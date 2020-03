I Hedmarks dype skoger lusker noe farlig rundt. Hvert år på denne tida lyder varselropene fra Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Nils Kristen Sandtrøen. Er det ulv? Nei, det er noe mye verre.

Statskog selger nemlig noen skogteiger år om annet. Like årvisst hausser Ap seg opp i opinionen: Våre skoger blir lagt ut for salg til grådige kapitalister. Hvitsnipphaier fra Bærum (pest) eller Berlin (kolera) sniker seg rundt priskontroll og lokale småbrukere, og sikrer seg norske skoger som lekegrind.

– Høyre og Frp er i ferd med å skape en skogadel. Verdiene skal styres av den økonomiske overklassen, sier Nils Kristen Sandtrøen i årets farevarsel.

Den norske jegerstand melder seg på: "En storstilt privatisering av fellesarealer", roper Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Virkelig? Neida. Norske skogsjaktmarker er ikke privatisert, de er avprivatisert.

I 2010 eide Statskog, Norges største grunneier, drøye 9 millioner dekar. Denne høsten kjøpte foretaket ytterligere 1,1 millioner dekar skog, de såkalte Borregaard-skogene. Stortinget sørget for at folk og jegere i 24 kommuner på Østlandet fikk mer statlig skog i nabolaget.

Den Ap-styrte regjeringen vedtok et "omfattende arronderingssalg." Og til hvilken pris vedtok den Ap-styrte regjeringen å selge? Jo, til høystbydende. I opposisjon har Ap funnet ut at dette heter "overklassen".

Hittil er det solgt drøyt 500.000 dekar. Statskog skal selge maks 750.000 dekar. Deretter vil staten eie 350.000 dekar mer skog enn på 2000-tallet. Storstilt? Ja. Privatisering? Nei.

Statskog gjorde det lett for kritikerne da statsforetaket i vinter nektet å gi lista over skogkjøpere til Dagsavisen. Dermed kunne Nils Kristen Sandtrøen si i avisen at "det er hemmelig hvem som kjøper". Han sa ikke at kjøperne er offentlig tinglyst. Men det er de altså.

Ap er mer tjent med å opprettholde myten om den hemmelige skogadelen. Som en velger skriver på Facebook: "Jeg har fått inntrykk av utenlandske selskap har kjøpt opp eiendom i Norge". "Nei til salg av Norge" tvitres det, selv om ikke en kvadratmeter er solgt ut av landet.

Aftenposten har funnet fram de største kjøperne av statlig skog. Den største er altså staten selv, Miljødirektoratet. Deretter kommer en kommune – og seks personer som enten bor i, eller eier skog i kommunen fra før.

Teigene som nå selges, er så store at det ikke lenger er tale om noe arronderingssalg, hevder Ap. Men hva sier Statskogs liste over solgt skog? I 2013, under de rødgrønne, solgte Statskog 11 store eiendommer på over 3000 dekar. I 2018 ble det solgt 7. I fjor ingen.

Når skogkjøperne kommer ut av Aps skygger, viser det seg at de heter Linda i Aurskog-Høland og Jostein i Trysil. 184 av 216 kjøpere er offentlige enheter, eller personer som bor i kommunen der de kjøper skog. Av de gjenværende 32 kjøperne bor flertallet i nabokommunen, opplyser Statskog.

Ja, noen få byfolk har kjøpt skog på avstand. Trondheimsadvokat Olav Stolpnes kjøpte 3175 dekar i Lierne i 2012. Dagsavisen kan avsløre at han i fjor tok 8.497 kroner i jaktutleie. Så dårlig til å flå som Stolpnes er, er det forståelig at han ikke jakter sjøl.

Norsk skog har over 120.000 eiere, en firedel av dem er bønder.

Den eieren som er størst og blir større, er staten. Har vi en skogadel, heter erkehertuginnen Olaug Bollestad, generalforsamling i Statskog.

Når Statskog selger noen årlige teiger, er det en "unik sjanse for skogeierne til å styrke driftsgrunnlaget. Det er ikke mine ord, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sine. Sps driftsgrunnlag er som kjent kraftig styrket – på bekostning av Ap.

For Ap er teigsalgene en unik sjanse til å holde to myter i live: Skogadelen – og Den lønnsomme statsskogen.

I 2010 kjøpte de rødgrønne Borregaard-skogene til 1,7 milliarder kroner, en pris som skogmiljøet vurderte som altfor høy. De rødgrønne lovet imidlertid "en forsterket, aktiv og lønnsom skogsdrift i Statskog».

Siden da har Statskog levert åtte årsresultat på i alt 692 millioner kroner. Men hele resultatet kommer fra egenkapitalen. I samme periode har Statskog nemlig inntektsført 751 millioner kroner fra vern og salg av skog.

For å omskrive Hjallis: Dæm kan itj driv med null. Før eller senere må Statskog slutte å omdanne skogkapital til inntekt, og skrape sammen et overskudd fra løpende hogst- og jaktinntekter i den skogen de har igjen.

Da vil det vise seg om myten om den lønnsomme statlige skogsdriften lider samme skjebne som den mytiske skogadelen:

Den sprekker i sola.