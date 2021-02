NRK kan melde om mye spennende i matveien for tiden. Onsdag meldte statskanalen om en ny dansk "utregning": En kilo biff står for FEM GANGER så store CO2-utslipp som en kilo kjøttdeig!

En gavepakke til den klimabevisste bonde, dette. Nå er det bare å kvitte seg med biffdyra og heller skaffe flere kjøttdeigdyr.

Eller, dropp det. Jeg har sjekka, og det viser seg at biff og kjøttdeig kommer fra samme ku!

NRKs blødme av en nyhetssak kunne vært blott et morsomt eksempel på manglende sunt bondevett (ikke bra) og fraværende kildekritikk (enda verre) i statskanalen. Tre beklagelige fakta gjør saken alvorlig: Noen betaler for å få tullet ut i nyhetsbildet. Noen ser seg tjent med å misbruke det. Og ganske mange forbrukere går på.

For å regne ut at kua er mer klimavennlig etter at den har gått gjennom kjøttkverna, har den grønne tenketanken CONCITO fått pengestøtte fra Salling Fondene. Salling er en dansk supermarkedskjede. Fondenes styreleder Jens Bjerg Sørensen er styreleder i Schouw & Co, som via datterselskapet BioMar er store på fôr til fiskeoppdrettsindustrien.

Salling-styremedlem Nils S. Andersen sitter i styret i Unilever, som er store på industriprosesserte planteprodukter til forbruker - blant annet kopier av animalske produkter. Andersen er også styreleder i WWF Danmark, som i 2017 kringkastet en spektakulær løgn om at vi kan "skære 30-70 procent af vores CO2-udledning, hvis vi skærer ned på vores kødforbrug."

Det private konsulentfirmaet 2.0 LCA Consultants i Aalborg står bak databasen om matvarer og klimautslipp. Konsulentene skriver selv at basen ikke er tilstrekkelig til klimamerking, markedsføring eller beskatning av spesifikke matvarer. Den tar ikke høyde for andre miljømessige, sosiale eller økonomiske bærekraftsparametre. Det er formodentlig her "sunn fornuft" ekskluderes.

Og: Forbrukere som følger basen for å kutte klimaavtrykk, vil ikke være sikret et sunn og næringsrikt kosthold. Ikke rart at 2.0 LCA Consultants understreker at de "påtager sig intet ansvar for de præsenterede data og den efterfølgende anvendelse heraf."

Som når vår hjemlige Arild Hermstad (nestleder i Miljøpartiet De Grønne) melder at danskenes kjøttsuppe er "interessant" og "gir nye perspektiver". Det er som når Carl I. Hagen påpeker at det var varmere for 1000 år siden. Det er unektelig interessant og perspektivskapende. Det er også helt irrelevant for klimakampen.

Media har ikke lært mye kildekritikk siden EAT-rapporten, som ifølge internasjonale forskere blåste opp helsenytten ved kjøttkutt på usikkert grunnlag. EAT-rapporten er rene Nobel-kandidaten, sammenlignet med klimadatabasen fra Dansk Bambus Institut.

Danskene forklarer "utslippsforskjellene" i kjøtt fra samme dyr med at biff er dyrere enn kjøttdeig, noe som umiddelbart bør få Nortura til å justere prisbildet sitt. Dyrere kjøttdeig og billigere biff vil gjøre samvirket klimanøytralt på en poff.

Når danskene oppgir å regne biff som fem ganger så klimaskadelig som kjøttdeig, er det en velvillig snittberegning. I grunnlaget oppgis biff å være mellom "dobbelt og 11 gange så klimabelastende" som kjøttdeig. Det er altså metodikken "tenk på et interval, plus en fed margin" som er anvendt.

Det holder i massevis for NRK. Og det holder kanskje for å bille norske forbrukere inn at det er klimasmart å droppe rent kjøtt fra norsk areal og norske produsenter, og heller kjøpe en prosessert kopi. Gjerne fra Salling, eller Unilever.