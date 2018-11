Brexit i rødt, hvitt og blått

Britiske politikere kaver seg mot målstreken i det to og et halvt år lange maratonløpet mot en angivelig brexit.

Fortsatt vet ingen helt hvor det vil ende. Det eneste klare synes å være at den avtalen Theresa Mays regjering har forhandlet frem med EU, mangler et flertall i det britiske parlamentet. May prøver å tvinge parlamentet i kne med et forsøk på en sjarmoffensiv rettet direkte mot britiske velgere.

Forsøket kompliseres av at May kan fremstå som spektakulært lite sjarmerende, spesielt når hun tvinges til å forholde seg til vanlige folk. I fjor klarte hun å snu et historisk stort meningsmålingsovertak til nesten å tape et parlamentsvalg. Til tross for at motstanderen Jeremy Corbyn begynte valgkampen som en av historiens minst populære opposisjonsledere. Vinden snur seg så raskt i dagens britiske politikk at landet kan virke som en evig tornado.

Samtidig bobler gryta over av alternativer til Mays brexit-modell. På ytterste EU-motstanderside snakker flere sentrale figurer om det som tidligere ble omtalt som "hard brexit", men nå kalles "no deal", ingen avtale. Andre EU-motstandere fraterniserer med moderate EU-tilhengere om en modell basert på at Storbritannia melder seg inn i Efta, hvor Norge i dag er storebror. Atter andre håper på den såkalte "Norge-modellen", eller "Norge pluss", basert på EØS-medlemskap eller en EØS-lignende tilknytning. Og alt dette bare i Mays eget parti.

Ender britene med en "Norge-modell", har det én unik fordel: Det vil teknisk sett være å holde Theresa Mays løfte fra 2016 om en "rød, hvit og blå" brexit. Men det var nok ikke det norske flagget hun håpet velgerne ville se for seg da hun sa det.

På utsiden av beslutningsprosessen mobiliserer britiske EU-tilhengere som aldri før for å tvinge frem en omkamp. Argumentene er blant andre at velgerne i 2016 ikke kunne vite hvordan brexit ville se ut - noe som for så vidt er sant, selv om velgerne strengt tatt ikke kan vite det nå heller. Det legges også vekt på ulovligheter og ufinheter på EU-motstandersiden i valgkampen: En rekke undersøkelser har vist at enkelte sentrale EU-motstandere og -organisasjoner brøt britisk valglov, jukset med pengeoverføringer, samordnet ulovlig og fikk støtte fra en rekke av de samme aktørene som støttet valgkampen til USAs president Donald Trump.

Beskyldningene om russisk innblanding hagler. Det kan i alle fall dokumenteres at Facebook- og Twitter-nettverk drevet fra Russland støttet brexit. Hva Arron Banks, pengemannen bak organisasjonen Leave.EU, faktisk har sagt og gjort i sine hyppige møter på den russiske ambassaden i London, er mindre klart. Men konspirasjonsteoriene blir selvsagt ikke mindre vidløftige av den grunn.

At det russiske flagget også er rødt, hvitt og blått, er det foreløpig gjort mindre poeng av.

Blant aktørene som aller helst ville ønsket seg en rent rød brexit, er stemningen delt. Labour-frontfigurene Jeremy Corbyn og John McDonnell har en lang historie som såkalte "lexit"-tilhengere, altså som EU-motstandere på sosialistisk grunnlag. Likevel sier McDonnell nå at han tror det vil bli nødvendig med en ny folkeavstemning, og at han i så fall ville stemt for å bli i EU. Corbyn ligger foreløpig mer på været, men har også vært skeptisk til det Labour-politikerne kaller "Tory Brexit", altså en blå brexit hvor poenget er å skjære ned på alle beskyttelser for vanlige arbeidsfolk og drive lønnsnivået nedover.

For å gjøre forvirringen total, er det fullstendig uklart hva som ville fått flertall i en eventuell ny folkeavstemning. Det eneste som virker sannsynlig, er at Mays kompromissavtale er så upopulær at den i teorien kunne tape både for å bli værende i EU og for å marsjere ut av EU uten noen form for avtale utover WTO-regelverket.

Sett fra Norge er det fortsatt bare å vente og se. Men det kan være verdt å merke seg at britiske fiskere ser ut til å bli ofret i forhandlingene, og at britiske bønder mobiliserer for å bevare de delene av EU-medlemskapet de faktisk liker (tilgang på arbeidskraft, et viktig eksportmarked - og EUs landbruksstøtteordninger, som anses som rause, om litt firkantete og tidvis urettferdig innrettet).

Samtidig kan Mays og britenes vingling få store konsekvenser for Norge og norsk EU-tilknytning. Britisk EØS- eller Efta-medlemskap vil gjøre oss til lillebror i de organisasjonene. Britene har ofte tatt Norges parti når de var i EU og vi utenfor. Når vi begge står på utsiden, kan det hende det blir mer fristende å overkjøre oss.