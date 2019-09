Blått lys i rødgrønt vindu

Alle som har hatt steinsprut på frontruta vet at skadd glass bør utbedres med en gang. Sprekken i det rødgrønne utstillingsvinduet Trøndelag fikk vokse og vokse gjennom hele valgkampen. Nå skinner det blågrønt gjennom sprekken.

Det satt langt inne for fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og Tomas Iver Hallem (Sp) å få ryddet unna gruffet etter en valgkamp der de to stundom var hovedmotstandere.

Sp ville, slik Sp oftest vil, åpne for samarbeid både til høyre og venstre etter valget i Trøndelag. Aps aggressive advarsel mot å stemme på et Sp som kunne åpne for høyrekreftenes herjinger, var like skadelig som den var LO-drevet.

Dette forsto velgerne. Sp vokste mest i Trøndelag (fra 14 til 21 prosentpoeng), mens Ap tapte mest (fra 40 til 30). Et Sp med ego-boost ville ha fylkesordføreren. Ap klarte å jekke ned Sp gjennom å invitere MDG inn i samtalene om styring av fylket. Sp risikerte å stå igjen i opposisjon.

Sp måtte la Ap beholde fylkesordføreren for å komme inn i varmen igjen. MDG ble utspilt, og den moderate rødgrønne borgfred senker seg igjen over fylkeshuset i Trondheim. Såvidt det er.

I kommunene er det Trondheimsfjorden og åkrenes blå og grønne farger som skinner sterkest etter valget. Levanger, Verdal, Indre Fosen, Ørland får alle ordfører fra Sp, med støtte fra Høyre. Kjører du fra Trondheim Lufthavn Værnes og nordover E6 og til Namsos, passerer du åtte kommunehus. Ap får ikke ordføreren i noen av dem.

Sp er største parti i Skaun, Steinkjer, Midtre Gauldal, Heim, Oppdal, Meråker, Tydal. Og i Stjørdal. Sp har styrt flyplasskommunen sammen med høyresiden siden 1999. Velgerne har applaudert hele veien: Sp nærmer seg 40 prosent i Stjørdal.

Slik blokkuavhengighet står i Sps ryggmarg, ligger den i Aps opportunisme.

Den blågrønne tendensen gjenfinnes også i Sp-bastionen Vestland, og i Møre og Romsdal. Molde skal styres av Sp og Høyre, mens den rødgrønne fylkesidyllen er historie. Som valgets største taper får Møre og Romsdal Ap fylkesordføreren ved hjelp av Frp. Slik blokkuavhengighet står i Sps ryggmarg, ligger den i Aps opportunisme.

Hva får utviklingen å si for rikspolitikken? Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum synes å stå fast på å samarbeide etter valget i 2021. Dersom ikke Slagsvold Vedum endrer tonen overfor Høyre rimelig raskt, vil det være utenkelig for Sp å samarbeide med Høyre om to år.

Men med omlag 45 prosent av velgerne bak seg kan ikke de gamle rødgrønne partnere Ap, Sp og SV ta et stortingsflertall for gitt i 2021, slik partiene hadde mellom 2005 og 2013.

Når Ap-byrådsleder Raymond Johansen og den frispillende sosialdemokrat Espen Barth Eide begge tenker varme tanker om MDG i rødgrønn regjering, knaker og braker det ikke bare i LO, men i Senterpartiet.

Det er mulig å tenke at når Sp kunne takle SV, kan partiet fint takle MDG i et regjeringssamarbeid. Jeg tror det er vel teoretisk. Det smertet for Sp at SV fikk styre rovdyr- og miljøpolitikken på tvers av et rovdyrkritisk stortingsflertall i åtte rødgrønne år. Høyre og Frp kunne score poeng og velgere. Sp kan leve med periodisk lav velgeroppslutning, men ikke med dårlig uttelling i regjering.

Oppsummert Trøndersk skisma 1 Valgkampmotstanderne Ap og Sp fant sammen igjen i fylkespolitikken. I kommunene? Ikke så mye. Rikspolitisk fred 2 Lite tyder på annet enn at Ap og Sp står sammen fram mot stortingsvalget. Men sammen for hva? Flertall fra begge hold 3 Sps vekst og venstresidens fragmentering øker sjansen for en mindretallsregjering av Ap og Sp i 2021.

Sps og MDGs felles kjærlighet til jorda varer inntil bonden spenner for åkersprøyta. Viljen til å ta Norge i bruk har begge, inntil denne bruken krever diesel og motorsag. Og klimaet? SSB har beregnet Sp og MDG til å være ytterpunkter, målt i klimaeffekt av politikk. Den beregningen er nok vel negativ hva gjelder Sp (også SSB sliter med å forstå at det er bruken av jord og skog som binder mest ny CO2), men den retorikk Sp og MDG fører i opinionen, bekrefter skillet mellom dem.

Jeg tror Trygve Slagsvold Vedum tar høyde for dette. Han avviser MDG, og snakker konsekvent ikke om SV, bare om Ap og Sp i regjering, i 2021. En slik mindretallsregjering vil være venstrelent, men vil også kunne hente støtte fra KrF, V - og Høyre - i enkeltsaker.

For et stort Senterparti - og høyresiden i et svekket Arbeiderparti - vil et lysegrønt topartisamarbeid trolig friste mer enn alternativet: En regnbuekoalisjon av en flertallsregjering, med klima- og venstreradikale partier i alle budsjettposter og beiteområder.

Og dersom Ap, SV og Sp får flertall uten MDG og Rødt i 2021, er det ikke sikkert det frister SV. En slik trepartiregjering blir trolig et mye mer sentrumsorientert regjeringsprosjekt enn det forrige. En Ap/Sp-regjering vil gi SV gjennomslag i enkeltsaker, samtidig som SV vil ha ryggen fri mot Rødt.

En mindretallsregjering med Ap og Sp er ikke blitt mindre aktuell etter høstens blågrønne vind langs Trondheimsfjorden.