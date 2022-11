Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Ved begynnelsen av dette årtusenet fantes det ett gardsysteri her landet. I dagligvarehyllene sto det ingen matvarer fra frittstående, lokale produsenter.

Siden har det skjedd en liten matrevolusjon, en som både norske forbrukere, tilreisende turister og bosatte i bygdene nyter godt av.

I år feirer Hanen 25 år. Næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske gjør seg synlig med brune skilt langs veien: Her er det opplevelser i vente. Mat, tradisjon, kultur. Kortreist og norsk.

Bernt Bucher Johannesen leder organisasjonen i jubileumsåret og mener det arbeidet medlemsbedriftene gjør hver dag – enten de driver hotell, siderproduksjon eller speker lammekjøtt – har stor nærings-, distrikts- og landbrukspolitisk verdi.

Tre pilarer der, altså.

For hva er lokalsamfunnet uten identitetsmarkører som bygger stolthet og tilhørighet? Mat er viktige merkelapper, som brunosten i Gudbrandsdal'n, blåmuggosten fra Selbu eller flatbrødet fra Østerdalen.

Eller Rakfiskfestivalen i Valdres, som til helga feirer sitt 30-årsjubileum. Hit kommer 20.000 mennesker hvert år for å spise, drikke og prate. For opplevelsens skyld.

Matfestivalenes rolle som møteplasser er uvurderlig. Et sted der produsenter og forbrukere treffes over felles interesser, der fastboende kan by tilreisende på sjølve gullet fra distriktet.

Og hva er næringslivet uten gründervirksomhet? Uten matprodusenter eller arrangører som har gode ideer, fagkompetanse og virketrang – og setter det ut i livet, basert på lokale naturressurser og råvarer.

Småskala-tankegangen er bærekraft i praksis, en framtidsretta produksjonsmåte som ivaretar røtter og tradisjon. Sånn kan det skapes lokale arbeidsplasser i flere bransjer som genererer aktivitet, turisme og reiseliv.

Vel å merke hvis man evner å være jorda samtidig. De som ser ei uutnytta nisje veit og at den er risikabel, arbeidskrevende og ikke nødvendigvis lønnsom med det første. Det må være realisme i et prosjekt, levedyktighet i et marked, et kundegrunnlag.

Potensialet er stort for å øke kunnskapen om produksjon av norsk mat og drikke, og ikke minst å løfte fram historia bak lokale mattradisjoner. Ryktet om gode opplevelser får folk til å ta den ekstra omveien og bestille overnatting hos et dedikert vertskap som skaper autentiske opplevelser.

– Konsekvensene av pandemien og klimakrisen forsterker behovet for å videreutvikle kortreiste hjemlige opplevelser som fremmer stedsidentitet, sier Bucher Johannesen til Bondebladet. Flere av oss har vært på norgesferie de siste par åra. Vi har oppdaga hvor mye vi har å oppdage. Med strammere økonomi framover, kan det bli flere kortreiste turer og norske måltider.

Potensialet er også uutnytta for det utenlandske markedet. Turister har store muligheter for helstøpte ferieturer i Norge, basert på mat, natur og tradisjoner som ikke finnes andre steder. Og det er vilje til å betale for kvalitet.

Etableringa av Hanen var en prosess over tid, skal vi tru dem som deltok på jubileumskonferansen i Landbrukskvartalet i Oslo nylig. Helt uten gnisninger, skepsis og hindre i veien var det heller ikke. Var det ikke naivt å tenke at små produsenter og leverandører skulle kunne levere kvalitet på nivå med og i konkurranse med bønder i stort format?

I dag er Hanen et nettverk av 550 bedrifter. Mye av grunnlaget lå i Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon fra 2001. «Et program for innovasjon og mangfold på matområdet» – en næringspolitisk nyorientering, som det het.

Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) beskriver dette som «en av de viktigste beslutningene som er tatt i Norge – med et smilefjes bak». Det kom til som motvekt til Bondevik-regjeringas stortingsmelding om landbruk og matproduksjon fra 1999. Der var gjennomgangstonen «stort volum til lav pris».

Flere så behovet for å utnytte bedre de sterke sidene ved Norge: En mangfoldig jordbruksproduksjon basert på ulike geografiske ressursgrunnlag og lokale tradisjoner.

Fortsatt er det mye å gå på før lokalmat har en sentral plass i reiselivet og turismen, at mat er mer enn et krydder i markedsføringa. Flere offensive produsenter og bevisste aktører – restauranter, hoteller og spisesteder – vil stå seg på å revurdere menyen. Mer pizza og burger? Eller mer rakfisk, sider, selbuost og sodd?

Også utenfor Lofoten og Prekestolen, på flatbygdene og i distrikter som ikke nødvendigvis kan skilte med natur som tar pusten fra deg, er det store mat- og drikkeopplevelser i vente. Det sørger norske bønder og gründere for.