Dårleg løn er verdas takk

Norsk matproduksjon er avhengig av importert arbeidskraft. Kvinner og menn frå Aust-Europa. Frå Asia. Som kjem til Noreg for å jobbe som avløysarar, røktarar, slaktarar, klipparar eller sesongarbeidarar i frukt-, bær- og grønsakproduksjonen.

Slik sett er ikkje norsk jordbruk som næring særleg forskjellig frå andre næringar, som restaurantbransjen, byggenæringa, fiskeindustrien eller reinhaldsbransjen. Dei har det alle til felles at arbeidstakarane er enkle å konkurranseutsetje.

Les også: På sporet av matsikkerhet

Både bønder og jordbruksarbeidarar er nedst på lønsstigen i Noreg. Kor mykje bønder og jordbruksarbeidarar skal tene handlar om kor mykje du er villig til å betale for maten. Me kan håpe at koronakrisa kan vera ein augeopnar for at såkalla samfunnskritiske yrke – helsearbeidarar, jordbruket, reinhaldarar – bør kunne vente seg eit klekkeleg lønshopp dei neste åra. Som Nationen har vist, kan du tene berre 123,15 kroner per time om du er over 18 år og har sesongarbeid i under 3 måndader.

Pengane er der folk er villige til å betale, der marknaden er. Det kostar meir å hyre inn ein konsulent enn ein jordbærplukkar eller svinerøktar. Og "marknaden" har avgjort at mat skal vera billig. Det vil seia, det er eit politisk val globalt gjennom Verdas handelsorganisasjon (WTO), frihandelsavtalar, EU og nasjonalt gjennom at staten kvart år jobbar for å forhandle opp bondeinntekta så lite som mogleg.

Tal for 2018 syner fylgjande: Eit oversyn Fri fagbevegelse laga over gjennomsnittleg månadsløn for 335 ulike yrke synte at plante- og husdyrprodusentar (kombinasjonsbruk) låg på 330.-plass (28.090 kroner), hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk på 332.-plass (27.080 kroner). Hjelpearbeidarar i nyttevekstproduksjon på 334.-plass (26.590 kroner) og til sist på 335.-plass hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon (26.020 kroner).

Annonse

Les også: Sjuke dyr er forretning

Bondeinntekta vil variere ut frå avlingar, marknadstilhøve, overproduksjon, import, dieselprisar, kraftfôrprisar osb. Skilnaden mellom bøndene og dei som bøndene løner, er altså ikkje all verda.

Driftsgranskingane 2018, som vart presentert i fjor haust, syner t.d. at eit årsverk i sauenæringa tilsvara 195.700 kroner. Det er lite pengar, det, for å produsere mat. På "topp" låg frukt og grønt med 430.100 kroner, medan ein bonde som driv med korn og svin kunne rekne med å tene 272.500 kroner i snitt og mjølk 321.500 kroner i snitt.

Tala for bondeinntekta og dei låge timesatsane for jordbruksarbeidarar syner at matproduksjon er ei næring med dårleg lønsemd. Mantraet har vore billig, billig, billig. Råvareprisen – den prisen bonden får for kjøtt, mjølk, kornet, epla eller kva han eller ho produserer – skal helst vera lågast mogleg. Slik bringar matproduksjonen sine arbeidarar velstand til resten av folket, ved å ta seg dårleg betalt sjølve.

Les også: Billig mat har sin slavepris

Importvekst frå EU, frihandel som globalt mantra, grensehandel, sosial dumping med arbeidarar som stadig kjem lenger aust frå. Overproduksjon, men med stadig færre verktøy i kassa som skal handtere den. Større og større bruk. Alt er ein spiral som for bondeinntekta berre går nedover. Norsk matindustri åtvarar mot at råvareprisen blir for høg. I konkurransen mot EU-jordbruket er den norske bonden dømd til å tapa, så lenge pris trumfar dyrehelse, kvalitet, gjennomsiktig produksjon, små bruk over heile landet, og ein restriktiv bruk av antibiotika.

Det er ein samanheng mellom dårleg lønsutvikling i jordbruket og dårleg lønsutvikling for jordbruksarbeidarane. Det er ein samanheng mellom det me som forbrukarar er villige til å leggje på bordet når me kjøper mat, snikkartenester eller vaskehjelp. Di mindre pengar me brukar på desse tenestene, di meir kan me bruke på frisør, smarttelefonar eller lange flyturar.

Skal jordbruksarbeidaren tene meir enn 123 kroner per time, må me vera villige til å betale meir for maten. Det trengst eit nytt, globalt matsystem som legg ein annan kurs enn sosial dumping av bønder og arbeidarar. Me treng ein ny allianse, eit nytt kriseforlik. Men fyrst og fremst må kvar og ein av oss betale meir for maten.

Det blir sagt at det ikkje er tida no for å påføre andre større utgifter. Men det er nokon som betaler for dei låge matprisane.