Bøndene har, som Per-Anton Nesjan skrev her i avisen i fjor, igjen forsøkt å sikte etter femmeren på blinken. Dette er det såkalte "handlingsrommet" det er politisk mulig å operere i.

48.700 kroner ekstra per årsverk (25 kroner mer i timen), er kravet denne gangen. Det vil tette 30.000 kroner av inntektsgapet opp til andre grupper. Gapet er nå nær 200.000 kroner (i virkeligheten er det mye større, siden bøndenes inntekt også må dekke egenkapitalavkastning).

2,1 milliarder kan synes som et høyt tall, sier Bondelagets leder. Vel. Årets krav er lavere enn både 2008 og 2011. For 45 år siden ble resultatet av oppgjøret 9,5 milliarder kroner (2021-kroner) ekstra til bøndene - etter Hitra-aksjonen, som kommentator Tomas Vermes i ABC Nyheter påpeker.

Den utløsende faktor for opptrappingsvedtaket var ikke prat i "handlingsrommet" til faglagene, men skattestreik. Det viste seg mulig å bygge handlingsrommet større. Et krav på 2,1 milliarder må sies å være innenfor handlingsrommet i et valgår som 2021, med en statsråd under sperregrensen og stort behov for en KrF-seier.

Tre grep gjør bondekravet mindre servilt: Småbrukarlaget har fått Bondelaget med på å kreve en reversering av Sylvi Listhaugs landbrukspolitikk. Melkekvote-taket skal senkes og tilskuddssystemet skal tilgodese mindre bruk i større grad. Så kreves det satsing på inntektstaperne: Sau, ammeku og korn.

Og partene skal vurdere å endre beregningsmåten for bondens inntekt, slik at det klargjøres at inntekten for en times arbeid er ned mot 135 kroner - når egenkapitalavkastning er trukket fra.

Noe av dette vil bli forhandlet vekk. Men ikke alt. Det har ikke bøndenes forhandlere Bartnes&Hoff råd til.

I fjor vår var særlig Bondelagets forhandlere livredde for å framstå som grådige i opinionen. Man ventet at folk flest måtte ta reallønnsnedgang, og at jordbruket uansett lå an til å få en markedsmessig løft (grensene var stengt). Et høyt jordbrukskrav ville truet samfunnskontrakten, en uklar størrelse bøndenes faglag mener eksisterer fortsatt (til tross for at inntektstallene antyder noe annet.)/

I år er forhandlerne redde for å framstå servile innad i næringen. Som kjent fikk folk LAVERE matpriser i korona-året (-0,3 prosent fra mars 2020 til mars 2021), samtidig som kjøpekraften deres økte. Bøndene betalte gjennom lavt budsjett- og prisuttak - i et år der matproduksjonen sto i fokus.

Fjorårets moderasjon ble beskrevet som såkorn: Man skulle høste av den senere. Nå har bondeopprøret sigden fremme.

Olaug Bollestad trenger en seier. Landbruks- og matministeren vil mest av alt unngå et brudd, hvorpå opposisjonen kan plusse på bondeinntekten under tre måneder før valget. Både hun og Erna Solberg trenger KrF over sperregrensen.

Jeg spår et oppgjør der inntektsgapet minker. Hvor mye? Det er det handlingsrommet handler om. Som i 1975 kan trusler, press og aksjoner gjøre handlingsrommet større. Det tror jeg skjer også i år.