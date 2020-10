Den lange marsjen

Ingeniørfirmaet skulle sjekke stoda i en rehabiliteringsmoden boligblokk i høst. De startet på toppen i oppgangen og jobbet seg nedover i leilighetene. I første etasje spurte beboeren:

– Var dere inne hos hun på toppen også? Hun som har covid?

Slik er smittehverdagen. Det er ikke full isolasjon, isolert undring og den merkelig sterke følelsen av adskilt dugnad, som i vår.

Det er personlige møter, på jobben, på bussen, i

Og i kulturen. Koret mitt øver igjen, i et større lokale med god avstand mellom stolene. Men i pausen? Gleden over å skape noe sammen igjen, bobler over metersgrensen.

I mars skrev jeg "Stutum eller smittehelt? Valget er ditt". De aller fleste valgte rett. Et drøyt halvår senere øker coronainnleggelsene igjen, det ikke like lett å være hverdagshelt.

Den covid-smittede beboeren i starten av denne teksten er neppe ond, men var trolig skjødesløs. Og er ganske sikkert møkk lei av hele koronagreia.

Det er lov. Vi har kanskje vært flinke i vår (kombinert med strenge statlige, oljepengesmurte tiltak), men på de ferske Europa-kartene over smitteøkning er vi like knallrøde som land flest.

Vi er like lei som president Donald Trumps fanskare, som jubler når presidenten geiper "covid, covid, covid". Presidenten uttrykker en menneskelig følelse vi deler, selv om vi er aldri så selvbevisst siviliserte Biden-fans.

Skjødesløsheten til beboeren i Trondheim gjorde at 60 personer måtte i karantene. Jeg har ikke hørt om at beboeren har smittet noen. Men det gjør noen av oss.

I USA reiser supersprederne rundt på valgmøter og forteller folk at de "runder hjørnet av pandemien." Det er riktig: Dødstallene runder hjørnet i trappa. På vei opp.

De norske supersprederne finnes også. Personen som besøkte 13 utesteder i Trondheim på en kveld. Bussen som tok en mulig ukjent mutasjon av viruset på rundtur i Sør-Norge. Han som harryhandlet i Sverige, og gikk på kjøpesenter på Heimdal etterpå - og la det ut på Facebook.

Superspredere er som superrike. De er ikke mange, og ikke avgjørende for smittesituasjonen, slik de superrikes skattebetaling ikke er avgjørende for statsbudsjettet.

Det er ikke nok å flå supersprederne med bøter for å eliminere smitten, slik det ikke er nok å ta 100 prosent skatt av de superrike for å redde velferdsstaten.

Både skattinngangen og smittevernet er avhengig av de brede masser for å gå i hop. Det er hva folk flest gjør som teller.

Problemet er at folk flest ser forskjellsbehandlingen. Veldig få er bøtelagt for å ha brutt koronabestemmelser, og enda færre er omtalt i nyhetsbildet. Vimsekoppene og de som gir faen, slipper unna, mens vi andre må droppe bursdagsselskap, jobbe hjemme og se idrettssesongen svinne.

Da går det ut over moralen, slik det går ut over skattemoralen når de rike slipper unna.

– Vi har vært flinke, men ikke flinke nok, sier Erna. Jo, jeg har vært flink nok, men ikke han dusten som kom fra Spania og gikk rett på jobb, tenker stadig flere av oss.

Skattemoralen kan tallfestes og kvantifiseres av Skatteetaten. Smittemoralen er mye, mye verre å måle. Det er veldig farlig.

Vi har lært at smittetallet er sentralt: Om det er under én, betyr det at hver bærer av viruset smitter mindre enn én person i snitt. Da går smitten tilbake. Om tallet er over én, øker antallet som blir smittet hver dag.

Nasjonalt kan vi måle tallet, og dermed hvordan vi i stort oppfører oss. Vi kan også se på antall sykehusinnleggelser (som nå øker).

Men ikke i Rendalen, ikke i Rennebu, ikke i Rødøy. Der er det nemlig ikke noen smitte.

Betyr det at mens Oslo-folk henger uvørent rundt på smale kaffebarkrakker og smitter hverandre i langlunsjen, så har distriktsbeboerne smitteadferden sin på stell?

Nei. Det betyr at uansett hvor smittevern-sløve vi er, på butikken, på øvelse eller trening, så gir det ikke utslag, verken lokalt eller i landsoversiktene over hvite og røde kommuner. Fordi det ikke finnes virus i lokalsamfunnet. Vi oppfører oss usynlig smittefarlig, fordi vi har ingen smitte.

Den dagen viruset kommer inne, vil den rurale vimsingen vi bedriver rundt naboer og smitteregler gi lokal smitte. Smittetallet kan bli 1,1, Det kan bli 1,5 - eller 3. Det kan bli full lokal nedstengning i løpet av et par uker.

Da vil nærbutikkene med salatdisk bli avslørt. Kommunene som har latt storfamilier delta på klassesamling. Og korene som er så sangglade at de ikke kan holde kroppene unna hverandre.

Da må vi dempe smittevernskrytet. Flaggene på sykehjemmene vil henge på halv stang hele uka.

Alle vi som orker, bør svelge unna noen måneder til med isolering, metermål og registrering. Hverdagshelter får ikke særlig lønn for strevet, men vår belønning kan bli juleferie med familien - og familieferie neste sommer.

Det burde holde