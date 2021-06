AS kan ikke eie jord og skog

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Investor Bjørn Rune Gjelsten har kjøpt Værdalsbruket på rundt 900.000 mål. En skog- og fjelleiendom som dekker 58 prosent av Verdal kommunes areal, ifølge brukets egen nettside.

Hvordan endte 900.000 mål skog og utmark på én investors hånd? Stikk i strid med det vi har kalt "Den norske modellen for eierskap til jord og skog". En modell som bygger på familiejord- og skogbruk, på lokalt eierskap som skal sikre lokale investeringer og levende bygder.

Det er en lang historie, med et par Ap-regjeringer og ikke minst Kjell Magne Bondeviks andre regjering involvert.

Ikke engang Kongen i København eide hele Værdalsbruket. Han delte med kirken – som eide en drøy tredjedel. Den private eiendomsretten oppsto utover på 1600-tallet, fordi kongen trengte penger, og sagbrukseierne trengte tilgang på tømmer, skog.

Hjalmar Wessel (industribyggeren fra Borregaard) kjøpte sammen med flere andre Værdalsbruket i 1912. Så fulgte de harde 20-åra. Storebrand kom inn som långiver i 1927. I 1930 var egenkapitalen tapt, og i 1932 overtok Storebrand de andre kreditorenes krav i Værdalsbruket.

I 1935 ga Landbruksdepartementet Storebrand konsesjon til å overta aksjemajoriteten i Værdalsbruket som "brukelig pant". Regjeringa Nygaardsvold (Ap) hadde vel knapt noe valg, det var krisetid.

I 1994, under Gro Harlem Brundtlands tredje Ap-regjering, ga finansdepartementet Storebrand tidsbegrenset tillatelse til å eie Værdalsbruket fram til 2004.

Kjell Magne Bondevik (KrF) overtok i 2003, med en samlingsregjering av KrF, Høyre og Venstre. Lars Sponheim (V) var landbruksminister. Bondevik-regjeringa innvilget Storebrand eierskap til Værdalsbruket. Dermed var det gjort.

Ved å la et aksjeselskap eie skog, banet Bondevik-regjeringa veien for Gjelsten. Aksjeselskaper er nemlig ikke underlagt konsesjonsloven – som skal sikre den norske modellen og blant annet stiller krav om lokal tilknytning ved kjøp av skog.

Annonse

Dermed kunne 100 prosent av aksjene i Værdalsbruket selges til Fabritius Gruppen, heleid av Gjelsten Holding AS, for 800 millioner kroner – og fri for konsesjonskrav.

Ingen kan forvente at Solberg-regjeringa skal løfte en finger for å bevare den norske eierskapsmodellen, for eksempel ved å følge de rødgrønnes "Borregaard-modell".

I 2010 sørget den rødgrønne regjeringa for at Statskog kjøpte 1,1 millioner mål Borregaard-skog fra Orkla for 1,7 milliarder kroner. Da var de rødgrønne partiene enige om at Statskog skulle kjøpe for sikre skogen på norske hender. Deretter ble skogen splittet opp og solgt til lokale jord- og skogbrukere som fikk styrket næringsgrunnlaget. Såkalt arronderingssalg.

Solberg-regjeringa har gått motsatt vei – ved å avskaffe priskontrollen på skog. Priskontrollen skulle hindre at skog ble et investeringsobjekt for en håndfull rike nordmenn. Den skulle sikre en pris på skogen som kunne forrentes av næringsdrivende i jord- og skogbruket.

Regjeringa sikrer de investorene som har mest penger.

Storebrand har eid Værdalsbruket i nesten 100 år. Valgte selskapet å selge før en eventuell rødgrønn regjering kom til makten etter valget? Ap kritiserer salget av Værdalsbruket til Gjelsten i harde ordelag, men kritikken er likevel ganske tannløs.

"I dag har vi ingen kontroll dersom det kommer rikinger fra ikke-demokratiske land og kjøper opp norsk skog og utmark som er organisert som aksjeselskap", skriver stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol og Nils Kristen Sandtrøen i VG. Det har de rett i. Kjerkol og Sandtrøen foreslår å innføre åpenhet om slike salg – og å stille krav også til aksjeselskaper.

Mer åpenhet og noen krav til et AS, kan lyde bra, men gir ingen trygghet. Det eneste som kan trygge den norske modellen, hindre nye skogbaroner og salg til utenlandske eiere, er å forby aksjeselskaper å eie skog i Norge.

"Dersom en ønsker den norske modellen for eierskap i jord- og skogbruk, må en også stå opp for den. Konsesjonsreglene skal sikre lokal tilknytning, men aksjeselskaper går jo fri" sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, til Nationen.

"Ap sier nei til at kapitalkreftene skal få gjøre som de vil", skriver Kjerkol og Sandtrøen i sin kritikk av salget av Værdalsbruket. Men hvorfor foreslår ikke Ap forbud mot AS i jordbruket? Er det av frykt for at et slikt forbud skal være i strid med prinsippet om fri flyt av kapital i EØS? Og hvorfor holder ikke Ap fram Borregaard-modellen som et alternativ til skogbaroner?

Kjerkol og Sandtrøen er tilsynelatende aller mest opptatt av at "jakt og fiskemuligheter må sikres for hele befolkningen", og det er viktig. Men det bør være minst like viktig å sikre det lokale næringsgrunnlaget i hele landet ved å sikre og styrke lokale jord- og skogeiere. Da kan ikke aksjeselskaper tillates å eie jord og skog.