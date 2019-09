Bønder er bønder. Eller?

Før var det grådig langt fra flatbygda på østlandet til Hardanger. Langt å kjøre, og miljømessig langt – fra vårt hjemlige landskap og landbruk til gården som morfarslekta av bønder og båtbyggere kom fra. Der vi med store øyne så høyet bli firt ned langs bratte lier. Hjemme var det flatt, og høyet var for lengst erstattet av korn.

Tidligere melkebonde og inntil nylig båtbygger, Vidar Eide, er eldst på morfarslektsgården i Tørrvikbygd nå. Han er æresmedlem i Strandebarm-Tørrvikbygd Bondelag og eldste medlem i Bondelaget. I år feiret han 105-årsdag i et lokale panelt med gran han selv har plantet, og fikk videohilsen fra bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Når yrkesgruppa blir mindre, er det naturlig at utøverne kommer nærmere hverandre. Nå er veien fra gården på flatbygda østpå til gården ved fjorden vestpå kortere, for å si det slik. Siden turene til Hardanger i barndommens somre, er antall bønder og bruk her i landet kraftig redusert – fra rundt 155.000 gårdsbruk i 1969 (ifølge SSB), til under 40.000 nå.

Vidar Eide bygde sine siste båter etter fylte 100 år – og har fortsatt politikk på hjertet. «Eg synest det er for gale at Bondelaget og Småbrukarlaget ikkje kan slå seg saman. Det hadde vore ein stor styrke om dei hadde gjort det», sa han i et intervju med Bondebladet. Han er ikke alene om å mene dét.

Det er vel enda viktigere å henge sammen nå, for ikke å bli hengt hver for seg?

Trenger vi virkelig to bondeorganisasjoner i Norge? Det spør Nationen bondelagsleder Lars Petter Bartnes og småbrukarlagsleder Kjersti Hoff om fredag, under «Den store bondeduellen» på Dyrsku’n. Bondelederne kommer så å si rett fra smertefulle forhandlinger om kutt i melkebøndenes kvoter – og til debatt i Seljord.

Når det er så få bønder igjen, er det vel enda viktigere å henge sammen, for ikke å bli «hengt hver for seg». Og enda viktigere å styrke den samvirkeånden som har kjennetegnet det norske jordbruket?

Store og små bønder med og uten melkekyr, attåtnæring, sau, geit, gris, moreller eller poteter er alle avhengige av jord, vær og vind. Og: Avhengige av stortingsflertallets respekt for matjorda og behovet for bærekraftig matproduksjon på egne ressurser i hele landet. Bør ikke bondekreftene da forenes og brukes i en og samme organisasjon for å styrke jordbrukets stilling? Hva kan tale for? Imot?

I fjor underskrev både Småbrukarlaget og Bondelaget en jordbruksavtale som ikke bidro til å utjevne inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper. Ganske dramatisk. Er ikke det et tegn på så like vurderinger hos de to organisasjonene at de like gjerne kan innlede et samliv?

Selvsagt finnes det motforestillinger: Enkelte småbrukarlagsfolk kan tenkes å kritisere Bondelaget omtrent slik: «De løper de største bøndenes ærend, derfor har Bondelaget ansvar for den utviklingen som har tappet landet for bønder». De som i størst grad ser bort fra rådende maktforhold, stortingsflertallets- og skiftende regjeringers overmakt, vil nok være de mest høylytte. Andre vil frykte at Bondelaget skal «spise opp småbrukerne» dersom organisasjonene slår seg sammen, bekymret for at Bondelaget blir et «Storbrukarlag» uten et Småbrukarlag til å holde seg i ørene.

På den andre sida, kan det finnes bondelagsfolk som har lite til overs for REKO-ringer og «svermeriske økologi», og mener det er bortkastet å diskutere med «demonstrantene» i Småbrukarlaget: De som bryter forhandlinger for å være «rene og ranke», men ikke tar ansvar for et best mulig resultat for flest mulig bønder ut fra de faktiske premissene. – For å karikere litt.

Har skeptikerne på begge sider råd til å dyrke mistro og skepsis når det finnes «så få bønder og så store oppgaver»? Kan organisasjonene, på vegne av medlemme, la være å i det minste vurdere sammenslåing grundig? Kanskje den rådende tanken i både Bondelaget og Småbrukarlaget, er at «vi står stødigere på to bein enn på ett» i møte med myndighetene. Men kan de ikke samtidig risikere å bli spilt ut mot hverandre i forhandlingene?

Uansett hva Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff svarer i «Den store bondeduellen» i Seljord fredag: Bondelagets og Småbrukarlagets medlemmer deler stort sett skjebne, i ei tid da samvirkeånden settes på en vanskelig prøve: Hvordan fordele store kutt i melkeproduksjonen etter at eksportstøtta til Jarlsberg-osten er fjernet, mens importen øker? Tjener virkelig Tines eiere på at Tine bygger et meieri i Irland til 700 millioner kroner? Er det for seint å snu? Hvis ikke: Hvordan vil samholdet, tilliten og samvirkeånden være etterpå? Det får vi ikke diskutert ferdig i Seljord, men vi skal komme godt i gang med den viktige debatten.

