Applausen var taktfast og stående da Høyre-leder og statsminister Erna Solberg avsluttet sin landsmøtetale på Gardermoen fredag. Oppfordringen var at Høyre skal være det mest optimistiske partiet. "Fordi vi tror på Norge", som slagordet lyder.

Hun brukte nesten en tredjedel av talen til å snakke om koronakrisen. Naturlig nok. Arbeidet med den, virkningene av tiltakene og de fortsatt uoversiktlige konsekvensene preger både partiet og landsmøtet, men også samfunnet og kommer til å gjøre det lenge.

Men vi må holde ut, var Solbergs budskap, og "vi skal ikke miste kontroll". Hun brukte omstillingene vi har måttet venne oss til gjennom det siste halve året som eksempler på hvilke krefter og evner som ligger i mange norske bedrifter. Og påpekte at vi trenger mer av det samme framover.

For det var et gjenkjennelig, blått Høyre Erna Solberg presenterte i sin tale. Med vekt på teknologisk utvikling i næringslivet, med investeringer i infrastruktur, vern om EØS-avtalen og satsing på forskning og utdanning.

Men likevel brukte statsministeren aller mest tid på å snakke om partiets grønne klimaambisjoner og ikke minst om hydrogen som sentral del av et nødvendig teknologiskifte. "Det kan bli et nytt norsk teknologieventyr", mener Solberg, og nevner nullutslipp på fergetrafikk i Norden, knutepunkter for hydrogendreven kollektivtrafikk, tungtransport på hydrogen og Grønt skipsfartsprogram.

Med det vil hun, Høyre og olje- og energiminister Tina Bru - nå nyvalgt nestleder i partiet - dreie samtalen over fra olje og gass til konkrete forslag for utvikling av nye arbeidsplasser innenfor mer klimavennlig energiproduksjon.

Solberg varsler både krav til offentlige anbud, direkte støtte, påbud og prissetting for å legge til rette for at norsk næringsliv kan konkurrere i hele verdikjeden.

Høyres "dæsj av rødt" i den blå og grønne miksen kommer når landsmøtetalens andre hovedspor - ved siden av "å skape mer" - er "å inkludere flere". I den retorikken går Solberg Arbeiderpartiet i næringen. Hun snakker om flere arbeidsplasser, utdanning for alle, viktigheten av fellesskap og - som Jahn Teigen - å ta vare på hverandre. Sånt man kan bli optimist av.