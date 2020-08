Bjørn i det blå

"Her flyver jeg med paraplyen min, den seiler av sted som en flymaskin. Og fuglene synger og jeg må le. Hurra hurra, nå flyr jeg av sted!"

Slik unnslapp Bestemor Skogmus den visse død i Thorbjørn Egners Hakkebakkeskog. Nå skal Mamma Bjørn unnslippe på samme måte.

Saken er at en binne har tatt sau i Bardu over år, og lærer opp sine halvvoksne unger til det samme.

Det skal egentlig ikke være bjørn med potensiale til å ta sau i Bardu.

"Egentlig", fordi forvaltningen har andre føringer også. For eksempel at det skal bli mange flere bjørner her i landet. Da er det jo dumt å skyte binne med unger.

Bjørnen er på mange måter det atypiske av våre fire store rovdyr. Mens det har vært relativt lett å holde antallet jerv, ulv og gaupe på det nivået Stortinget har satt, har det vært praktisk klin umulig å nå bestandsmålet for bjørn. Det er på 13 årlige ynglinger. Vi har sju.

Det er derfor klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må ta en Rambo, og evakuere den ettertraktede binna fra de trigger happy bønda i nord med helikopter. Den kan ikke skytes, men heller ikke bli i Bardu.

Sauetapene til rovdyr går ned. La gå at en delforklaring er at det blir færre sau på utmarksbeite i rovdyrnære områder. Men Rotevatn kunne nok levd med at Bardu-bjørnen tok noen sauer til.

Men bjørnen i Bardu dreper også forestillingen om det todelte målet om rovdyr og beitedyr i hele landet. Det kan ikke Rotevatn leve med, siden denne forestillingen er enda mer truet enn bjørnen.

Miljødirektoratet advarer mot flyttingen. Med tykt spekklag er det vanskelig å få bedøvd bjørnene, som også risikerer å dø av overoppheting mens de jages av helikopter.

Luftbåren forvaltning har også en spektakulært dårlig suksessrate: De evakuerte rovdyrene vender tilbake - og blir skutt.

Men slik filmhelten Rambos evakuering av amerikanere fra Afghanistan ikke var fagmilitær, er ikke Rotevatns evakuering av bjørn fra Bardu miljøfaglig. Den er politisk.

Dermed blir det heller ikke så farlig om noen av de evakuerte dør under eller etter evakueringen. Det som teller, er det spektakulære forsøket. "Let's get the hell outta here", som det heter på filmsk.

Annonse

Svenskene har mye mer areal, mye mindre sau og ingen Sandra Borch. Kunne vi fløyet Bardu-binna til Sverige, slik vi flyr havørn-unger til Skottland?

Niks. Bjørnemor skal kanskje opp i det blå, men blågul blir den ikke. Bamse, verdens sterkeste bjørn, er som kjent svensk allerede. Sverige har 3000 av dem.

I Norrbotten og Vesterbotten er det skutt 103 bjørner på skadefelling hittil i år. Likevel har lensstyrelsene tildelt jaktkvote på ytterligere 45 dyr: Bestanden skal ned.

Med denne kvoten vil vi se den høyeste bjørneskytingen siden 1856, opplyser Björn Jonsson, naturforvaltningsdirektør i länsstyrelsen, til Jakt&Jägare.

Totalt får svenskene jakte på 291 bjørner fra neste fredag. Og felt blir de: De siste årene er jaktkvotene fylt etter få dager.

Inntrønderske sauebønder må leve med binner som river sauene deres fordi det er for få bjørner i Trøndelag. Biologisk gir det omtrent like mye mening som å sette en bjørnekvote for Steinkjer sentrum.

En bjørnedagsmarsj unna, i Jämtland, får jemtene skyte 100 bjørner når jakta starter, fordi de har for mange.

Biologisk sett har vi én skandinavisk bjørnebestand, slik vi har en felles ulvebestand. Mens vi skal ta ned ulvestammen, vil svenskene øke den. For bjørnen er det altså omvendt.

Det er mulig at stortingsrepresentantene som vedtok at vi skal ha 13 ynglinger av bjørn i Norge, forstår logikken i dette. Sikkert er det at flere av dem ikke visste at 13 årlige ynglinger krever 26 ynglende binner (ulikt jerv, ulv og gaupe yngler bjørn annethvert år).

Eller at disse binnene krever et mye større areal enn dagens prioriterte bjørneområder, og dermed eter seg inn (!) på beitemark allerede i dag.

Den enkle løsningen er å vedta at vi skal ha 13 ynglende BINNER (noe flere på Stortinget altså MENTE at de vedtok). Da er det plutselig nok bjørn i Norge (vi vet allerede at det er mer enn nok bjørn i Skandinavia, og i verden).

Alternativt kan vi doble bjørneområdene i Norge, en øvelse ingen politiker vil prøve. Hvor mange ordførere har du sett melde seg som vert for den flybårne Bardu-binna?

Jeg ville ikke satt penger på noen av disse løsningene. Men det kan hende jeg tar feil.

Jeg trodde jo ikke at Sylvester Stallone og Thorbjørn Egner skulle få innflytelse på norsk rovdyrforvaltning heller.