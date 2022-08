Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Ekspertene som for 10 år siden spådde at nye utenlandskabler ville påvirke strømprisen med et par-tre øre, har fått kjørt seg i det siste.

Med timepriser på over fem kroner kilowattimen hjelper det lite å forsvare seg med sånt som at to kabler fra eller til (av 17) neppe ville senket dagens gasskrise- og krigsdrevne strømpris. Spriket mellom opplevd budskap og følt effekt blir for stort.

Andelen i folket som er eksperter på strømmarkedet har nå passert andelen USA-eksperter under presidentvalget i 2020. Men få synes å ha trukket lærdom av at spåfolkene på 2010-tallet bommet så kraftig.

Som den stadig gjenoppstående røde løper, Trond Giske. Han sier nei til å bygge flere kabler for å kunne sende flommende vannkraft sørover. Det vil nemlig ikke hjelpe på prisen.

"Også Midt-Norge og Nord-Norge vil da få den samme høye prisen som Sør-Norge skriver Ap-eren til NRK.

Det er dristig spådd, sett i lys av at Sør-Norge allerede ER koblet sammen med kontinentet. Og prisforskjellen til kontinentet har aldri vært større enn så langt i 2022. Norske priser har økt mye - men tyske priser har økt enda mye mer.

I Sverige er nord og sør koblet sammen med 10 ganger så mye kabel som i Norge. I Sør-Sverige har prisen vært knappe 125 øre per KWhså langt i år. Har Nord-Sverige hatt "samme høye prisen som i sør"? Nei, i nord har prisen vært under en tredel: 35 øre kilowattimen.

Mye tyder på at vi ikke får vite om Giske er sannspådd. Nestleder Bjørnar Skjæran i Ap vil stoppe nye kraftkabler til nord. Dermed vil kraftprisen fortsatt bli lav i nord. Inntil det blir tørrår i nord, så klart. Da får man sette på Jørn Hoels plate fra 1987: "Varme ut av is".

Sør-Norge er i ukjent terreng, med varige strømpriser over krona (folk flest) og flere kroner (næringslivet). Regjeringspartiene Ap og Sp har tapt 15 prosentpoeng av velgerne siden valget. Men hvor har de gått?

To fløypartier har profilert seg på to 30 år gamle grep i norsk kraftpolitikk: Rødt og Frp vil vedta hva strømprisen skal være, og vil vedta strømeksporten ned. Men vinner de gallupkampen?

Frp måles til 14,4, og Rødt til 5,8 prosentpoeng på NRKs ferske meningsmåling. Det er en samlet økning fra 16,3 til 20,2 prosentpoeng for strømopprørspartiene siden valget.

"Det underlige er at velgerne … vender seg til partiet der Markedet er Hellig Ku", twitrer en forvirret analytiker. Høyre har nemlig vokst over dobbelt så mye som opprørspartiene til sammen – fra 20,4 prosent i valget til 30 i dag. Og Høyre har avvist så vel makspris på strøm som kabelstruping.

Noen mener at denne velgeradferden må skyldes en uvitenhet som kan - og må - kureres.

" … jeg kan minne disse om at det ikke vil hjelpe noe å gå over til Høyre, de har samme politikk på viktige temaer som på eksport av strøm", twitrer en kabelskeptiker.

Det er riktig, det: Høyre vil beholde kraftregimet av 1992. Kan det være forutsetningen det er noe feil med?

"Sylvi-effekten" ble funnet opp i media da Frp-leder Siv Jensen overlot partiet til Sylvi Listhaug – og partiet gjorde et par gode målinger. Men så tørket oppslutningen inn, og mange spurte seg om når "Sylvi-effekten" skulle vende tilbake.

Inntil noen spurte seg: Hva om den lave oppslutningen ER Sylvi-effekten?

Hva om "strøm-effekten" i velgermassen er en annen enn markedskritikerne tror?

Det er mulig å se for seg at grupper av regjeringsvelgere er misfornøyd med at strømstøtten til lavinntektsgruppene er for liten. En del kan savne at regjeringen ikke satser nok på ny kraft og enøk.

Noen kan mene at regjeringens 90 prosent subsidiering av strømpris over 70 øre gjør det for lite lønnsomt å spare strøm.

En del kan mene at en flat sjekk til alle husstander (danskene har fått 6000 kroner) er en bedre løsning: Den betyr mest for dem som har minst, samtidig som det lønner seg like mye å spare strøm.

For de velgerne som er kritisk til regjeringens kraftpolitikk av disse årsakene, fremstår det ikke så fjernt å velge Høyre.

Velgerlandskapet synes mer fragmentert enn hva en elektrisk todeling kan forklare: Enten marked eller styring, enten strøm som vare - eller gode.

Noen synes at kraftsystemet skal fortsette å gi milliarder i ekstrainntekter til fellesskapet, for å betale støtte til basisforbruk og lavinntektsgrupper. Andre mener det blir mer velferd dersom private forbrukere og næringsliv får krafta billig av fellesskapet.

Det kan argumenteres godt for begge syn. Men ikke for at det ene er "høyre" og det andre er "venstre". Det blir, som enkle svar på strømkrisa, for lettvint.