Det er nok riktig at det ikke tjener Tines interesser å oppgi hva toppsjef John Sullivan i datterselskapet Norseland Inc. får i lønn og pensjon.

Spørsmålet er hvorfor verken Tines styreleder eller konsernsjef kan stille opp for å forklare opinion og eiere hvorfor det er slik. For selv om norske mødre kan fristes til å la datteren i USA svare for seg selv, er det også klokt å huske hvem eierne er. I Norge liker vi mest mulig åpenhet. Det er sånt som hindrer spekulasjoner og dårlig stemning.

Selv om verken Marit Haugen eller hennes konsernsjef Gunnar Hovland vil gå ut med hva USA-sjefen deres tjener, finnes det flere ting de kunne ha svart Nationen på.

Synes Tine-ledelsen for eksempel at Norseland-sjefens lønn - enten den nå måtte være over eller under 20 millioner - står i forhold til hva selskapet hans bidro med til sine norske eiere? Og hva med pensjonsytelsene til USA-sjefen - enten de måtte være over eller under 50 millioner?

Norseland-sjefen snakker om "en fantastisk distribusjon i USA", med 31.000 utsalgssteder som "kan og skal fungere som døråpner for å lykkes med andre produkter" enn Jarlsberg.

Annonse

Skal lykkes? Til tross for at Tines nærvær i USA er gammelt, omtales suksessen i fremtids form. 44 millioner i 2020-driftsresultat utgjør under to prosent av omsetningen i Norseland Inc. Det er ikke veldig god avkastning for Tines 11.000 eiere. Det er deres kapital som er plassert og eksponert i USA, i et marked som er ekstremt risikabelt og konkurranseutsatt, målt mot Tines norske virksomhet.

Equinor, en annen norskeid milliardindustri, tapte rundt 200 milliarder på høyrisiko-aktivitet i USA. Det betyr ikke at Tine vil tape sine langt mer beskjedne investeringer i USA. Men det kan skje. Og Tines eiere har MYE dårligere råd til å ta tap enn Equinors majoritetseier, den norske stat.

Både omsetning og resultat i Norseland Inc. er kjent for Tines amerikanske konkurrenter. Hvorfor skulle det være konkurranse-sensitivt hva Norseland-sjefen tjener? Blir det lettere for amerikanske meierister å konkurrere i butikkhylla med slik informasjon?

Det som er helt sikkert, er at toppsjefens mange millioners lønn er bondesensitiv informasjon. I Norge.

Jeg har ikke snakket med så mange i amerikansk meieribisniss. Men jeg har snakket med ganske mange eiere i norsk meieribisniss. De tjener ikke stort. Og de vil neppe like det dersom USA-datterselskapet deres i 2020 betalte MER i lønns- og pensjonsytelser til John Sullivan enn hva Sullivan sendte hjem til eierne.