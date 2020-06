Det blågule virus

Fred i Norden er, om vi ser historisk på det, unntaket. Vi har klart å krige selv da vi var i Kalmarunion.

Sommeren har vært tiden for å invadere naboen. I de siste tiår er sommeren tiden for fredfull invasjon av svenske campingplasser og dansbanar for en feriedose svensktopp og mellanøl.

Men ikke i år. Vi får feriereise i hele Norden, men ikke til vårt nærmeste ferie-naboland. Sverige, er en øy av smitte. De har 5000 av Nordens 6000 koronadøde.

Svenskene blør allerede av mangel på harryhandel: Strømstad kommune alene har mistet norsk butikkomsetning på 30 millioner kroner - per dag.

Verken dansker, tyskere eller nordmenn tilrås å dra til Sverige i sommer. Ifølge det svenske Tillväxtverket står disse gruppene normalt for nær halve turistomsetningen på 150 milliarder kroner.

Svenskene er besvikna. Å stenge grensene risikerer å skape dype sår, sier utenriksminister Ann Linde (S) til Dagens Nyheter. Det er sterk ordbruk mellom nordiske naboer - om man altså ser kortsiktig på det.

Den svenske lagom-nøytraliteten er ingen nyskapning. Slik svenskene søkte å holde nazismens virus ute med påholden nøytralitet og ikke krig, har dagens Sverige satt seg på kafé og forsøkt å vifte vekk koronaviruset som en brysom kafégjest som nok lager kvalm, men som sikkert forlater lokalet, bare man venter litt.

Viruset gjør ikke det. Det sprer seg fra hånd til munn på Stureplans kafeer og i Jamtlands sjukvård. Ingen steder i Europa avdekkes det nå flere nye daglige koronatilfeller enn i Sverige.

Norge og Danmarks nedstengning i mars skjedde, om ikke veldig koordinert, så i et slags improvisert samspill. Svenskene har kjørt sitt eget løp, holdt skolene og serveringsstedene åpne og sykehjemmene så åpne at gamla og fria har strøket med i femtusentall.

– Jeg kan kjenne på en genuin bekymring, sier Ann Linde. Statsråden snakker ikke om eget lands døde, men om andre lands ferierende.

Svenskene er bekymret for at den særsvenske isolasjonen skal skade pendling, helsesamarbeid og næringsliv i grenseområdene. Da er det veldig rart at svenske myndigheter ikke har vært interessert i å søke en fellesnordisk linje fra starten av smittevernarbeidet.

Annonse

Også Medel-Svensson bør ha fått med seg at når Sverige velger nøytralitet uten hensyn til hva naboene gjør, blir det trøbbel i Norden.

Statsminister Stefan Løfven (S) nekter fortsatt å innrømme feil i den svenske smittestrategien. Sverige har ganske riktig unngått skrekkscenariet fra Sør-Europa - at sykehusene overmannes av koronatilfeller, slik at folk dør i mangel på respirator.

Historien fra Rosenbad er at svenskene, som sine nordiske naboer, har holdt helsevesenet flytende. Men at Sverige står alene om å ha klart brasene uten omfattende, kostbare tiltak.

Problemet er at Sverige også står alene om en skyhøy dødsrate. Og i andre kvartal ligger BNP an til å falle 10 prosent.

Statsministeren sier at den særsvenske dødsraten skyldes svikt i eldreomsorgen. Men det er ikke sykehjemmenes skyld at det nasjonale besøksforbudet på sykehjem ble innført først 1. april.

Opinionen har vært lojale tilhengere av den løse linjen. Når den ser at resten av Norden åpner opp for ferie mens gjestesengene i Dalarna og Bohuslän står tomme, øker presset mot regjeringen.

Da er det begripelig at utenriksministeren forsøker å skape et ytre fiendebilde av svenskenes naboland.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell er det faglige ansiktet for koronastrategien i et land som har den femte høyeste dødeligheten i Europa. Denne uka hevdet han at årsaken kunne være at svenskene, i større grad enn andre i Norden, reiste til det smittefarlige kontinentet i vinterferien. Det er foreløpig en spekulasjon.

Samtidig kritiserte han Norge for å forhindre nordmenn fra å reise til det mer smitterike Sverige.

Tegnell tror det kan bli "et problem hvis kriteriene for å reise over grenser er for strenge." Ikke fordi svensk smittevern behøver horder av nordmenn, men fordi økonomien trenger pengene våre.

Svenskene ble sure på Norge da Olav Tryggvason ville kristne sin påtenkte svenske brud. Denne gangen er det kravet om at svenskene må levere på smittevern som provoserer.

En smittevernsjef som leker reiselivssjef og en statsråd som vil true til seg besøkende, borger for et kjølig forhold over kjølen i år.