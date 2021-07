Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Demokratene fikk oppsiktsvekkende 3,1 prosent oppslutning på Dagbladets junimåling, noe som hadde gitt ett mandat i valg.

Partiet er grovt sett tuftet på "vrakrester" fra Frp. Tidligere stortingsrepresentant for Frp, Vidar Kleppe, etablerte partiet etter å ha blitt vraket av Carl I. Hagen. Geir Ugland Jacobsen leder partiet nå. Han ble vraket fra Oslo Frp i desember i fjor.

I disse dager driver Demokratene en tilsynelatende godt organisert valgkampanje på Facebook. Algoritmene (kodene) som styrer debatten på Facebook fremmer de kommentarene i kommentarfeltene som vekker oppmerksomhet. Det er brukernes oppmerksomhet som sikrer selskapet store reklameinntekter.

Demokratenes valgkampanje kan ha fått noe medvind av disse algoritmene. Eller så har partiet organisert sine begrensede krefter godt, og slik regissert en effektiv kommentarfelt-kampanje.

Kampanjen går ut på å skrive slagord i kommentarfeltene til andres innlegg. Slagord som "Svaret heter: Demokratene!", "Stem demokratene!" og "Det gir folket all tenkelig god grunn til å ikke stemme på de som sitter på Stortinget! Stem Demokratene!". I tillegg stemples andre politikere som "globalister".

Slagordene dukket også opp under en av mine kommentarer nylig. Det er verken forbudt eller krenkende med den slags, men til gjengjeld ganske frekt. Også Demokratene må finne seg i å argumentere for sitt eget syn i sine egne innlegg, framfor å forsøke å ta andres innlegg til inntekt for seg.

Bruken av globalist-stemplet er neppe annet enn forsøk på å fremme en svart-hvitt-tenkning: "Globalisme" som en felles fiende å mobilisere mot. "Demokratene mot rukla". Samtidig bruker enkelte begrepet i en konspirasjonsteori om en "verdensregjering" som styrer alt i verden i det skjulte. Begrepet har ingen gitt mening i vår daglige tale.

Globalisering er derimot et vanlig begrep, som først og fremst knytter seg til multinasjonale selskaper, det globaliserte næringslivet. Vi har for eksempel de globaliserte teknologigigantene som Google, Apple, Amazon og Facebook, som det er gode grunner til å rette kritisk søkelys mot.

Annonse

Disse selskapene har en egen evne til å unndra seg skatt i de landene de opererer i. Og offentlige og private virksomheter blir stadig mer avhengige av de digitale tjenestene tech-gigantene leverer. Hva betyr det for demokrati og sikkerhet at kommersielle giganter styrer digital infrastruktur som til dels er kritisk for både nasjoner og enkeltpersoner?

Men Demokratene mener det er helt andre hensyn enn de markedsmessige (bunnlinja) som styrer de globaliserte teknologigigantene.

"Vi ser at verdenshistoriens største multinasjonale selskaper som Amazon, Google, Facebook og mange flere – både støtter og driver venstresidens identitetspolitikk. Disse selskapene er nå så enorme og mektige at deres retningslinjer for ytringer har langt større sensur-effekt enn norske lover. Det fungerte fint da disse plattformene hovedsakelig var nøytrale, men de siste årene har de i stadig større grad gått aktivt inn for å påvirke lands politikk med direkte sensur og automatiske algoritmer", kan vi lese i Demokratenes program 2021, punkt 2.2.

Partiet mener altså at Facebook primært går venstresidas ærend, og driver sensur deretter.

Facebook har riktig nok drevet sensur, for eksempel av det historiske bildet av "napalm-piken" fra Vietnamkrigen. Fotografiet ble tatt 8. juni 1972, etter at en napalmbombe traff landsbyen Trảng Bàng. På bildet flykter den ni år gamle jenta naken med forbrent rygg.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen tok opp kampen mot sensuren av det historiske bildet, og vant. Var Facebook motivert av "venstresidens identitetspolitikk" i dette tilfellet? På ingen måte. Hvilke eksempler har Demokratene å vise til?

Det reelle problemet er som nevnt at Facebook av kommersielle hensyn tilrettelegger for mest mulig oppmerksomhet, for nettroll og drittslenging. Dét kan hemme den åpne debatten som folkestyret er avhengig av.

Hva mener så Demokratene med skjellsordet "globalist"? I partiprogrammet finner en for eksempel denne formuleringen: "Demokratene aksepterer kun politikere som jobber utelukkende for Norge – ikke EU, FN, USA, Kina, fremmede ideologier, makter, eller ulike “eliteklubber” uten demokratisk forankring."

Hvordan blir en norsk politiker som deltar i FNs arbeid for utbredelse av menneskerettigheter, for eksempel ytringsfrihet, til en "globalist" og en fiende? Fordi Demokratene mener at i "moderne tid har vi imidlertid sett at disse konvensjonene (menneskerettighetene, min anmerkning) i større grad er blitt misbrukt politisk, også til å begrense menneskerettighetene". På hvilken måte?

Dersom noe ser ut som og lukter som et konspiratorisk fiendebilde, så er det antakelig det. Det bør alle som ser snurten av Demokratenes valgkampanje i andres kommentarfelt ha i bakhodet.