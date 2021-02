Bondelaget må tre fram

Lørdag feirer Norges Bondelag 125 år. Det er gode grunner til å gratulere. Det er minst like gode grunner til å ønske lykke til. Utfordringene tårner seg opp for Bondelaget, mens det blir færre og færre bønder til å organisere seg og ta støyten for oss som vil ha norsk matproduksjon, kortreist og sunn mat og levende bygder.

Tallenes tale er nådeløs: I 1969 var det 155.000 gårdsbruk i Norge. I fjor var det bare vel 38.500 bruk igjen, ifølge SSB. Antallet bønder synker altså som en stein, samtidig som presset mot jordbruksnæringen øker.

For det første er matvarekjedenes markedsmakt massiv. Ola Fiskvik i Småbrukarlaget sier det slik. "Landet er ikke mer furet og værbitt enn at denne jorda har gitt mat på bordet for generasjoner før oss. Det lønte seg å lage mat. Særlig hvis man var sulten. Nå lønner det seg å selge mat."

For det andre, så har Solberg-regjeringa, ikke minst i tidligere Frp-statsråd Sylvi Listhaugs tid, lagt føringer for jordbrukspolitikken som stimulerer til færre og større bruk. Få og store bruk er et kart som ikke passer det norske terrenget.

I dette karrige landet, der rundt tre prosent av jorda er dyrkbar, trenger vi hver flekk med matjord, hvert utmarksbeite og hver eneste bonde for å kunne ha en forsvarlig matvareberedskap. Og for å ha et klimavennlig landbruk som i ivaretar naturen og artsmangfoldet.

For det tredje, så er det flere og flere som mener det er viktigere med mye ulv enn med beitedyr og bønder. Og flere og flere som hyler "ulv, ulv" om norsk kjøttproduksjon. Kulturforskjellene blir større, forståelsen for bønder og respekten for matproduksjon blir mindre i såkalte urbane kretser.

For det fjerde så er høyrepolitikken egnet til å spille bønder ut mot hverandre og slik svekke næringen. Det er den fella Norges Bondelag har klart å unngå siden Landmandsforbundet ble stiftet i 1896. Det er en bragd.

I desember i fjor tillot småbruker og debattant Svenn Arne Lie seg en kraftig utblåsing i Nationens spalter. Han hadde "sett seg lei på dem som sitter med makta" i jordbrukspolitikken, altså Stortinget.

Men ikke nok med det: "Jeg er drittlei pjattet fra politikere og bondeledere. De sier en ting, og gjør noe helt anna. De er uærlige", mente Lie. Mange advarer med god grunn mot den politiske kursen Solberg-regjeringa har staket ut, men få retter baker for smed slik Lie gjør.

Mye kan sies om slike kategoriske påstander om folkevalgte og bondeledere. Det ene er at dersom Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff (Småbrukarlaget) slapp å forholde seg til maktforholdene i Norge, så ville de hatt en såre enkel jobb.

Videre anbefales Lie en prat med LO-lederen om nytten av å stå på sidelinja og bue på tillitsvalgte sammenlignet med å organisere seg, ta kampene internt og løfte i flokk. Et dykk i Bondelagets historie kan anbefales mot historieløsheten. Det er også en historie om å holde sammen for å holde ut.

Ut fra erkjennelsen av at samhold gir styrke, ble Landmandsforbundet stiftet på en nødløgn i 1896: Historien om et "vi", om bondeklassen, om felles identitet og felles mål.

I Landmandsforbundets formål het det at "de norske landmænd" skulle samles til "fællesarbeid for deres økonomiske og sosiale interesser". Som om norske bønder hadde de samme økonomiske og/eller sosiale interessene i 1896. På ingen måte.

Norsk bondemobilisering henges ofte på den såkalte kornsaken: Kampen mot tollfrihet og billig importert korn som utkonkurrerte det norske kornet, og førte til krise i jordbruket. Kampen for tollvern og mot frihandel.

