok ordet, da med påstanden om at det har liten betydning hva slags klimagrep Norge gjør. Men Listhaug har partiprogrammet under huden og snakker til grunnfjellet – i det som faktisk er hennes første partilederdebatt som Frp-leder.

Det tok enda fem minutter før KrFs Kjell Ingolf Ropstad trådte fram fra tussmørket. Vel er det sant at om man ikke gjør noe, gjør man heller ikke noe galt. Men anonymitet er ikke veien å gå for et parti som sitter fast under sperregrensa.

Litt rart er det å sette Une Bastholm (MDG) og Guri Melby (V) – den andre debutanten i partilederdebatten – opp mot hverandre i duell om klima, begges hjemmebane og dermed ikke den store arenaen for uenighet.

Vesentlig mer temperatur ble det da Solberg og Vedum møttes i (nok en) duell om politireformen. Erna Solberg var likevel på sitt beste da skatt og fordeling ble tema. Her er hun sikker og vet hun har de trofaste høyrevelgerne med seg. Men om hun vinner noen nye stemmer er mer usikkert. Pilene peker mot regjeringsskifte.

Enkelte store svingninger har det vært på de siste ukenes meningsmålinger. Sp har gått fra 19 prosents oppslutning i juli til 15,8 her i Nationen i begynnelsen av august, for så å foreløpig lande på 13,7 prosent på Kantars måling for TV2 denne uka.

Det kan være forskjellen på før og etter offentliggjøringen av rapporten fra FNs klimapanel. En del av Sp-velgerne viser seg til og med å gå til “erkefienden” MDG. Det tyder på at det fortsatt er bevegelser. Og siste ord om klima er ikke sagt i denne valgkampen.

Det virker som et dramatisk fall for Sp, og det snakkes om å "nå formtoppen for tidlig". Men hadde ikke Sp ligget på 20-tallet i oppslutning omkring juletider, hadde de neppe heller nå ligget an til det som fortsatt kan bli et rekordvalg for Vedum.

At Sp blir en vesentlig del av en eventuell ny rødgrønn regjering er det liten tvil om – etter det som kommer til å bli svært interessante forhandlinger. Sp-lederen snor seg likevel glatt unna spørsmålet om hva som skal til for at lederen av et lite parti kan bli statsminister.

Han vil snakke politikk, ikke posisjoner – og er plutselig tilbake til tåke-argumentasjonen fra før landsmøtet i partiet presenterte han som sin kandidat. Og da programleder Fredrik Solvang ba alle partilederne peke på den de ønsker som ny statsminister, var det bare én som pekte på Vedum. Vedum selv.