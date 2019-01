Brussel - London 2 - 0

Våren 1992 tilbrakte jeg i København. Som nestleder i Nei til EF var jeg invitert av den danske Folkebevegelsen – til å delta på noen debattmøter i forkant av folkeavstemninga om EFs unionstraktat, Maastricht-traktaten. Oppdraget var å snakke om hvorfor mange av oss i Norge var motstandere av EF-medlemskap og unionsplanene.

Debatten ble intens, og nye folkemøter og tv- og radiodebatter ble stadig satt opp. Folkebevegelsen rakk ikke over alt, og ba meg bli og hjelpe til. Det ble et tøft, men godt, demokratisk offentlig ordskifte. Jeg husker klart en radiodebatt med Marianne Jelved, den gang parlamentarisk leder for Radikale Venstre. Vi var to deltakere i en over to timer lang debatt. Slikt blir det anledninger til å gå i dybden av.

Det ble altså et knapt flertall for nei til dansk EU-medlemskap i folkeavstemninga sommeren 1992. Mine danske venner jublet for demokrati og rettferdig fordeling. Men det varte ikke lenge før de innså at de ikke ble respektert. Sammen med Brussel tvang makteliten i Danmark fram en omkamp. Unionstraktaten ble dandert, pyntet, parfymert og skjøvet under nesene på en desillusjonert neiside og debatt-slitne tvilere. Unionstilhengerne vant omkampen. «Jeg er umyndiggjort og usynliggjort», oppsummerte en godt voksen professor og nei-aktivist jeg jobbet tett med. Det var en stygg og udemokratisk prosess.

Nå er tidligere statsminister Tony Blair godt i gang med sine forsøk på umyndiggjøring: «Parlamentet er ikke i stand til å fatte et vedtak. Vi må derfor gå tilbake til det britiske folk og spørre igjen» uttalte Blair i radio rett før jul. En særdeles fordummende logikk: Velgerne skal forandre sitt standpunkt i en omkamp fordi regjeringa og de folkevalgte ikke klarer å finne fram til nødvendige kompromiss. Du verden.

Det er en umyndiggjøring og en usynliggjøring av et flertall av de britiske velgerne.

Statsminister Theresa May kalte Blairs uttalelser og forslag om omkamp for «en fornærmelse mot det embetet han en gang hadde». May frykter omkamp vil undergrave velgeres tillit til demokratiet fullstendig. Selvsagt vil den det. «En ny folkeavstemning vil gjøre uopprettelig skade på politikkens integritet. Den vil fortelle millioner som stolte på demokratiet, at systemet vårt ikke leverer», sa May i Underhuset. Hun legger også vekt på at en ny folkeavstemning vil splitte landet ytterligere, i ei tid da alle bør arbeide for å forene.

Annonse

Tony Blair stikker med sitt omkamp-forslag også fingeren i øyet på Labour-leder Jeremy Corbyn. Da Corbyn fremmet sitt mistillitsforslag mot statsminister May tirsdag kveld, var det nok med et håp om å oppnå nyvalg. Corbyn vet at EU-tilhengerne i Labour vil starte sin kampanje for brexit-omkamp om det ikke blir nyvalg. Det ønsker han seg neppe. Over 60 prosent av Labour-valgkretsene stemte for brexit. Corbyn selv har stemt imot det meste av EUs regelverk, og var brexit-tilhenger til han ble leder for et splittet Labour. Så langt tyder lite på at Corbyn oppnår nyvalg. Kampanjen for omkamp er nærmere, dessverre.

Det er først og fremst trist å være vitne til den britiske splittelsen og at de folkevalgte ikke ser ut til å klare å håndtere brexit fram til et kompromiss. Splittelsen på brexit-siden; mellom de som vil ha en «hard» brexit uten overgangsavtale med EU, og de som vil ha en «myk» brexit med en avtale med EU, er så stor at partifeller altså stemmer ned sin egen statsminister. Det beste blir det godes fiende. I tillegg kommer splittelsen mellom EU-motstanderne og EU-tilhengerne. Mangelen på kompromissvilje hos EU-tilhengere er selvsagt motivert av ønsket om å utnytte en vanskelig situasjon for undergrave folkeavstemningsresultatet. Stygt og udemokratisk.

For det andre, så er det provoserende hvordan Brussels rolle i brexit-prosessen fortsatt ligger i skyggen. Da overgangsavtalen forelå i november høstet Theresa May storm fra alle kanter. Partifeller skrev for eksempel mistillitsbrev til sin egen partileder – framfor å sette kritisk søkelys på Brussels manglende respekt for resultatet av den britiske folkeavstemninga. Et støyende flertall til dels arrogante kommentatorer både innenfor og utenfor Storbritannia, rettet sin kritikk mot Downing Street 10 i London, og ikke mot Brussel. Brussel – London 1 – 0. Med Theresa Mays nederlag i Underhuset denne uka: Brussel – London 2 – 0.

Holdningen i Brussel kan oppsummeres med twitter-meldinga fra EU-president Donald Tusk tirsdag: «If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have The courage to say what The only positive solution is?» Den eneste positive løsningen, er altså etter EU-presidentens mening at britene forblir i EU. Det er en umyndiggjøring og en usynliggjøring av et flertall av de britiske velgerne. Stygt og udemokratisk.

Oppsummert Nederlag 1 Tirsdag led statsminister Theresa May et knusende Brexit-nederlag i Underhuset. Så langt lykkes ikke regjeringa og de folkevalgte i å håndtere brexit fram til et kompromiss. Omkamp 2 Britiske EU-tilhengere ut­nytter situasjonen til å undergrave resultatet i folkeavstemninga og tvinge fram omkamp. Stygt. Ubegripelig 3 EU-president Donald Tusk utnytter også situasjonen til forsøk på umyndiggjøring av et flertall av de britiske velgerne. Hvorfor rettes all kritikk mot London, framfor å rette et kritisk søkelys mot Brussel?