Da Sverige døde

Nu trånar sorg och vemod efter rum, och lyckan drar sin sista suck. Allting tycks över och förbi. Jag står i blåsten, vattenögd och stum (Ulf Lundell)

Lyset rant over en løfterik 80-talls lørdagsmorgen ved kjøkkenbordet. Jeg smurte matpakke for en heldag i alpinbakken i Tydal. Jeg var 14 år, i en verden som var så trygg og oversiktlig at Erik Bye ledet Frokost-TV. Men ikke denne lørdagen. Det var nyheter isteden. Olof Palme var død.

Sverige ble et annet, også for oss småbröder på olje-siden av kjølen. Vi som så Emil bak hver rød stuga vi passerte på vei til campinghytta, radiobilene og tennisbanen i Jamtland. Syltetøyet fra Konsum, servert på mors campingbord i Hede, smakte oss som av Krøsa-Majas bryske husflid. Pripps mellanøl og kulørte hardcore-magasiner i OK-kiosken i Odensala lot oss ane hva voksen-Sverige drev med.

Bjørn Borg var Nordens Klippe i møte med den skjellende amerikaner John McEnroe. Og Volvo var den kuleste bilen. Arbeidsledige nordmenn dro til Sverige for å jobbe. Og svensk musikk var Abba og Sven-Ingvars.

Slik vi som var unge og blåøyde på 80-tallet vokste opp, har det nye Sverige vokst opp fra åstedet på Sveavegen 28. februar 1986. Landet ble konfirmert på kjøpesenteret NK i Stocholm 11. september 2003. Da ble utenriksminister Anna Lindh knivstukket. Lindh døde dagen etter. Først deretter fikk svenske (og norske) statsråder full livvakt-dekning.

Også vi, når det ble krevet, har måttet forlate den barnlige søskenkrangel med søta bror (Prima Vera ga ut "Svenskefaen" i 1978) til fordel for voksen nordisk melankoli. I 2011, da Norge fikk sitt nasjonale terrortraume, sang Laleh en hilsen tilbake fra Sverige: Some, some die young, but you better hold on. So many things I need to say to you.

Vi ser det nye Sverige med voksnere, rødere øyne. Vi har funnet ut at Bjørn Borg ikke bare hadde frisk luft fra Roslagen i nesa. Kineserne har kjøpt Volvo (de har forøvrig kjøpt Elkem også), og svenskene jobber som servitører på det nedlagte verftet Aker Brygge.

Vi har forstått at mens Emil nok måtte være svensk, er det gode grunner til at Anne Cath. Vestlys Guro kom fra Tirilltoppen i Norge, og ikke fra Rosengård i Malmø. Og det svenske folkhemmet, som har vært omtrent like nøytralt overfor koronaviruset som det var overfor Hitler, har i vår vist seg å være et dødelig oppholdssted for gamla Gøsta.

I dag er det svenskene som kommer til Norge for å jobbe. Jeg liker fortsatt å reise dit på semester. For et brett Mariestad eller en Grønsteds konjakk på Systembolaget. For en runde golf på Frøsø eller en fika på stan i Østersund. Svenskene er i en høyere divisjon på snabb-pizza, selv om - eller kanskje nettopp fordi - det er en eks-kurder og ikke Krøsa-Maja som har bakt den.

Nå har svensk påtalemyndighet satt et slags semikolon for Palme-saken ved å peke på den avdøde Stig Engstrøm som morderen. Den eks-militære Engstrøm var i såkalt Palme-kritiske kretser. Han forlot sin arbeidsplass like ved drapsstedet et par minutter før drapet.

Engstrøm har forklart seg som øyenvitne, men har kommet med opplysninger fra åstedet som politiet har avkreftet som falsk. Han bar også klær av samme type som en løpende mann ble observert å ha nær åstedet.

Jeg har stått i trekken i krysset Tunnelgatan/Sveavägen og tenkt på .357 magnum-kulene som, kjennes det som, drepte min barndoms Sverige. Eller, kanskje var det bare en drøm. Mona Sahlin minnes en bilist som, dagen etter drapet i 1986, febrilsk skrapet vekk et klistremerke fra bakruta på bilen sin. Der sto det "Det fødes en Palme hver dag. Bruk kondom." Troll og hatprat fantes før Internett.

Når Palme-saken og koronaen er lukket, håper jeg at det fremdeles finnes et smultronställe under en diger hengebjørk, nede ved Siljansjøen, i Bohuslen, i Norrbotten eller Gamla Stan. Der en norrbagge kan sette seg ned med en bärs i sommervarmen og kjenne at nå, nå er jeg hos storebror.