Året som var så bratt (oppover) for Sp

2019 er Senterpartiets jubelår. Et knakende godt lokalvalg er blitt etterfulgt av enda bedre stortingsmålinger. Plutselig aspirerer partiet til å bli landets største.

Nær sagt alt partilederen Vedum sier og gjør ser ut til å styrke hans og partiets popularitet. At medgangen har pådratt seg større oppmerksomhet fra politiske motstandere, at kritikken mot partiets politiske løsninger tiltar i styrke, ser bare ut til å befeste velgernes overbevisning om at Senterpartiet har noe for seg. Partiet får innpass hos stadig nye velgergrupper.

I boka "Gjennomslag" beskriver tidligere SV-leder Kristin Halvorsen hvordan alt ble til gråstein i valget i 2005. Det var et uttrykk hun lånte av sin forgjenger Erik Solheim, som opplevde både gull- og gråsteinsvalg. Det er en betegnelse på den litt uforklarlige situasjonen der alt du gjør tolkes i enten beste eller verste mening. En situasjon der krefter utenfor deg selv avgjør om det blåser med- eller motvind. Ofte henger det sammen med hvordan media behandler deg. Om kommentatorene er overveiende positiv til prosjektet ditt, eller om de leter med lys og lykte etter noe å kritisere deg for.

For å si det sånn, det er forskjell på historien om en partiledelse som legger ut på en omfattende valgturné for å treffe velgerne der de bor, og historien om et miljøparti som forurenser landet med en innleid monsterdieselbuss, slik SV fikk oppleve. Pressen bygger opp og river ned.

Nå har Senterpartiet sin gulltid, Vedum har vinden i ryggen hvor enn han vender seg.

Da kan vi i følge gull- og gråsteinsteorien bare vente på at Sps lykke snur, at bølgetoppen brytes og partiet raser ned. Det er engang slik at det som går opp skal ned, og at partioppslutning svinger.

Det er likevel noe ved Sps vekst som gjør det trolig at oppslutningen kan holde seg lenge på et høyt nivå.

For det første har Sp i liten grad blitt løftet fram av media, slik Halvorsens og Solheims SV til tider opplevde. Partiets politikk blir i stort framstilt som gårsdagens løsninger, nostalgisk og lite framoverlent. Vedum blir jevnt og trutt omtalt som en antielitistisk bygdepopulist som bygger opp under konfliktlinjene mellom sentrum og periferi.

Partiets framgang er definitivt ikke et resultat av ovasjoner fra landets toneangivende lederskribenter. Det tyder på at Sps popularitet er mer folkelig forankret, bygd på motkulturelle krefter. Det kan minne om partiets forrige glansperiode, under EU-kampen på 1990-tallet. Det var en historie om en folkelig bevegelse som nedkjempet et sterkt samvirke av ledende politikere, mektige næringslivsfolk og store mediehus.

Den gangen falt Sp raskt tilbake. Det er en påminnelse for partiet om at suksess kan være flyktig. Spørsmålet er likevel, hvis vi går ut fra at partiet virkelig har fått et motkulturelt løft, om ikke dagens politiske situasjon er mer bestandig enn EU-kampen. Den ble som kjent avgjort ved folkeavstemning. I dag drives Sps samfunnskamp på bred front. Det er en situasjon som ikke avklares med det første.

Det bringer oss videre til den viktigste faktoren for Sps vekst: Solberg-regjeringen. Den er som et pukkverk som spyr ut gråstein som Vedum kan forgylle med sin retorikk om et land som demonteres bit for bit.

Når statsminister Erna Solberg står i Stortinget og sier at beredskapen i luftambulansetjenesten er bedre nå enn tidligere, samtidig som Babcock-flyene til stadighet står på bakken av ulike årsaker, er det som å helle flybensin på jetmotoren til Vedum.

Når regjeringen slår sammen kommuner og fylker med tvang, og forklarer det med at det er til de motvillige innbyggernes eget beste, bygger det opp under Sps fortelling om et elitestyre fjernt fra folks hverdag.

Og ikke minst, når regjeringen synes det er betimelig å legge ned 126 lensmannskontor under dekke av en "nærpolitireform", oppfattes det av svært mange velgere som et dårlig forsøk på å tilsløre et rent sentraliseringstiltak.

Hvis velgerne opplever seg undervurdert, hvis deres utfordringer ikke blir forstått, hvis de ikke føler seg verdsatt, tar de til slutt affære. Vi har kalt det for et distriktsopprør. Jeg begynner å tro at opprøret strekker seg langt utover distriktene.

Og nå er Sp i den gunstige posisjonen at alle negative karateristikker av partiet også oppfattes som et angrep på partiets tilhengere.

Det er gull for Trygve Slagsvold Vedum.