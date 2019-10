Brexit innen rekkevidde

Det er gledelig at Storbritannia og EU endelig er enige om en ny «skilsmisseavtale». Et flertall av de britiske velgerne fortjener en god oppfølging av folkeavstemningsresultatet. Det er ugreit at britiske politikere og EU så langt har opptrådt på en måte som fortjener betegnelsen «kaos». Det svekker respekten for demokratiet - og dermed demokratiet.

Etter å ha tillat seg flere års rot, bør det britiske parlamentet nå bidra konstruktivt til den videre brexit-prosessen.

Det er beklagelig, og trist, at EU-tilhengere her til lands og deler av norsk presse har brukt kaos-begrepet på en måte som slår tilbake på det flertallet som stemte ja til brexit i 2016. Det vitner om manglende respekt for både folkestyret og flertallet av de britiske velgerne.

Etter å ha tillat seg flere års rot, bør det britiske parlamentet nå bidra konstruktivt til den videre brexit-prosessen. Det ser ut til at statsminister Boris Johnson i forhandlingene med EU har lagt et fundament som bør holde.

Skilsmisseavtalen innebærer blant annet at britene må betale EU rundt 420 milliarder kroner. Avtalen innebærer at Nord-Irland slipper tollkontroll og fysiske sperringer langs grensen.

I erklæringen som følger avtalen, går det fram at Storbritannia ønsker en frihandelsavtale med EU, noe lignende den Canada nylig har forhandlet fram med EU.

Etter at skilsmissen er gjennomført, skal britene bruke to år på å forhandle fram frihandelsavtalen med EU.

Det bør være et tankekors for EØS-tilhengere her til lands, som hevder at det ikke finnes noe alternativ til den udemokratiske EØS-avtalen. EU krever altså ingen EØS-løsning med Storbritannia, men skal forhandle om en frihandelsavtale.

Til tross for slitasjen etter britiske politikeres store problemer med å gjennomføre brexit, og Brussels steile holdning til Storbritannia, vil fortsatt et flertall av britene ut av Den europeiske union, viser en omfattende meningsmåling, med svar fra 23.000 briter, som Comres publiserte onsdag og Klassekampen gjenga torsdag. Nå fortjener Storbritannia å få sin brexit.