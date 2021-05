Bondeopprør er distriktsopprør i destillert form

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Distriktsopprøret eller -opprørene kommer fra frustrasjon over at de politiske grepene myndighetene tar (eller lar være å ta) skaper en utvikling som går motsatt veg av det de hevder er målet.

Som at sammenslåing av kommuner skal gi mer robuste velferdstjenester. Som at politireformen skal gjøre politiet mer synlig ute blant folk. Som at boligpolitikken fortsetter å gjøre huskjøp og -bygging på bygda til et økonomisk tapsprosjekt.

Eller at fusjonerte utdanningsinstitusjoner legger ned studiestedene i distriktet, og at samme sentralisering skjer med fødetilbud og sykehus, Nav-kontoret, trafikkstasjonene og domstolene. "Ta hele landet i bruk" og "sikre levende bygder" lyder hulere og hulere.

#Bondeopprør21 er distriktsopprøret destillert. Det er dette det handler om: Vil regjeringa bedre vilkårene for levedyktige distrikter? Argumentet om at stort er bra rakner. Sentraliseringa skyter fart og får følge av en maktesløshet over ikke å bli sett eller lytta til. Varsku-rop tolkes som sutring om at "alt var bedre før".

At to bønder hver dag gir opp og parkerer traktoren for godt møtes med et skuldertrekk om at "ikke alle selvstendig næringsdrivende klarer seg".

Men bønder er altså ikke hvilke som helst enkeltmannsforetak. De er hjørnesteinsbedrifter, et veritabelt nav for annen sysselsetting. De legger grunnlag for ytterligere arbeidsplasser, verdiskaping og bosetting i nettopp den bygda. De skaper historiske, kulturelle, sosiale og økonomiske fotavtrykk. Som forsvinner når bonde etter bonde legger ned.

Fra kua står i fjøset til kjøttet ligger i steikepanna hjemme går en lang næringskjede av sysselsetting og verdiskaping. Jordbruket kjøper varer og tjenester for i underkant av 20 milliarder kroner årlig, ifølge Felleskjøpet. Analyser viser at én arbeidsplass i landbruket genererer to-tre arbeidsplasser totalt.

Fra veterinæren til avløseren i fjøset, fra den kommunale landbruksrådgiveren til rørleggeren, transportøren, snekkeren og slakteren. Hadde leverandørnæringene til landbruket vært samlet i én bedrift, ville den vært blant de 25 største i Norge, ifølge rapporten fra Felleskjøpet.

Den direkte verdiskapinga fra landbrukssamvirkene er på 9,2 milliarder kroner. Med ringvirkningene blir tallet firedoblet, til 40,5 milliarder kroner, viser en analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse for Norsk Landbrukssamvirke.

De fleste skjønner hva det betyr for bygda når det korthuset raser. Ordførerne i Gudbrandsdalen har sagt klart ifra om at en avgjørende distriktspilar vakler. Der har de mistet over 20 prosent av de aktive gårdbrukerne de siste ti åra – med tap av arbeidsplasser, befolkningsnedgang og svekket matberedskap som konsekvens.

Jordbrukspolitikk er distriktspolitikk. Bedrifter og virksomheter etablerer seg gjerne der det er tilgang på arbeidskraft, god infrastruktur, andre næringsklynger eller et industrielt miljø – som landbruk. Mulighetene er til stede for en god spiral, hvis politikken legger til rette for det.

Motsatt vil lokalsamfunnet oppleve betydelig fraflytting, nedlegging av varehandel og skoler når hjørnesteinsbedrifter som landbruk forsvinner. En dårlig spiral som utarmer distriktene og gir ytterligere sentralisering.

Distriktsopprøret drives ikke av nostalgi eller angst for endringer. Ja visst handler det om å holde på identitet og særpreg, men mer håndfast om å videreføre de samfunnsstrukturene man gjennomgående har ment er en styrke: Spredt bosetting og mulighet til å leve gode liv over hele landet, matproduksjon tilpasset lokale, geografiske forhold og verdiskaping basert på egne naturressurser.

Men verdiskaping er mer enn penger. Bøndene har familier som befolker grendeskolene med unger, de holder brannvesenet med frivillige. Deres forvaltning av jorda og kulturlandskapet legger grunnlaget for turisme og reiseliv, stolthet og tilhørighet. De er deltakere og bidragsytere i idrettslag, kulturtilbud og foreninger, i det sosiale drivverket som er Distrikts-Norge.

I disse dager er det mye snakk om hva bøndene trenger for å holde traktorhjula i gang og få regnskapet til å gå opp. Det snakkes om subsidier, tilskudd og statlige overføringer, ikke sjelden om sugerør i statskassa.

Men bondeopprøret er en del av distriktsopprøret. Mange flere ser og sier at bønder fortjener en anstendig inntekt for å utføre det samfunnsoppdraget det er å sørge for norsk matproduksjon, opprettholde sjølforsyning, holde kulturlandskap i hevd – og underbygge verdiskapinga i bygdene.

Slagordet er altså ikke “bonden trenger penger”. Det er “Norge trenger bonden”.