Bollestad godt nytt for landbruket

Bøndene fryktet det verste da tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide tapte dragkampen om partiets retningsvalg 2. november. Hadde Hareiode vunnet fram, ville KrF gått i regjeringsforhandlinger med Ap og "bondepartiet" Sp.

I landbrukskretser ville dette være noe i nærheten av et drømmescenario. I Stortinget hadde KrF sammen med nettopp Ap og Sp, samt de øvrige opposisjonspartiene, utgjort et landbruksflertall som gang på gang skjøt ned Solberg-regjeringens framstøt på landbruksområdet.

En regjering utgått av de to mest landbruksvennlige partiene på Stortinget, sammen med et Ap som i opposisjon har spisset sin landbrukspolitikk adskillige knepp, ville med stor sannsynlighet gitt landbrukspolitikken et nytt løft.

I stedet ble det blå seier i KrF. Det innebar at landbruksflertallet gikk i oppløsning, og at KrF fra nå av måtte forsvare den norske landbruksmodellen fra innsiden av regjeringen - mot partier som i sum ønsker mer marked og mindre markedsregulering i landbruket.

Både abortloven og den norske landbruksmodellen består.

Frykten var at det brant et blått lys for den norske landbruksmodellen. Det var en realistisk bekymring. Blå side i KrF hadde kjørt fram kampen mot sorteringssamfunnet som et hovedargument for å velge borgerlig samarbeid. Det ble stilt store forventninger til at abortloven skulle endres. Skulle KrF få gjennomslag for dette, måtte partiet gi avkall på andre hjertesaker. I en slik situasjon riksikerte bøndene å bli de første som ble sortert ut som følge av KrFs kamp mot sorteringssamfunnet.

Slik gikk det ikke. Både abortloven og den norske landbruksmodellen består. Den nye regjeringserklæringen setter tydelige rammer for regjeringens landbrukspolitikk. Den setter tak på produksjonskvoter, avlyser ytterligere liberaliseringer av konsesjonslovene, styrker markedsreguleringen og har satt et tydelig inntektsmål. Innteksforskjellene mellom bøndene og andre grupper skal reduseres.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener landbrukskapitlet like gjerne kunne vært skrevet av Norges Bondelag. Det er selvsagt en overdrivelse, men Listhaug har rett i at den nye regjeringserklæringen på mange områder nok er bedre enn hva Bondelaget våget å håpe på.

Unntaket er pelsforbudet og det varslede forbudet mot nydyrking av myr.

Det ville vært urimelig å forvente at KrF skulle klare å omgjøre Venstres store seier fra regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor. Saken var allerede tapt. Selv om KrF hadde satt hardt mot hardt, og eventuelt sagt nei til å gå i regjering på denne saken, ville Solbergs trepartiregjering likevel hatt flertall i Stortinget for å gjennomføre pelsforbudet.

Et generelt myrdyrkingsforbud er verre å akseptere for landbruket, særlig når det ikke legges begrensninger for annen nedbygging av myr. Det gjenstår likevel å se hvordan et dyrkingsforbud utformes, om det skal være mulig å få dispensasjon i de områdene et slikt forbud rammer hardest.

Landbruket må uansett forutsette at et eventuelt dyrkingsforbud i myra regnes inn i landbrukets klimaregnskap, slik at det vil lette klimatrykket på andre områder.

Kort oppsummert bør bøndene puste lettet ut, en borgerlig flertallsregjering kunne ha ført en ganske annen landbrukspolitikk enn det som skisseres i regjeringserklæringen.

At KrF i tillegg ser ut til å overta Landbruks- og matdepartementet etter Frp, bør være gode nyheter for bøndene. En landbruksminister fra KrF har mye å bevise, ikke bare overfor landbruket, men også overfor egne medlemmer. Partiet er sterkt splittet. Den tapende fraksjonen i partiet som ønsket et venstresamarbeid må overbevises om at KrF fortsatt er et parti for dem. En god distrikts- og landbrukspolitikk kan være avgjørende for mange på "rød" side.

Om lekkasjene i media er riktige, er det partiets fungerende leder Olaug Bollestad som blir ny landbruksminister. Dette er trolig også gode nyheter for landbruket. Selv om Bollestad ikke har hatt landbruk som sitt "fag" i politikken, har hun politisk tyngde. Det kommer godt med når regjeringen skal gjøre sine prioriteringer.

Gode formuleringer i en regjeringsplattform er ikke nok, ord skal omsettes til handling - for landbrukets del i sterk konkurranse med andre politikkområder. Å ha en landbruksminister som selv var med på å forfatte regjeringserklæringen på Granavollen, og som har en framskutt posisjon i KrF, bør være en ubetinget fordel.

Bollestad lar seg ikke så lett vippe av pinnen.