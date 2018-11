Bygdeporno for byfolk

I min barndom hadde jeg en norsklærer som hadde flyttet fra Oslo til Namdalen for å forfølge sine drømmer: Hundehold og friluftsliv.

Det gode liv hadde han funnet til gagns. Skogen sto utenfor døra, naboene var få og langt borte, hundene hadde god plass, og selv om elever kunne være slitsomme, likte han i det minste å lese Olav Duun.

I dag hadde pressen raskt stått på døra til hans lille stykke utkantparadis. De hadde stått der med et brennende ønske om å granske det himmelske livet bymannen hadde meislet seg ut. Utenfor allfarvei, her hvor luften er renere, livet friere og bakken dekt av barnåler, ikke asfalt.

Han ville nok pusset hundene på dem.

Å flytte fra bygda til Oslo er statistikk. Å bosette seg i Distrikts-Norge er å kaste seg ut på ti tusen favners dyp. Å ta sjansen og gjøre det alle andre tilsynelatende bare drømmer om. Bor du i Oslo, drømmer du om Namsos. Bor du i Namsos, drømmer du kanskje om Overhalla. Og bor du i Overhalla, drømmer du om en tømmerhytte innerst mot svenskegrensa. Eller et ørlite krypinn ved havet, helst et sted som bare er mulig å nå med båt. Med trebåt. Som du må ro.

For enkelt skal det være. Så enkelt at det nesten blir umulig.

Drømmen er et sted hvor det ikke finnes folk. Bare bredbånd. For hjemmekontor kan snike seg inn som et lite snev av realisme i drømmen.

Å flytte fra bygda til Oslo er statistikk. Å bosette seg i Distrikts-Norge er å kaste seg ut på ti tusen favners dyp.

Annonse

Du har garantert lest slike saker. Det skrives sak på sak om både unge og relativt gamle som velger å snu ryggen til byen for å flytte til bygda. Kanskje kjenner du noen selv. Populariteten til programmer som "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" påvirker klikktallene til boligannonser på nett. Det bidrar også til at noen faktisk tar steget helt ut.

Det er nok likevel ikke akkurat denne trenden som skal redde Distrikts-Norge.

Ikke at sjølbergingsorienterte mikrobønder, kunstnere på jakt etter billige atelierer i en gammel låve eller lærere som først og fremst liker å gå på jakt, ikke kan være verdifulle og kjærkomne tilskudd til et lite bygdesamfunn. Tvert imot.

Og det går for så vidt an å leke med tanken om hva som ville skjedd dersom hundre kunstnere hadde flyttet til samme bygdesamfunn omtrent samtidig. Men inntil videre er det ikke i disse beretningene om individenes jakt etter selvrealisering på bygda den makroøkonomiske nøkkelen til en mer vital distriktspolitikk ligger.

For all del: Én ressurssterk innflytterfamilie kan utgjøre stor forskjell i et lite lokalsamfunn. Den romantiske bygdedrømmen har bidratt til at unge som i utgangspunktet trodde det var umulig å flytte hjem, likevel gikk en runde til.

Men romantikk er romantikk. Skal den bli virkelighet, krever det realpolitisk teft. Den som lar seg pirre av drømmelivsaker, bør derfor sporenstreks kaste seg inn i saker som i det aller minste lodder like dypt i det virkelige liv som NRK Buskeruds sak om Magnus Tveito (34) og Synne Otteraaen Ystad (35) fra Ål i Hallingdal. De vurderte å flytte hjem, men selv Synne Ystads relativt konkret nyttige høyere utdanning som ernæringsfysiolog, var i utgangspunktet for avansert til at det fantes et behov hun kunne dekke Ål kommune.

Løsningen for dem ble at kommunen gikk sammen med nabokommunene og snekret sammen en åtti prosents stilling.

Kommunalt helsebyråkrati høres mindre sexy ut, eller lyrisk, kanskje, enn rapsodier om hvor vakker Ål-bygda kan være når sola treffer den akkurat som best. Men uten at ordføreren tok byråkratisk grep, ville sjansen vært stor for at Synne og Magnus ville blitt boende i Bergen. Det spiller begrenset rolle hvor sterke de følelsesmessige båndene til bygda er, eller trangen til å komme seg bort fra asfalt og blokkleiligheter, hvis du ikke har noe å leve av.

For skal tilflyttingen monne, gjelder det å flytte jobber til bygda. Det holder ikke bare å håpe på å flytte folk. Riktig nok håper noen kommuner tilsynelatende fortsatt på å sjarmere seg til fjernjobbing, som illustrert ved Vågås "workation"-satsing omtalt i Nationen denne uka. Men det er likevel forbausende lite som tyder på at tjue år med høyhastighetsnett har klart å overbevise et tilstrekkelig antall arbeidsgivere om at permanent hjemmekontor er en bærekraftig idé.

"Drømmelivet på bygda"-sakene blir sjelden mer enn drømmeporno for urbane bygderomantikere. Og drømmer er viktige, men du kan ikke leve av drømmer alene. Det var det min gamle lærer hadde forstått.