Blodfattig Oslo-frokost

Det rødgrønne byrådet i Oslo fortsetter i fire nye år. De skal plante flere trær. For alt vi vet, skal de redusere bruddene på arbeidsmiljøloven i kommunen også. Men det er ikke det byrådet skryter mest av.

Plattformen til Ap, MDG og SV lover vegetarmat som standardmat på kommunale arrangementer. Kantiner og sykehjem skal halvere kjøttforbruket på fire år. Og alle skolebarn skal få et gratis, vegetarisk måltid hver dag.

Det er 90 år siden Oslo Ap innførte frokost i skolen. Oslo-frokosten var en målrettet økning av den animalske andelen av kostholdet, til folkehelsas fremme. 90 år senere lover byrådet at det alltid skal finnes et "fullverdig vegansk alternativ" i hovedstadens regi. I fall du ble usikker, tilrår Helsedirektoratet fortsatt animalsk mat - hver dag.

Byrådsleder Raymond Johansen og MDG-byråd Lan Marie Berg kunne forsøkt å legge fram sin kjøttkutt-plattform i en skolekantine. Isteden stakk de en gulrot i siden på Sylvi "i Norge spiser vi kjøtt og røyker, men ikke hasj" Listhaug.

– Vegetarmat er populært og sunt, og derfor burde folkehelseminister Listhaug være glad, strålte Berg. Ja, grønnsaker er sunt og populært, og var det lenge før byrådets brøkdelspålegg. Fra 2000 til i fjor økte omsetningen av frukt, grønt og poteter fra 125 til 134 kg per nordmann per år.

Det som er veldig lite populært, er å fjerne alle animalske innslag fra tallerkenen, mose og maskere grønnsakene til å ligne på kjøttprodukter, og kalle det vegetarisk eller vegansk.

Folkehelse består av to ord: Folk og helse. Da Dagfinn Høybråten fikk fjernet røyken fra det offentlige rom i 2004, var 74 prosent av oss allerede ikke-røykere. Det var altså et folkelig røykeforbud Høybråten innførte.

I undersøkelsen «Norske Spisefakta 2018» gjennomført av Ipsos, svarte to av tre oslo-boere at de ikke ønsket å kutte i kjøttforbruket. Tre prosent av befolkningen kaller seg vegetarianere, ifølge OsloMet. Oslo-byrådet har parlamentarisk flertall, men lager mat for mindretallet.

Det gleder vegan-Twitter, som er i høhø-modus om dagen. - Da jeg var ung klaget foreldre på barn for ikke å spise grønnsakene, nå klager de på at det serveres grønnsaker til barna, tvitrer MDG-er og veganer Lars K. Giæver.

Det er selvsagt en falsk motsetning. Ingen har klaget på at det serveres grønnsaker i Oslos kantiner. Det er ikke "kjøttiser" mot "veggiser", slik veganere ynder å konstruere. Kjøttetere spiser grønt med velbehag. De skyr ikke grønt av etiske eller andre årsaker, slik veganere skyr kjøtt.

Det finnes et stort, kulturelt og historisk fellesskap av altetere, og så finnes det en liten gruppe som midlertidig (gjennomtrekken i veganer- og vegetarianergruppene er stor) har frasverget seg kjøtteter-tennene sine.

Den nye Oslo-frokosten innfører et nytt hjem/skoleskille. Alle skolebarn må lære om ulike livssyn, men må ikke delta i i ritualer. I rødgrønne Oslo skal barna bryte brød i et praktiserende vegetarisk skolemåltid. Omnivor kultur og praksis overlates til foreldre og privatsfære.

For en annen gruppe er Oslo-byrådets inngripen enda mer autoritær. Hver tredje beboer på sykehjem er enten underernært eller på vei til å bli det. Byrådets svar er ikke å sjekke hva som kan gjøre oldemor matglad igjen, men å erklære tvungen endring av tallerkenen hennes.

MDG i Oslo peker på at mange eldre har vært vant med at kjøtt var festmat, og ikke daglig middagsmat som i dag. Jeg har selv sett eldre smile bredt over kjøttfatet, med minner om fortid og fest lekende i neseborene. Den festfølelsen skal de rødgrønne i Oslo kutte 50 prosent.

Også MDG har forutsett trøbbel om oldemor uten videre får halloumi og ikke karbis til kvelds. Store kjøttkutt "krever at vi samtidig øker kvaliteten på den kjøttfrie maten, samt styrker ernæringskompetansen i kommunen" sier MDG-er Sirin Stav til VG.

Det er som når øko-bønder sier at avlingene ikke nødvendigvis går ned om vi slutter med sprøytemidler og kunstgjødsel. Hvis bare bøndene blir flinkere og legger ned mye mer ressurser, går det bra, i teorien. Ute på jordet, uten store tilgjengelige reserver av tid og penger, går avlingene ned.

På samme måte vil virkelighetens eldre i Oslo bli tristere og magrere når måltidsminner og matlyst overprøves av et byråd med større matmisjonslyst enn budsjettramme.

Vi kan gjerne spise mindre kjøtt her i landet. "Vi skal", sier Oslo-byrådet, og forbyr kjøtt i skolemat mens bestemor settes på kjøttrasjon. Noen i rådhuset bør slå opp "kontraproduktiv."