Men bare en liten andel av de norske bøndene (grovt sett på storgårdene på Østlandet og i Trøndelag) produserte korn for salg. Resten av bøndene kunne enten ikke dyrke korn, eller de kunne ikke dyrke nok korn. Bøndene samlet seg i Landmannsforbundet og fikk et visst gehør hos myndighetene. I 1897 ble det innført noe beskyttelsestoll på korn.

Korntollen, kornbøndenes redning, lå altså de mindre bøndene til last. Da vestlandsbøndene krevde støtte for å dyrke korn til eget bruk, "korntrygd", buet storbønder fra sidelinja ("fattigunderstøttelse!").

Men Landmandsforbundet holdt på sin historie om én bondeklasse og felles interesser. I 1913 ble Småbrukarlaget stiftet, uten at det endret historiefortellingen i Landmandsforbundet.

Det handler om "jamstelling paa alle umkverve for bondefolket med dei andre klassor i samfundet", skrev styremedlem i Norsk Landmandsforbund, J.O Aashamar, i 1921 (I boka Norsk bondereisning).

Men, som Erling Kjekstad formulerer det: I 1920 var det fortsatt bønder som kalte seg brukseiere, godseiere og proprietærer (...) Og framfor alt det samtiden kalte "småbønder", "sliterbønder", "bureisere" eller "arbeidende bønder" (...) Legg så på gamle velkjente skiller: Bratt mot flatt. Høyt til fjells mot brede bygder. Melk mot korn. (I boka Nær folk gjennom 100 år, 2019)

Det var bønder av alle slag. Godseieren tilhørte knapt småbrukerens samfunnsklasse, langt mindre husmannens. Ved inngangen til 1920-årene hadde ikke mekaniseringen gjort bruken (eller misbruken) av husmennenes arbeidskraft overflødig ennå. J.O. Aashamar så neppe på husmennene som bønder.

Bondeklassen mot "andre klassor". En nokså unøyaktig historie.

Da Landmandsforbundet etablerte sin egen avis i 1918, Nationen, kvernet historien videre i spaltene her. Da Oscar Albert Johnsen hadde skrevet boka Norges bønder. Utsyn over den norske bondestands historie (1919), skrev Nationen: "I det hele har Norges Bønder opfyldt alle de store forventninger (...) Det har vundet ualmindelig sterk tilslutning utover landsbygden." Landsbygda er ett stikkord, tilslutning et annet.

Boka og Nationen ga norske bønder en felles historie, en felles overbygning. Historier kan som kjent endre historien.

Ved å definere "bygdenes interesser" som samlende for bønder av alle slag lyktes Landmandsforbundet med bondemobiliseringen. Det viser Erling Kjekstad i Nær folk gjennom 100 år.

Den andre mobiliserende faktoren var, og er, en felles motpart: Staten. Vi har bygd ut eit organisasjonsapparat med sikte på bruk av organisasjonsmessige maktmidler, maktmidler som i dei aller fleste høve må rettast mot statsmaktene. Vi har sett andre stender som har mått stå oppunder argumentene med makt – og med stort hell, skrev tidligere leder Hallvard Eika i forbindelse med at Bondelaget var 60 år i 1956.

Den "standen" Eika (Venstremann og handelsminister i Lars Korvalds regjering 1972-73) pekte på, var arbeiderne - som etablerte Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon i 1899 (LO nå).

Historien viser at bøndenes organisering har vært avgjørende for utviklingen av det norske jordbruket, som med sine mangler og skjevheter likevel er av verdens beste.

Men om reduksjonen av antall bruk ikke stoppes, først og fremst der hvor naturen ikke gir grunnlag for større enheter, tapes det som møysomelig er bygd opp gjennom generasjoner. Norge taper.

Oppfordringen fra oss som er på distriktenes side, som setter pris på bønder som produserer sunn og kortreist mat, bønder som hver dag arbeider for et mer klimavennlig jordbruk og ivaretar naturens mangfold, blir: Bruk styrken. Vis frimodighet.

Ta et par skritt fram på samfunnsarenaen og gjør dere enda mer gjeldende. Gratulerer med 125-års dagen, Norges Bondelag!