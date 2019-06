Bommen går ned 19. juni

Etter snart seks år i regjering syntes Fremskrittspartiet å ha blitt et styringsparti, et ansvarlig parti. Slik Kristin Halvorsen tok sine overbuds-undersåtter i SV fra opposisjonens grønne beiter til regjeringens grå kompromiss-wienerbrød fra 2005, har også Siv Jensen lykkes i å få sitt protestparti til å holde både budsjettdisiplin og regjeringserklæring høyt siden 2013.

Inntil nå. Nå er det bom stopp. Eller mer presist, det er 53 nye bommer, bare i Oslo.

I hovedstaden burde det ellers være lett for Frp å score stemmer, med et Ap-styrt MDG-byråd på Rødts nåde. Likevel slurer Frp på tretallet på meningsmålingene. Sist helg møtte det opp færre til Frps demonstrasjon mot bompenger enn det har møtt Frp-justisministre på jobb.

For hvis du er forbanna på bom, går du jo ikke på demoen til regjeringspartiet som administrerer og bygger bommene. Det burde være basic Carl I. Hagen-kunnskap.

For den amcar-farende eks-samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må det være ekstra ergerlig at det er et bilist-opprør som rammer partiet rett i kardangen. Har de ikke fått med seg at Frp har lykkes i å kutte avgiftene for norske bilister med 11 milliarder kroner i året, og samtidig bygd masse ny vei?

En marsboer som fløy over Norge nå, ville ikke sett noen krise. Den ville sett gravemaskiner, nye skjæringer og luktet ny asfalt. Men marsboere flyr over bommene. Det gjør ikke bilistene.

Hvem er det som tjener på avgiftskutt og nye veier? Jo, det er elbilistene, nybilkjøpere og de som ikke har en bom i nabolaget. Og disse gruppene er i mindretall. Det blir stadig flere elbilister, men det blir også stadig færre bilister som ikke blir bommet.

Distriktssjåførene tålte fint å betale noen sporadiske tiere på ring 3, det året de kjørte for å se Odd eller Hødd i cupfinalen. Nå må distriktsbilistene betale daglige bompenger på steder som Hardvollsmorka, Teigkampen og Bjørkerusten. Det har Frp-statsråder sørget for.

Når naboen sparer moms på å kjøpe seg elbil, og attpåtil slipper å betale i bommen du må punge ut for, er det flere enn Frp-bilistene som sliter med å glede seg over synkende makrokostnader.

Solberg-regjeringen har fått bygd mye mer vei enn sine forgjengere. Også Frp har vært fullstendig klar over at det betyr stadig nye bommer i bygd og by. Partiet er offer for sin egen politikk. Det er lett å klippe over snora på den nye europaveien, men vanskelig å løse budsjettfloka i en skattelette-regjering. Uten den vei-opptrappingen som Frp-ere tar æren for, ville ikke bompengeregninga skutt i været for folk flest.

Fem måneder etter at sentralstyret i Frp stemte for Granavolden-erklæringen, fremmer sentralstyret seks endringspunkter ikke en gang Carl I. Hagen kan se noe realisme i.

Frp vil stanse nye bypakker og kutte i de gamle - men disse utgjør bare en brøkdel av bompengeprosjektene. Nullvekstmålet for trafikk skal oppgis. Det er utelukket for Venstre. Sparegrisen skal slette gammel vei-gjeld. Det er et utelukket grep for Høyre. Iallfall var det så, på Kåre Willochs tid.

Til sist vil Frp skrote veiprising - et grep KrF ser som en mulig løsning på hele bompengefloka.

Oppsummert Oppgjørets time 1 Frp har fått bygd masse ny vei. Verken Skybert eller Oljefondet tar regninga. Nå er det forfall. Stadig flere 2 Lavere avgifter på ny bil spises opp av økte bompenger. Stadig færre slipper unna prisen for veisatsing. Bortkastet tid 3 Utsatt stortingsbehandling kjøpte Frp litt tid. Men ingen andre vil forhandle en sylfersk regjeringserklæring.

Frps ønskelistefyll mottas med dårlig skjulte smil og åpen avvisning av regjeringspartnerne. "Nå skal vi forhandle", ropte Siv Jensen etter pressekonferansen denne uka. Slik kunne hun overdøve spørsmål fra journalister som viste til at V og KrF allerede hadde avvist å forhandle om regjeringserklæringen.

Frp forholder seg til regjeringserklæringens bompengepunkter slik det britiske Underhuset forholder seg til brexit-avtalen med EU: De vil ikke ha den avtalen de har fått. De vet at de ikke får noen ny og bedre. Men så lenge de kaster ut nye krav, kan svarteper-kortet sirkulere litt til.

Siv Jensen fikk Erna Solberg med på å stanse voteringen over nye bommilliarder på Stortinget. Utsettelsen kjøpte litt ro før ukens sentralstyremøte. Den lager samtidig en gigantisk showdown - eller High Noon, som de sier i Solvik-Olsen-land.

19. juni er spillet over. Da må Frps stortingsrepresentanter trykke "ja" til 15 milliarder nye bomkroner. Vi må forvente flere slike vedtak i de neste par årene. Etter neste valg er det ikke sikkert Frp har mange nok stortingsplasser igjen til å sikre flertall for nye bompengevedtak.

Frp har vist at det er mulig å være protestparti og makthaver samtidig. Men populisme uten velgere, det funker ikke.