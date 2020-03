Både kropp og sjel skal berges

Vi deltar i en nasjonal dugnad for å slå ned det svært smittsomme og potensielt dødelige koronaviruset. Norske myndigheter yter sitt aller beste for å hindre smitte, for å sikre behandlingskapasiteten på sykehusene, for å verge liv.

Vi bidrar alle ved å overholde regjeringas pålegg etter beste evne. Vi kjenner savn vi neppe har kjent før – etter familie, etter utfoldelse, etter noe å glede seg til. Det kan tære på sjelefreden, så vi trenger å beskytte sjela også. Vi finner pauser fra korona-bekymringene; naturens svøpe, en film, en symfoni, en bok eller en samtale med en venn. Vi passer på oss selv så godt vi kan. Det er helt nødvendig.

Slik det er nødvendig å passe på samfunnets kjerne i krisetid. Det er ofte i krisetider grunnleggende verdier og prinsipper, samfunnets sjel om du vil, settes kraftig på prøve.

Solberg-regjeringas forslag til koronalov var en slik prøve. Ut fra de beste hensikter; å hindre spredning av koronaviruset, foreslo regjeringa å sette demokratiet til side i to år.

Lørdag tok Stortingets koronakomité vare på «det norske demokratiets sjel» ved å omarbeide og begrense regjeringas forslag til koronalov.

Sammen med landets ledende jurister arbeidet stortingspresidenten og de parlamentariske lederne fram en fullmaktslov i tråd med demokratiske prinsipper. Stortingets koronalov ble akseptabel fordi den konkretiserer og begrenser regjeringas fullmakt, er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme som gir Stortinget kontroll og har den nødvendige tidsbegrensning, i første omgang på én måned. Et samlet storting stilte seg bak.

Det var en paradeøvelse i hvordan folkestyret skal utøves.

Søndag fant tidligere SV-leder Erik Solheim det betimelig å refse – ikke bare Norge – men «vestlige regjeringer» som «nekter å ta i bruk» kinesiske og østasiatiske virkemidler. «Det er nærmest umulig å forstå», klaget Erik Solheim i en kronikk i nrk.no.

Solheim skriver blant annet: «Mine kinesiske kolleger kom tilbake på jobb denne uka. Fabrikkene produserer igjen. Sommerpalasset i Beijing tar på ny imot turister. I Singapore og Sør-Korea har de fleste ikke engang trengt å være hjemme. Myndighetenes politikk har håndtert problemet uten å strupe økonomien. Det er frustrerende at vi som samfunn gjør så lite for å lære.»

Kanskje Solheim i sin elitistiske iver glemte at Kina er et totalitært diktatur verken norske myndigheter eller «vestlige regjeringer» kan, vil eller bør sammenligne seg med?

I de kinesiske regionene Wuhan og Hubei sirklet droner rundt på himmelen da koronaen brøt ut. En mekanisk røst befalte: «Gå hjem og vask hendene!», melder Dagbladet.

Kina har droner med avansert ansiktsgjenkjenningsutsyr, som kan finstyres. Kinesiske borgere har lenge vært utsatt for omfattende – og inngående – overvåking. Målet med overvåkingen er å kontrollere, straffe og styre kinesiske borgeres «sosiale atferd». President Xi Jinping kaller det å sikre seg kinesernes «lojalitet», som er den prisen han sier Kinas borgere må betale for «et rikt og moderne Kina».

Solheim har rett i at det kinesiske diktaturet er en effektiv styreform. Det kan også komme landets borgerne til gode, særlig om den kinesiske økonomien står på spill – som under korona-utbruddet. Denne effektiviteten har nå gjenklang i Norge – når det gjelder å hindre koronasmitte.

I en rapport som ble kjent tirsdag skriver Folkehelseinstituttet (FHI): «Om få dager vil vi ha klar for eventuell lansering en mobiltelefon-app som kan automatisere en del av smitteoppsporingen».

FHI jobber sammen med det statlige forsknings- og utviklingsselskapet Simula Research Laboratory med å utvikle appen som skal spore bevegelsene til personene som bruker appen. Målet skal være å se hvem som kan ha vært i nærheten av en smittet person, og dermed hjelpe til med å stoppe smitten, ifølge NRK. Forskere advarer om at dataene neppe vil være anonyme.

Smittevernloven kan gi hjemmel for å bryte inn i det som ellers er beskyttet av personvernet. Faren er at grenser så å si umerkelig flyttes. Vi bør aldri glemme tidligere leder i Datatilsynet, Georg Apenes, sin formaning: Alt som kan brukes, kan misbrukes! Vi bør aldri glemme at det handler om våre grunnleggende rettigheter.

Jussprofessor Eyvind Smith advarte Stortinget mot å vedta regjeringas koronalov «om natta», og bidro til at Stortinget vedtok en lov i dagslys – i tråd med demokratiet.

På samme måte må det være dagslys og åpenhet rundt sporings-appen og andre sporingsverktøy som norske myndigheter arbeider med i den gode saks tjeneste. Og det må være klare regler for sletting av informasjon når unntaksperioden er over, dersom en går til det drastiske skritt og samler inn omfattende persondata om oss.

Norske borgere tåler heldigvis ikke at en snakkende drone med ansiktsgjenkjenning seiler opp foran soveromsvinduet, slik kineserne må tåle – om det er koronautbrudd eller ikke. Omfattende og inngående overvåking hører ikke det norske demokratiet til.

Både kropp og sjel må berges igjennom krisetid.