De rødgrønne spiser desserten etter sushimiddagen

Gjennom det siste halvannet årets krevende håndtering av koronapandemien har Høyre jevnt over maktet å holde godt på velgernes oppslutning.

Likevel – det famøse sushimåltidet på Geilo var et åpenbart tillitsbrudd som skapte troverdighetsproblemer for Erna Solberg. Hun, av alle, brøt reglene. Det ble et vendepunkt.

Siden statsministerens familie samlet 14 personer til Solbergs 60-årslag i vinterferien, har oppslutningen om Høyre falt kraftig. Fra 27,3 prosent i februar til 22,3 på dagens måling fra Norfakta for Nationen og Klassekampen.

Selv om Ap går ett prosentpoeng tilbake fra forrige måling, øker de likevel avstanden til Høyre og er landets største parti med 23,5 prosent av velgerne i ryggen.

Landsmøte-aktuelle Senterpartiet klatrer opp igjen til sterke 17,6 etter maimålingas dipp ned på 14,4 prosent. Styrkeforholdet mellom partiene viser samme tendens i flere målinger den siste uka, fra NRK/Aftenposten, TV2 og Dagbladet. Det er altså her Sp har etablert seg, på et historisk høyt nivå, etter 10,3 ved valget i 2017 og 16,7 prosent under EU-kampen i 1993.

Dermed blir veien mot regjeringsskifte stadig strakere, av to grunner. Den ene fordi Høyre mister sine velgere til både Ap og Sp. Den andre fordi Venstre og KrF lekker som siler og "sitter fast" under sperregrensen.

I denne målinga har de 2,9 prosents oppslutning hver. Begge ned fra 3,9. Det gir Venstre to mandater og KrF ett. Sammen med Høyres 38 er det skarve 41 stortingsplasser. Frp har 10,9 prosent oppslutning og 19 mandater.

KrF mister sine velgere til Sp og ikke minst til gjerdet. Hele 21 prosent av KrFs stemmer er nå "på vent". En god del av dem har ventet på KrFs eventuelle gjennomslag jordbruksoppgjør og en handelsavtale med britene.

Venstre-velgerne spriker i alle retninger og går til både Høyre, SV, Ap, MDG, Sp og Rødt – samtidig som 17 prosent av dem som stemte Venstre i 2017 nå svarer "vet ikke".

Erna Solbergs regjering klamrer seg dermed til et tynnere og tynnere halmstrå når de viser til at vinden kan snu – slik den gjorde foran valget i for fire år siden. Med et Høyre på vei nedover på målingene, vil de heller ikke ha noen taktiske stemmer å avse for å hjelpe KrF og Venstre over grensa.

Det er lite trøst å finne i Dagbladets statsministermåling, der Erna Solbergs popularitet har falt fra 32 prosent i februar til 23 prosent i mai. Jamfør sushimiddagen. Oppslutningen om Støre som statsminister har samtidig gått opp fra 13 til 17 prosent, mens ni prosent mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bør bli statsminister.

Når Sp ikke nevner SV med ett ord når det snakkes om rødgrønn regjering, er det fordi Vedum er strateg. Om noe har blitt tydelig gjennom det siste året, er det at når Sp-lederen går for et budskap, holder han seg til det. Vedum lar døra stå åpen for velgere fra blå side av skalaen så lenge som overhodet mulig.

Med Aps 44 og Sps 34, har de to per nå 78 mandater. De mangler sju på å kunne danne flertallsregjering. Sammen med SVs 14 er de godt innenfor, med 92 mandater.

Vekten på den siden av partipolitikken styrkes gjennom at Rødt får hele 5,6 prosents oppslutning og ti mulige mandater. MDG ligger på fire blank og sju stortingsmandater.

En trepartiregjering à la 2005-2013 er Støres primærønske. Den vil altså ha stor støtte på rød side. Spørsmålet blir hvor viktig Ap-lederen mener det er å danne flertall og ikke minst hvilke seire Sp da må få i regjeringsforhandlinger for å akseptere at SV tas inn i varmen.