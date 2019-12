Corbyn, Støre og jernbanen

Det nærmer seg brexit-valg i Storbritannia. Velgerne går til urnene om en drøy uke, torsdag 12. desember. Valget vil avgjøre om statsminister Boris Johnson kan videreføre brexit-prosessen og lede landet ut av EU i tråd med folkeavstemningsresultatet for over tre år siden. Dersom Labour skulle komme i posisjon etter valget, venter omkamp om EU-medlemskapet; en ny folkeavstemning og videre uthaling.

YouGovs store meningsmåling, som ble avsluttet 26. november og er basert på 100.319 intervjuer i løpet av en uke, viste at Boris Johnson og de konservative hadde et klart forsprang: 43 prosents oppslutning - som gir 359 representanter i Underhuset. Jeremy Corbyn og Labour fikk 32 prosent oppslutning og 211 representanter. YouGovs målinger har tidligere vist seg å treffe ganske bra.

Samtidig ser det ut til at Labour kryper noe opp på målingene etter YouGovs måling. Valget kan dermed ende med et «hung parliament», der ingen har rent flertall. Med et slikt resultat, kan Labour-leder Jeremy Corbyn komme til makten med en mindretallsregjering. Det betinger støtte fra andre opposisjonspartier.

Labour er altså splittet i en "leave"-leir (ja til brexit) og en større "remain"-leir (ja til EU). Jeremy Corbyn, som tidligere var en av Labours krasseste EU-kritikere, leder et parti dominert av EU-tilhengere som vil ha omkamp. En av partiets valgkampsaker, er derfor å åpne for en ny folkeavstemning om EU.

En annen, stor valgkampsak for Labour, er renasjonalisering av britisk jernbane. Labour har i hovedsak en "forbli i EU"-strategi, samtidig som de vil gjeninnføre statlig jernbane - som i tillegg skal subsidieres kraftig, slik at billettene blir rundt en tredel billigere enn de er nå. Etter privatiseringen, som Tony Blair og "New Labour" bidro til, har nemlig billettprisene skutt fart.

Samtidig sier vårt hjemlige Ap nei til EUs jernbanepolitikk, fordi den fremmer privatisering. Så hvordan henger dette sammen?

Corbyns Labour vil altså renasjonalisere jernbanen også innenfor EU, der Storbritannia ikke vil ha noen mulighet til å si nei til EUs fjerde jernbanepakke, som ble vedtatt i 2016. - Jada, det er den samme jernbanepakke fire, som Ap vil nedlegge veto mot - for å forhindre irreversibel privatisering av jernbanen. Det er den samme jernbanepakka som den blå regjeinga har redet grunnen for, ved å sette fart på privatiseringen av norsk jernbane.

Annonse

I EØS har Norge en vetorett som Storbritannia ikke har som EU-land. Underslår Corbyn og ja til EU-sida i Labour dette når han hever sin renasjonaliserings-fane høyt?

Tja. Det er litt som når Aps ja til EU-general og klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide sier at vi ikke skal ha "private kraftkabler til utlandet". Hvem som eier kablene betyr litt, men det avgjørende er at de bygges og hvordan de brukes - og hvem som bestemmer bruken: Om det er EUs overvåkingsorgan for energi, Acer, eller Stortinget.

Når EUs fjerde jernbanepakke trer i kraft, blir det ikke forbudt med offentlig eierskap, men det blir forbudt å ikke legge jernbanestrekningene ut på anbud. Så Corbyns subsidiering av bilettpriser kan raskt bli til klingende mynt i private selskapers lommer.

Som kommentator Jon Stone skrev i avisa The Independent i sommer: «Tanken bak lovgivningen er egentlig den samme som privatiseringen av de britiske jernbanene. (...) Når regelverket i den fjerde jernbanepakka blir gjeldende, vil subsidierte ruter måtte legges ut på anbud, og private selskaper får by på dem i en kommersiell prosess. De eksisterende statlige etablerte vil også kunne by - og i mange tilfeller vil de vinne, i andre vil de ikke vinne.» (Min oversettelse.)

Slik blir det lite igjen av den politiske styringa, og den "gamle, før-Blair sosialdemokratiske politikken", men det kan jo tilsløres av symboler. Og velgerne orker knapt å pløye seg igjennom hundre- og tusenvis av sider med EU-regelverk midt i valgkampen.

Her hjemme klarte Ap-ledelsen på besynderlig vis å overtale sitt motvillige sentralstyre til å gå med på å avgi suverenitet over energiområdet til Acer. Det gjorde Støre og Barth Eide ved å vise til en avtale med den liberalistiske Solberg-regjeringa "om ufravikelige krav " til avtalen, det vil si EU.

Kan Labour-leder Jeremy Corbyn på tilsvarende vis lokke brexit-tilhengerne i egne rekker til å tro på "god gammeldags sosialdemokratisk politikk innenfor EU"? Det gjenstår selvsagt å se 12. desember.

Så får vi som er opptatt av respekt for de velgerne som utgjorde flertallet i brexit-avstemninga i 2016, holde oss for nesa og håpe på Boris Johnson.