I vår rumlet russiske klager over miljøvern-restriksjoner på Svalbard. I fjor brummet baltiske fiskere over å bli nektet kongekrabbe-fiske sør for øygruppen. Rystelsene ser ut til å ha varslet et større skjelv.

Observatører i EU merker seg at det ikke er Trygve Slagsvold Vedum som tøffer seg med sjø-sjølråderetten, men den EU-vennlige norske regjeringen: Om ikke Brexit løser fiskefloken, blir EU-fiskerne avvist fra norske farvann.

Norge har ønsket en trepartsavtale med Storbritannia og EU, for å samordne (les: begrense) europeisk fiske i våre farvann. Det blir det trolig ikke. Dermed har Erna satt seg på fiskesekken: Ingen EU-fisker før alle har signert med alle.

Unionsfiskerne sør for Hopen får fiske juletorsken før det er slutt 1. januar: "Happy new year (no fish). Sincerely Yours, Erna Solberg."

Samtidig legger Norge opp til å la britene fortsette å fiske i norsk hav. Det er nemlig svært viktig for britene - og ikke så farlig for oss.

Hittil har britene dratt råverdi på 32 millioner pund opp av norsk farvann årlig. For et øysamvelde har fisken også strategisk verdi. Britene styrer ikke lenger noe imperium, men bølgene vil de fortsatt rule. Det står om selvbildet.

Her er Norge og Storbritannia i samme båt, og her har vi sittet lenge. Derfor er vi og britene enig om felles fiskeriforvaltning etter Brexit. Britene gjør felles fiskesak med Norge - mot EU. De husker hvordan det gikk da de gikk til unilateral torskekrig mot Island: Med tap.

Nå legger norske og britiske kanonbåter ut under felles kommando, for igjen å stå mot ekspansive krefter. Mot de forente, marine nordsjømaktene Norge og Storbritannia vil EUs landkrabber tape fiskeslaget, er tanken i London.

Også for Norge er sjø(mat) strategisk viktig, uaktet hvor mange fiskere, foredlere og folk den brødfør. Slik britene har skrumpet, har heller ikke vi noe Norgesvelde (for tiden, vil de langsiktige si), men sjøen må vi ha.

Derfor ser vi oss også råd til å gi vekk en julegave ved Svalbard. Etter mønster fra tradisjonelt russisk diplomati (vodka og visesang om kvelden, trusler om tortur neste morgen) bruker vi både pisk og gulrot for å få vår sak gjennom.

Svalbardtraktaten er 100 år i år. Norsk suverenitet i 200-milssonen rundt Svalbard ble hevdet først i 1977 - og den er omstridt. Nå rasler EU med spørsmålet: Unionen anerkjenner ikke norsk kontroll over fisken her.

Det er i dette lyset Norges kvotegave på 42.000 tonn må sees: Så mye fisk gir vi EU lov til å fiske rundt Svalbard. Det får vi ikke tilbake. EU har knapt farvann og fiskekvoter å gi.

Det blir altså litt mindre fisk tilgjengelig for norske fiskere. Men vi kan få tollkutt på bearbeidet fisk til Storbritannia istedet.

I dag er det stort sett spanjoler som fisker ved Svalbard, på gamle britiske rettigheter. Skal britene få ta over store deler av EUs fiskekvoter er det naturlig å be om tollkutt til gjengjeld.

Om vi får lavere toll på fisk vi foredler sjøl, isteden for å selge den rund, trengs med ett 20-25.000 ansatte i norsk foredling. Og når både Norge og Storbritannia blir fiskeforedlere, vil det i neste omgang kunne presse EU til å sette ned tollbarrierene mot begge.

Det er heller ikke uvesentlig at britene signaliserer økt maritim støtte til Norge som alliert i nordområdene. Royal Navys siste meritt er senkingen av den argentinske krysseren "Admiral Belgrano" i Falklandskrigen. Den norske marinens siste meritt ligger på bunnen av Bømlafjorden: I 2018 klarte fregatten "Helge Ingstad" å senke seg selv.

Legg til landbruk: Storbritannia får eksportere mer ost til Norge, fordi EU lar britene få med seg ostekvote ut av unionen. Samme logikk må gjelde for all matimport: Vil britene ha eksportkvoter til Norge, får de hente dem hos EU. Norge har ikke mer landbruksproduksjon å selge ut. Vi har underskudd på landbruk som det er.

Vi har ikke ubegrenset med fiskekvote å gi vekk. Mens merder dupper innaskjærs, og typisk eies av milliardærer i Sør-Norge, eies fiskeflåten av flere og sysselsetter flere - også i nord. Den fører Norges flagg på havet, ikke bare i fiskedisken. Fiskeflåten leverer altså også utenrikspolitiske og territorielle verdier for Norge.

I motsetning til hva Sjømat Norge mener, har det aldri vært smart å bytte bort fisken og få EU-kua igjen. Da er det en bedre oppskrift å selge fisken vår foredlet, mot å la en nær alliert fiske trygt i Nordishavet.