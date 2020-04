Joggarar. Somaliarar. Småbarnsmødrer. Muslimar. Navarar. Grünerløkka-buarar. Unge jenter. Skuleelevar. Nynorskbrukarar. Oslofolk, hyttefolk og anna folk. Kvite menn som pushar 60, 70 og 80. Samar. Alle må i dag finne seg i å bli stempla som "dei krenka".

"PK", "må jo berre tole litt humor", "kva med ytringsfridomen!!?!??". "Hårsåre folk". "Finst det ikkje viktigare ting her i livet?" "Næmen, er du så krenka, du då, veslegull." Reaksjonsmønsteret er så sikkert at det kan hoggast i stein. Ulike variasjonar over slike meldingar har vorte heilt vanleg når nokon (det kan vera ein eller fleire) reagerer på ei framstilling, ein tekst, ein sketsj.

Eller som avisa Nordlys skreiv i sin opphavlege leiar om debatten om joikakakene: "Et slikt krenkelses-hysteri er antakelig mer skadelig for samenes anseelse, enn Joika-kakene noen gang vil være i nærheten av." I ettertid har Nordlys beklaga formuleringar i leiaren i ein ny leiar, og avisa har vorte meldt til politiet for å bidra til å spreie hatefulle ytringar og falske nyheiter om samane.

Ordet "krenka" byrjar å miste tydinga si på norsk. Det er snart ikkje den gruppa som ikkje kjenner seg krenka, eller som blir skulda for å vera "å, så krenka". Å stemple nokon som krenka har vorte ein hersketeknikk for å undergrave heilt legitime forsøk på å forsvara seg sjølv eller ei gruppe. Ordet "sekundærkrenka" har også dukka opp. Å vera sekundærkrenka er når du blir krenka på vegner av andre, som når andre kvinner står opp for ei dei meiner er krenkt, sjølv om ho ikkje kjenner det slik sjølv.

No sist er det samane. To ting har skjedd på ein gong: Nortura har laga nytt design på hermetikkboksen til "joikakaker i viltsaus". Og selskapet gjekk inn i eit samarbeid med attbruksappen Tise om ein konkurranse der deltakarane kunne vinne klede med joikalogoen på.

I 60 år har visstnok joikakaker i viltsaus vore ein vinnar mellom norske hermetikkboksar. Eg har nok ete ein boks eller to ein gong, men eg føretrekkjer ærleg tala 100 prosent rein(t) kjøtt.

I like mange år har joikakake-boksen stått i hyllene, og ikkje gjort så mykje av seg. Nokre samar har nok skulma på boksen, men det er liksom noko med vanen om å bli karikert og undertrykt. Ein kan lett finne seg i det, også, slik undertrykte grupper i avmakt har gjort over heile verda, til alle tider.

Det tyder ikkje at saman skal finne seg i at hermetikkvinnaren (no i papp, og ikkje metall) skal ha ei karikert teikning av ein same med stjernelue på joikakakeboksen.

Joikakakene oppstod i ei tid der internatskular og fornorsking framleis var kvardagen for samiske barn og unge. At Jørgen Norskar, mannen som "fann opp" joikakakene, ikkje forstod betre i etterkrigstida, er kanskje ikkje så rart. Dette var ei tid der staten hadde lagt ned forbod mot å prate samisk i skulen.

I dag skriv me 2020. Nye generasjonar samar finn seg ikkje lenger i å knipe att augo når dei går forbi joikakakene i butikken. Det skal dei heller ikkje. Det er ikkje slik at sjølv om spørsmål om landareal,forvaltning, vindkraft, språk også er viktige, så er det ikkje viktig å kjempe mot kvardagsrasismen. At kvinner blir mishandla, slått og valdteke, tek ikkje retten til å klaga frå ho som "berre" blir klype i puppen.

Når så mykje av dagens debatt skjer i fora der me ikkje ser kvarandre, er det lett å både krenke og bli krenka. Det er ikkje det same som at det er rett å bruke ordet som ein karakteristikk på andre folk. Når til dømes representantar for Samerådet reagerer på at samar framleis blir karikert for å selje ein matvare, er dei verken hårsåre eller lett-krenkande fordi dei reagerer på kommersielt sal av noko liksom-samisk. Dei har rett til å vera krenka, forbanna, kjenne seg karikerte, eller kva som helst utan å vera ein del av det såkalla "krenkingshysteriet".

Nortura er overfor Dagbladet overraska over den massive kritikken som har kome mot designet. Det er jo ingen som i løpet av 60 år har klaga noko særleg. Måten Nortura svarar på i Dagbladet framstår ærleg tala som eit svar typisk for majoriteten: "Vi synes selvfølgelig det er veldig synd at enkelte opplever Joikakakene på denne måten", seier kommunkasjonsrådgjevaren.

Ordet "opplever" har vorte eit vanleg ord når selskap, politikarar eller andre aktørar fråskriv seg ansvar ved å leggje det på den personlege opplevinga til folk. "Eg er ikkje lei meg for at eg trakasserte deg, eg er lei meg for at du opplevde at eg trakasserte deg."

At samar i 60 år har "funne seg i" å bli karikert på ei matvare, gjer det ikkje feil å reagere i dag. Som Ella Marie Hætta Isaksen skriv: "Jeg kan forstå at en boks Joikakaker kan virke trivielt og lite i forhold til de store arealkonfliktene og andre kampene det samiske samfunnet står ovenfor. [ …] i det store bildet er ikke Joikakakene ubetydelige. Det samiske samfunnet holder på med en skikkelig storvask. Vi rydder opp etter flere års fornorskningspolitikk, og i en slik oppvask skal vi ikke tillate spøkelser fra 60-tallet å få leve videre."

I den grad det tyder noko; Orsak til samane for at eg ikkje tidlegare har skrive nettopp dette: Den karikerte sameguten må vekk frå boksen. Og delen reinskjøtt i kakene må opp.