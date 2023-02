Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Siv Heimdal i Rethink Food og Leif Arne Kristiansen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel kritiserer Nationen for å hausse opp debatten på Facebook med valg av tittel på en nyhetssak, samtidig som vi stenger kommentarfeltet på sosiale medier.

"Men er det “folk” som egentlig er problemet? Aktører som lever av å publisere innhold på sosiale medier må ta et ansvar. Vi spør derfor Nationen, er klikk og engasjement på Facebook viktigere enn en god debatt?" skriver de to.

Saken det siktes til handler om at vegetarprodukter har blitt billigere enn kjøtt. Vi i Nationen vet godt at saker som handler om vegetarmat skaper mye debatt. Kanskje ikke alltid til det gode.

Les også: Det sparar seg å ete vegetarisk no

La meg først svare på kritikken om tittelen "No lønar det seg å kjøpe vegetarisk fremfor kjøt", og påstand om at vi med dette skaper splittelse mellom vegetar og kjøtt.

Det å velge vegetariske produkter er i seg selv et aktivt valg om ikke å spise kjøtt. Butikker som Meny annonserer vegetar som et kjøttalternativ. Hos Meny kan du lese "kjøttfrie alternativer, fulle av smak".

Vegetar er for mange et alternativ for kjøtt, og vi mener derfor det er en helt naturlig sammenligning. Når man også vet at de kjøttfrie alternativene tidligere var dyrere enn kjøtt, mens det nå er omvendt, gjør det dette til en interessant og relevant nyhetssak i en avis som skriver om mat og matproduksjon.

Så har de to debattantene helt rett: Vi i Nationen er ansvarlig for hvordan debatten arter seg. Vi har derfor ansatte som har ansvar for å røkte debatten i sosiale medier. Vi har egne retningslinjer for bruk av kommentarfeltet, og vi sletter og modererer innlegg etter denne. Retningslinjene våre baserer sek på norsk folkeskikk og norske lover. Målet med disse er å skape et debattrom for alle.

Les også: Retningslinjer for bruk av kommentarfeltene til Nationen

Annonse

Men er det noe vi også vet, er at det er de med de sterkeste meningene som roper høyest. Det er ofte disse som deler mest i debatten i dag, på godt og vondt. At ordskiftet er hardt gjør at mange kanskje velger å la være å delta i debatten. Det er ikke bra, og noe vi i Nationen ønsker å gjøre noe med.

Selv om vi har ansatte som følger debatten i sosiale medier, går det dessverre til tider så hardt for seg, at vi ikke har kapasitet til å følge opp. Spesielt når dette kommer i kombinasjon med flere hundere kommentarer på kort tid. Da velger vi å stenge kommentarfeltet. Samtidig ønsker vi å gi debatten et forsøk. Derfor legger vi ut saker med åpne kommentarfelt i utgangspunktet. Jeg tror det er viktig at vi legger til rette for den muligheten, så må vi heller stramme inn når det trengs.

Vi ønsker heller ikke å trigge til dårlig debattklima, og ofte er det en givende debatt. Dessverre kan noen få ødelegge for de mange. Vi forsøker å unngå triggerord, samtidig vet vi at det er noen ord som er naturlig i vår dekning, som bidrar til at noen hisser seg opp.

Ord som ulv, vegetar og MDG kan få noen til å kaste seg inn i debatten med klørne ute. Det er ikke unikt for Nationen, men noe vi også ser i andre kommentarfelt på sosiale medier. Her har nok Medie-Norge en vei å gå.

Samtidig ser vi dessverre at mange ender med å kommentere noe annet enn det som faktisk er innholdet i saken. Har vi en sak om en sauebonde, ender debatten ofte om ulv. Har vi en sak om pelsbønders kamp for erstatning, blir det en debatt om dyrevelferd. Har vi en sak med MDG, ender debatten ofte opp til å handle om partiet, eller enkelte av partiets poltikere, og ikke saken de fronter. Disse debattene jobber vi med å spore i riktig retning, og setter ned beinet for når det er nødvendig.

For Nationen er det viktig med sosiale medier. Per i dag er det en nødvendig plattform for debatt og spredning av vårt innhold. Men skal vårt gode innhold nå mange, må vi også sørge for at debatten favner bredt.

Vi jobber med å ta mer av debatten over på nationen.no, spesielt når det gjelder de mest betente sakene. Da kan vi sørge for at debatten holder seg i en saklig tone, samtidig som vi kan sikre oss at de som kommenterer faktisk har mulighet til å lese saken.

Dessverre er det et stort problem at mange kommenter saken uten å ha lest den. Her har vi også et ansvar: Tittel og teksten vi deler på Facebook må speile innholdet, slik at den ikke bidrar til en debatt som går i feil retning.

All den tid hvem som helst kan kommentere på Facebook, også under falske profiler, vil vi oppleve personangrep, trusler og usaklige kommentarer. Dette er kanskje en av de verste sidene ved dagens sosiale medier, og et stort samfunnsproblem, som Nationen alene ikke kan løse.

Men vi kan bidra. Derfor jobber vi med å spre våre retningslinjer for debatt, samt slette og i verste fall anmelde kommentarer som bryter både reglene og norsk lov.