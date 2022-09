Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Den lille flekken med matjord vi har her til lands, og de som dyrker den, blir ofte priset av politikere fra så å si alle leire. For eksempel i valgkamper. Eller når diverse landbruksministre og stortingsrepresentanter gjester Bondelagets og Bonde- og småbrukarlagets årsmøter. Slik landbruksminister Sandra Borch (Sp) gjorde, da hun besøkte Bondetinget i år.

Landbruksministeren var klar: "La det ikke være tvil, landbruket er en politisk prioritet for denne regjeringa", sa Sandra Borch. Avtalen var "begynnelsen på en nødvendig snuoperasjon som viser at regjeringa prioriterer norsk matproduksjon". Mye "prioritering". Det var i midten av juni.

Grønnsaksbøndene er også priset. Tidligere landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sto for en grønt-offensiv. Selvforsyningsgraden er for lav på grøntområdet, sa Bollestad. Den måtte opp, for det er både klimavennlig og helsefremmende å spise mer norske grønnsaker, sa Bollestad. Mens hun sto på hodet i gulrotåkeren til grønnsaksbonde Laurits Stokkeland i Hå kommune i Rogaland høsten 2019.

Selvforsyningsgraden i Norge, ikke minst på grønt, bør vel være enda viktigere nå? Når bakteppet er så dystert: Klimakrise og krig fører til internasjonal matvarekrise. FN advarer om at det blir mer hungersnød, at det for første gang produseres for lite mat i verden. Så langt har problemet vært at maten fordeles urettferdig. Nå blir det altså for lite. Alle land oppfordres til å dyrke så mye mat som mulig.

I begynnelsen av september harvet grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang på Skreia 29 tonn purreløk ned i jorda. Bøndene Marthe og Sigbjørn Skjørestad på Jæren la ut bilder av gulrøtter i kasser, overlatt til seg selv for å råtne. På grunn av månedlige strømkostnader på 250.000 – 300.000 kroner. Langt mer enn grønnsakene selges for i vintermånedene.

"Kommer det ikke endringer i strømstøtteordningen kan vi ikke høste grønnsakene våre", sier Skjørestad til Nationen. Sandra Borch fikk på plass strømstøtte til bøndene opp til 20.000 kilowattimer. Men dét strekker ikke til kjølelagring av grønnsaker.

Det blir ingen ekstra strømstøtte til grønnsakbøndene, svarte Sandra Borch i Nationen mandag. For nødvendig kjølelagring til grønnsaker er nemlig ikke "primærledd i verdikjeda".

Nå snurrer Sp-politikere flaska så tuten peker på matvarekjedene og industrien. De bør betale. "Bør"? Grønnsaks- og potetbønder vet bedre enn noen at innkjøpsmakta rår. Det vet nok landbruksministeren også. Så hvorfor ble ikke representanter for hele verdikjeden innkalt til krisemøte hos statsråden før avlingene skulle opp av jorda? Forventes det at industrien og kjedene melder seg selv for å være med på spleis på grøntprodusentenes strømregninger?

Andre bønder melder også om at kostnadsstøtta ikke på lengt ned strekker til. Akkurat nå ser altså hverken bønder generelt eller grønnsakbøndene spesielt, ut til å være så høyt verdsatt i praktisk politikk.

Den matjorda som uten tvil verdsettes aller høyest, helt konkret i kroner og øre, er den som investorer vil bygge ut og ned. Mange av dem vil ha opsjonsavtaler med bøndene. Avtalene går kort sagt ut på at det betales store summer til bonden når matjorda omreguleres til utbygging – eller mens en venter på det.

Slike opsjonsavtaler er som regel utilgjengelige og hemmelige for andre enn partene. Men sjefen for et av Norges største boligutviklingsselskap, Baard Schumann i Selvaag, sa for noen år siden at 50 mål med jord i pressområder fort kan være verdt 500 millioner kroner. "For en grunneier som eier et sånt område er det som å vinne i Lotto", sa Schumann til NRK.

Så hvis du får valget mellom å "vinne 150 millioner kroner i lotto", eller å stå opp for matjorda og knuge videre som bonde selv om inntekta er lavere enn det andre grupper har, og kostnadskompensasjonen på langt nær strekker til, hva velger du?

Melkebonde Anne Frøyland Grødem fra Time på Jæren valgte jorda og matproduksjonen framfor nær 150 millioner kroner for en opsjonsavtale som Massiv Bygg AS tilbød henne. Hun sa nei takk til en avtale som kunne sikret henne ei framtid fri for slit i fjøset og på jordet, fri for pengebekymringer for alltid.

Melkebonden på Jæren satte sin pris på hva matjorda er verdt: Mer enn 500.000 kroner målet. Derfor har Nationen invitert henne til Dyrsku'n i Seljord lørdag, slik at politikerne skal få en prisbelønnet jordverners historie som innspill i debatten om hva matjorda er verdt. Og om det er på tide å forby opsjonsavtaler på matjord, slik Ap og Sp tidligere har gått inn for.