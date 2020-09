Stjørdal: Sjelden har meningsdannere og akademikere på bygda vært mer pålogget og på hogget enn under Distriktskonferansen til Ruralis.

75 sitter i salen, 186 sitter desentralt og følger konferansen via strømming.

For det er opprør i lufta. Den blåblå regjeringen har revitalisert sentrum/periferikonflikten, sier valgforsker og professor Anders Todal Jenssen. Sympatien med distriktene ble vekket da de fordums bunadsblå i 2013 varslet kutt i boplikt og odel, leveringspliktige fiskerier og mange kommuner.

Den hundreårige lovnaden om by og land har hanglet, og er brutt, slik sosiolog og forsker Bjørn Egil Flø sier.

Folk i distriktene må sitte igjen med en rettferdig del av verdiskapingen. I Norge er vannkraftkommunene vant til konsesjonskraft og lokal skattinnngang.

Høyreregjeringen har vraket grunnrenteskatt på havbruk, og la om fordelingen av konsesjons- og produksjonsavgift slik at kystkommuner ser titalls millioner i tapt inntekt. De pengene går til staten og kapitalen.

Vindkraftverk, merder og gruver legger så lite igjen lokalt at det ligner svenske tilstander: Der får utkantene knapt noen avkastning av dammer, rør, turbiner og kraft til å drive børs og by.

Da er veien kort over i utbyggingsmotstandernes reaksjonære rekker. Om ikke bygdefolk har næring å leve av, kan de overleve lenge på protest, nostalgi, bremsepedal og vakker utsikt.

De prosjektene som må til for å både lage og lade det fossilfrie samfunnet, må ligge rundt om i landet. De vil merkes lokalt, og må aksepteres lokalt.

Når kommunene ønsker seg mer igjen for naturinngrep, roper nikkers-vernere og hyttebesittende akademikere om korrupte bygdetullinger. Tyskerne snakker om "akseptanzpolitik". Vi trenger mer aksept for verdiskaping rundt om i landet, ikke mindre.

Bygdene driver allerede omstilling, sier Bjørn Egil Flø. Ikke gjennom turistifisering, gentrifisering og self made menn og kvinner, men gjennom kollektiv, nostalgifri og erfaringsbasert nyskaping på egne premisser.

Det skjer via nye næringer i dei gamle syningom, etter "tida og tilhøva", som fjelloven sier det. De gamle brudd ble brutt som næring. Nå er de feirede og vernede kulturminner. Det vil vindparker også være, om 100 år.

Storsamfunnet reagerer med forbløffelse, dernest vern og begrensninger. Det er ikke SLIK nyskaping vi vil se på helgeturen vår. Kan de ikke lage en leikarring eller et spel eller noe?

I valgundersøkelsen i 2017 svarte mange av oss at by ikke forstår distrikt. Ved dette valget vokste Senterpartiet mest utenfor sine egne kjerneområder, for eksempel i Oslo. Ikke av landbrukshensyn, men av sentrum/periferiårsaker, sier Anders Todal Jensen.

Det er ikke folket, men Stortinget som er polarisert i distriktspolitikken. Folk flest er nokså samstemt enig i utsagnet "Utkantkommuner bør gis større prioritet ved tildeling av statilskudd". På Stortinget er uenigheten mye større. Iallfall når festtalene er over og vedtakene skal fattes.

Folk trenger kompentente leger og advokater der de bor, men også vei og infrastruktur. Som bygdeprofessor og ruralist Reidar Almås sier: Bredbånd og kvinner er like viktige for distriktene som Golfstrømmen.

Det hjelper ikke med badetemp i Gratangen hvis du ikke har en kvinne å bade og formere deg med, og en arbeidsplass til å betale moroa.