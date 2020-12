Det vandrer sjeldne gener rundt i Engerdal. Den såkalte Elgå-ulven kan redde skandinaviske ulver fra innavl.

Problemet er at ulven insisterer på å holde seg utenfor den norske ulvesonen - i et område der det for tiden er jakt på ulv. Tre har allerede falt.

For å verne Elgå-ulven fra å bli skutt har forvaltningen laget en utposning av ulvesonekartet, en slags kunstig livmor for ulvens sjeldne spermier. Slikt vern av det ufødte ulveliv vil ikke Ap, Sp og Frp ha noe av. I stortingssalen forsvarte partiene retten til genbestemt abort.

Politikerne som vil verne om selvbestemt ulvesone gjorde det imidlertid enkelt for miljøstatsråd Sveinung Rotevatn (V) under fredagens hastebehandling.

Ap, Frp og Sp har ojet og okket seg i medier og beiteområder over at regjeringen snik-utvider ulvesonen. Men partiene har knapt satt av yngletid til å forplante en levedyktig innstilling til vedtak. Premature vedtaksforslag har som kjent dårlige odds for overlevelse på Løvebakken.

Forskjellen på Aps og Sps forslag er ikke så stor, sa Aps Runar Sjaastad. Kanskje var de formeringsdyktige i biologisk forstand. Men verken Ap eller Sp viste seg å være villig til å blande sitt politiske ulve-DNA. Det er en statsminister å konkurrere om, må vite.

Annonse

Lars Haltbrekken (SV) påpeker at Sps soneforsvar skyter ned vedtak fra rovviltnemndene. Det var nemlig de som foreslo å utvide sonen.

– Var det ikke slik at nemndenes vedtak alltid skal følges til punkt og prikke, spurte Haltbrekken. Som selv har skutt ned ett og annet nemdsvedtak om ulvejakt. Kanskje tåler nemndene like høy beskatning som ulven har vist seg å tåle?

Høyre vil la ulven, biene og blomstene suse i fred uten jakt i Nord-Østerdalen i vinter. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) spekulerte i at Høyres ulvekritiker Gunnar Gundersen er tatt ut - i tjuvjakt!

Den mistenkte er statsminister Erna Solberg. Hun skal ha ledet et illegalt jaktlag som skjøt ned Gundersen under et nominasjonsmøte i Hedmark, mener Vedum.

Høyres Lene Westgaard-Halle mente deretter at stortingsdebatten om ulv ikke var levende og biologisk, men en syntetisk skinndebatt. Akkurat som debatten om en særnorsk bestand av ulv.

– Fasiten, det er biologien, sa Arne Nævra (SV) i en forsnakkelse i debatten i går. Isåfall måtte Nævra akseptert hva skandinaviske ulveforskere har påpekt: At en biologisk norsk ulvebestand ikke finnes.

I den biologiske skogens halvmørke er alle ulver skandinaviske, grå og levedyktige. I det politiske flomlyset på Løvebakken blir debatten langt mer fargerik: Utryddingstruet, yngler ukontrollert, plager bygdefolk, økosystemenes krone. Og angrepet mot ulvesonens utvidelse ble avverget.

– Vi driver ikke med powerpoint i stortingssalen, irettesatte Stortingets visepresident da debatten ble vel grafisk mot slutten. Det blir neppe flere biologitimer heller.