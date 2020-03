Demokrati i dagslys

Den tidligere vest-tyske sosialdemokratiske forbundskansleren og nobelprisvinneren Willy Brandt sa det på sin lune måte: "Det kan ikke være bra for demokratiet vårt når flertall skal søkes og finnes i tussmørke." Demokrati forutsetter dagslys. Tillit forutsetter dagslys. Der det ikke er åpenhet, samfunnsdebatt og forutsigbarhet, er det ikke demokrati.

Nå er det grunn til å advare mot tussmørke:

Solberg-regjeringa ber Stortinget hastebehandle en kriselov som skal sikre regjeringa vide fullmakter. Fullmakter som innskrenker folkevalgt kontroll, og dermed demokratiet. Med den nye kriseloven kan regjeringa gi forskrifter som bryter med andre lover. Og: Hva om regjeringa hadde hatt den kriseloven de nå ber om for bare noen dager siden, da permitteringsreglene ble behandlet? Vi vet nå at uten Stortinget, ville mange tusen av oss hatt langt mindre å rutte med. For eksempel.

Det handler ikke om den konkrete koronakrisa. Den håndterer regjeringa ut fra helseberedskapsloven og smittevernloven. Det var med hjemmel i smittevernloven Solberg-regjeringa innførte de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid – for å gjøre sitt ytterste for å hindre det svært smittsomme viruset i å spre seg i Norge. Det var nødvendig. Regjeringa gjør sin beste innsats, og er hardt prøvet.

Regjeringas hastverk, presset på Stortinget om å vedta en ny kriselov hals over hode, bør nok tilskrives vår krevende tid – og regjeringas ønske om å gjøre mer, og gjøre det raskere. "Vi skal bruke loven med klokskap", lovet justisminister Monica Mæland. Hensikten er god, men den er irrelevant. Og hensikten helliger ikke dette middelet.

En så dramatisk kriselov bør heller ikke være nødvendig. Det som derimot er helt nødvendig for å kunne løfte i flokk som nasjon, er tillit. Tillit til at våre folkevalgte gjør den jobben vi har valgt dem til å gjøre og tillit til at regjeringa ivaretar oss og vårt demokrati. Tillit til at Grunnloven og våre grunnleggende rettigheter respekteres også -og ikke minst – i krisetid. Stortinget må sørge for at regjeringas forslag til kriselov får en grundig og forsvarlig behandling.

En så omfattende kriselov synes ikke nødvendig fordi storting og regjering bør kunne finne fram til gode, trygge og raske samarbeidsformer nå når det blir krevet.

Fredag slo professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, fast at regjeringas kriselov (koronaloven) er i strid med Grunnloven. "Og dette hadde det vært lett å spille inn dersom lovarbeidet var lagt til en komité, og det var åpenhet om det. Men dette arbeidet er gjort om natta", sa Smith til Klassekampen.

En rekke andre jurister og jussprofessorer gjør hva de kan for å slippe dagslyset inn over storting og regjering. Ikke minst professor og tidligere dekan ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, som fortjenestefullt advarer i klare ordelag. "Det kan være ting som å innskrenke personlig frihet, inngrep i privatlivet, ulike former for overvåking og inngrep i eiendomsretten. Som justisministeren sa i går, så er det veldig vanskelig å vite nå hvilke tiltak som vil bli nødvendige, og at det derfor trengs vide fullmakter. Loven åpner for å gjøre ting som vi i dag ikke kan forestille oss", sa Graver til Aftenposten torsdag.

Torsdag kveld meldte Rødt-leder Bjørnar Moxnes at behandlingen av kriseloven bør utsettes ei uke, slik at forslaget kan debatteres offentlig. Fredag meldte SV-leder Audun Lysbakken at partiet ikke kan stemme for koronaloven slik den er ser ut nå, og at skepsisen til loven er stor i SV. "Det er gode grunner for å sikre at vi kan handle raskt. Jeg mistror derfor ikke intensjonene bak denne loven. Men også i en slik situasjon er det avgjørende at vi holder hodet kaldt og tar vare på prinsippene våre. Det opplever jeg at det nå er bred vilje til i den særskilte komiteen", sa Lysbakken til VG.

Den særskilte koronakomiteen på Stortinget består av de parlamentariske lederne i alle partier på Stortinget, og ledes av stortingspresident Tone W. Trøen (H).

Det er holdepunkter for å tro at jussprofessorene Eivind Smith og Hans Petter Graver og de andre juristene vil fortsette å opplyse Stortinget. SV-lederens utsagn tyder på at Stortinget er i ferd med å gå inn i en mer sindig og ansvarlig behandling av kriseloven.

Dermed kan vi i beste fall komme oss ut av tussmørket rundt kriseloven i godt dagslys og med demokratiet i behold.