Den kjempelange valgkampen

I over seks år har de fire borgerlige partiene kranglet sammen et lappeteppe av seige politiske kompromisser, enten som samarbeidspartier eller som regjeringspartnere. Når Frp ut av rekken går, rakner teppet.

Frp vedkjenner seg ikke lenger regjeringsplattformen som ble forhandlet fram på Granavolden for ett år siden.Nå er det partiets eget program og hang til politisk opportunisme som gjelder.

Dette har åpnet norsk politikk som en sareptas krukke, en uutømmelig kilde av mulige omkamper og nye politiske flertall. Alle partiene forsøker å utnytte situasjonen til sin fordel.

Det er avgjørende for partiene å smi mens liket av flertallsregjeringen fortsatt er varmt.

Det varsles en strøm av forslag til Stortinget, fra ulike partier, for å teste mulighetene for et flertall for politiske omkamper over et bredt spekter. Det handler blant annet om regionreform, rovdyrpolitikk, pelsbondekompensasjoner, rusreform og abortinnstramminger, saker som i utgangspunktet var avklart i regjering, men der Frp primært hadde et annet primærstandpunkt enn de andre regjeringspartiene.

På samme måte støvsuger nå de rødgrønne partiene det politiske kartet etter saker som kan slå kiler i den skjøre borgerlige enheten. For eksempel skal SV nå fremme flere konkrete forslag for en mer offensiv klimapolitikk, med håp om tilslutning fra de gjenværende regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. "Dette blir en test på om den blågrønne regjeringen faktisk er villig til å gjennomføre en ansvarlig klimapolitikk", sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Samtidig pågår det en nervekrig mellom de fire tidligere regjeringspartnerne. Når Frp varsler omkamp om flere av kompromissene i Granavolden-plattformen, henger også Frps vinnersaker i regjeringserklæringen i en tynn tråd. Forsøksordningen for statlig finansiert eldreomsorg, drivstoffkompromisset der økning i CO2-avgift "i sin helhet skal motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff", og bompengeforliket er allerede nevnt som mulige Frp-gjennomslag det kan være aktuelt for de gjenværende partiene å nulle ut.

Sånn sett er ikke den nye politiske situasjonen bare en sareptas krukke av muligheter, det kan også bli en pandoras eske for de tidligere regjeringspartnerne: Dersom den åpnes, slippes all verdens plager og sorger løs.

Det går mot en mer hektisk periode i norsk politikk enn det som er normalt drøyt 1,5 år før et stortingsvalg. Partiene, både de i og utenfor regjering, posisjonerer seg nå til valget. En langt på vei avklart politisk situasjon med en flertallsregjering med basis i en gjennomforhandlet regjeringsplattform er erstattet med en mindretallsregjering som styrer etter en regjeringserklæring som mister kraft og verdi for hver dag som går.

I en normalsituasjon snakker en gjerne om at den "lange valgkampen" starter på nyåret samme år valget skal stå. Derfor kan vi nå snakke om den "kjempelange valgkampen" før stortingsvalget høsten 2021.

Det er avgjørende for partiene å smi mens liket av flertallsregjeringen fortsatt er varmt. Det pågår et kappløp om å ta eierskap til de mange politiske sakene som er i spill. For eksempel kjemper nå Ap, Frp, Sp og Rødt om å være det partiet som begraver den omdiskuterte utenlandskabelen NorthConnect dypest mulig.

Meningsmålingene som er foretatt etter at Frp gikk ut av regjering viser nødvendigheten av å være på hugget. Det er ikke bare det politiske bildet som er uklart, men også velgernes respons.

De første målingene har gitt Frp et løft i oppslutning. Det er ikke overraskende. Mange av partiets sympatisører hadde sett seg lei på de seige kompromissene partiet måtte inngå i regjering, og savnet den gamle kompromissløsheten. I tillegg er nok mange også enige med Frp i saken partiet valgte å gå ut på på, altså hjemhentingen av den IS-siktede kvinnen og hennes to barn.

Dette er et øyeblikksbilde. Vi må regne med flere justeringen framover. Den rødgrønne opposisjonen vil selvsagt gjøre hva den kan for å klistre Frp til regjeringens politikk gjennom mer en seks år.

Målingene er imidlertid et vitnesbyrd over at regjeringsoppløsningen utløser velgervandringer. Hvor de til slutt ender opp valgnatta 2021 er umulig å forutsi. Det er derfor partiene nå jobber på høyoktan, vekselsvis med å oppnå gjennomslag for egen politikk og med å sette sine politiske motstandere i forlegenhet.

Sånn sett er det god dekning for å si at valgkampen er i full gang.