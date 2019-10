Den forsvunne politireformen

Justisminister Jøran Kallmyr valgte nærmeste talerstol da han skulle redegjøre for politets beredskapssituasjon i Stortinget på onsdag. Stortingspresidenten gjorde ham oppmerksom på at nærtalerstolen var nedlagt. Kallmyr måtte reise videre til Stortingets sentrale talerstol.

Justisministeren for folk flest opplevde hva folk flest gjør når de skal bytte pass: De tror det holder å dra ned på nærmeste lensmannskontor.

Etter seks år med justisministre fra Frp kunne den sjuende statsråden i politihuset melde at nei, alt er ikke rosenrødt i justissektoren. Men reelt er det 350 millioner kroner i satsing i 2020-budsjettet.

– Av 1700 nye politiårsverk siden 2013 befinner omlag 1500 seg nå rundt om i politidistriktene, sa Jøran Kallmyr.

"Hvor i all verden er de nye politifolkene hen, nå som kontorene er nedlagt? På telefonen er de iallfall ikke."

Men hvor i all verden er de nye politifolkene hen, når kontorene er nedlagt? På telefonen er de iallfall ikke, repliserte Lene Vågslid (Ap).

– Det er 45 minutter ventetid hvis du ringer 02800. Nødanrop blir ikke besvart. Det er krise både for dem som ringer og for dem i politiet som skulle tatt telefonen, sa Vågslid.

Torbjørn Egner skrev om Sps favorittpoliti: Politimester Bastian hadde tid til å først skrive opp kriminaliteten, så tenke nøye over saken, og så bure inn skurkene lokalt. Der kunne han snakke dem til rette.

Jenny Klinge siterte ikke Egner, men Churchill: De fleste som snubler over sannheten, også regjeringen, kommer seg opp og haster uanfektet videre.

Klinge hadde fått sannheten om politireformen fra en tidligere lensmann som politireformen har degradert til politibetjent. Ikke overraskende var eks-lensmannen negativ til reformen.

– Politifolk forsvinner fra lokalsamfunnene. Hverdagslig kunnskap i distriktene tilflyter ikke politiet lenger.

Noen av de nye politifolkene svirrer hvileløst rundt i bil i polidistriktet. Isteden for lokale, åpne lensmannskontorer å varme seg i, må politiet skru opp varmen i bilen mens de kjører rundt og er nærpoliti. Men hvor mange er de egentlig?

– Flere politipatruljer lar seg ikke dokumentere, sa Klinge.

Det kan være et kostnadsspørsmål. Politi-i-bil viser seg å være kostbart, det også. Det krever 18,5 stillinger å bemanne en politibil i ett døgn, kan Peter Chr. Frølich (H) fortelle. Det er mer enn det krevde å bemanne et lite lensmannskontor.

Er de nye politifolkene på gata? Totalt sett har kriminaliteten sunket 15 prosent. Lommetyvene har mindre cash å finne. Dermed flytter skurkene og politet over på nettet.

– Egon Olsen er byttet ut med Simon Leviev, Tinder-svindleren. Vi må ha et politi som ikke bare er på gata, men som kan trenge inn i den digitale verden, sa justisministeren.

Til tross for uklarheten om hvor politifolkene er hen, lover justisministeren å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere i løpet av 2020. Lene Vågslid mente målene for reformen burde vært nådd før tiden.

– Det er ett år til reformen skal være ferdig, og så er det fortsatt mangler på responstid.

På tettsteder under 20.000 er responstiden for 80 prosent av hasteoppdragene på 19 minutter, slik den skal være, redegjorde justisministeren. På steder under 2.000 inbyggere må folk vente 31 minutter. Det er ett minutt for mye.

Partiene har ett år på seg til å lete opp hvor de 1700 nye politifolkene er hen. Da klarer de nok å kutte ett minutt på utrykning også.