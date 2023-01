Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Hvordan gikk det egentlig i Annus horribilis? Nordpool har nettopp gjort opp status for 2022. Strømprisen i Sørvest-Norge ble i snitt på 211 euro per MWh , rundt regnet 211 øre per kWh. Det er opp fra 75,10 euro i 2021.

Men Sør-Norge fikk ikke "tyske strømpriser", slik pessimistene spådde. Prisen på tysk strøm steg nemlig mer: Fra 97 til 235 euro.

Prisforholdet har vært påfallende stabilt siden det rasbillige 2020. Da var differansen mellom norsk og tysk pris 20 euro per MWh. I 2021 økte forskjellen til 22 euro, så til 24 euro i fjor.

Og det er før strømstøtten på 27.000 kroner per husstand (i Sørvest-Norge). Når den er trukket fra, fremstår prisveksten i Norge som minimal sammenlignet med hva folk på kontinentet opplever.

I februar i fjor var vannmagasinfyllingen nær historisk minimum, og pessimismen blomstret. Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) fryktet at europeisk kraftbehov ville tappe norske magasiner.

I dag er magasinfyllingsgraden nær normal. Vi har 8 TWh mer vannkraft lagret enn på samme tid i fjor.

I mai i fjor advarte DeFacto mot industridød.

– 400.000 jobber kan ryke. Det haster veldig, advarte DeFacto, i en rapport bestilt av blant andre Industriaksjonen og Nei til EU.

Det hastet ikke så veldig. Industriomsetningen i Norge økte med 2,3 prosent i perioden september-november 2022, målt mot samme periode i 2021, viser ferske tall fra SSB. Også produksjonen vokste. Ledigheten lå stabil mellom 3,1 og 3,4 prosent i fjor. Nivået har ikke vært lavere siden 2008.

Det er riktig at strømprisen har kraft til å flytte industri. Gruvegiganten LKAB legger for eksempel foredlingsanlegget for sjeldne jordartsmetaller til Norge: Råvarene skal fraktes fra svenske Kiruna til norske Herøya. Det er ikke fordi LKAB tror Norge skal få "tyske priser".

Statsminister Jonas Gahr Støre får kjeft åkkesom. Støre sier selv til TV2 at strømprisene er en forklaring på nedgangen til Ap. Men det er et problem med forklaringen.

Alle velgere som vil ha priskutt og ikke utredninger, har partier å stemme på. Både Rødt, Frp og KrF lover å vedta strømprisen ned.

Annonse

I september i fjor hadde disse tre partiene 25 prosent samlet oppslutning. I dag er den falt til 22,1 prosent, nær det samme som før strømprisen tok taket, under valget i 2021.

Regjeringens velgere har gått til Høyre. Som er tilhenger av internasjonal krafthandel, og ønsket å bygge flere kabler til Europa.

Det verserer flere forklaringer på Høyres vekst. De fleste forutsetter at velgerne ikke er særlig oppvakte. Eller at de har elendig korttidsminne. Eller at de ikke har fått med seg hva partiene står for.

En helt annen mulighet er at velgerne vet godt at Bjørnar Moxnes, Sylvi Listhaug og Kjell Ingolf Ropstad lover dem raske priskutt. Men at de ikke tror det smart – eller mulig – å vedta at en knapp vare som kraft skal være billig.

Høyre lover å la strømmarkedet i fred. Og partiet er landets desidert største.

I dette lendet må Jonas Gahr Støre spørre seg: Er det mange velgere å hente tilbake på å gripe inn i kraftmarkedet nå?

Spørsmålet har to svar. Ja, før kommune- og fylkestingsvalget om åtte måneder kan det ha noe for seg. EU har gasslagre så det holder til sommers, og er rammet av heteslag for tiden. Det kan bli overskudd av vindkraft i Europa fram mot sommeren.

Dermed vil det knapt bli noe behov for kraft fra Norge i de nærmeste månedene, samme hvor mye Støre måtte finne på å isolere Kraft-Norge for å tvinge ned hjemlig kraftpris til glede for nye velgere.

Men hva kan skje før neste stortingsvalg om to år og åtte måneder?

Da kan EU ha rukket å reagere på at Norge trekker seg delvis ut av det markedet EU lærte av nettopp Norge. Det kan gå ut over muligheten til kraftimport når vi trenger det som mest.

Og det kan vi meget vel. Kraftmangelen i et normalår er bare tre år unna. Kraftmangelen i et tørrår kan komme til neste vinter. Eller vinteren etter der. Og først etter det skal Støre søke gjenvalg.

Det er ikke gøy å lede landet i en strømpriskrise. Det finnes fortsatt milliarder i statlig merinntekt fra kraftsalg å bruke, på sterkere strømstøtte. Det er fortsatt mulig å sette krav til fyllingsgraden i vannmagasinene (selv om det på kort sikt vil øke kraftprisen).

Når Støre står i krisen og nekter å røre markedsmekanismen, kan det være fordi han ikke vil risikere å stå ansvarlig for kraftrasjonering og industrinedleggelse før valget i 2025.

Velgere og bedrifter flest liker ikke dyr strøm. Det finnes ikke et statsminister-emne som tror de blir i bedre humør av billig strøm som ikke kommer fram til kontakten.