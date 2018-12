Året det ble så lyst

Det politiske 2018 startet ikke 1. januar, men 13. desember i fjor. Da publiserte Dagens Næringsliv den første saken om han som i en årrekke hadde vært en nachspiel-snakkis i de mediale klasser: Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske.

2018 er metoo-året. Det som en gang var akseptabelt, og deretter unnskyldelig og høhø-beklagelig, var ikke lenger greit i det hele tatt. Det var et jordskjelv. Når slikt rammer, kan man plutselig oppleve at grunnen man hadde tatt som en trygg selvfølge, sprekker. Og at man står på feil side av sprekken.

Det er ikke lett å innrømme. Partileder Jonas Gahr Støre skal ha bedt Giske om å trekke seg 1. januar. Først en uke senere, timer før sentralstyremøtet i Ap, meldte Giske sin avgang.

Partilederen stemplet prosessen som "rettferdig". Giske selv mente han aldri fikk tid til å renvaske seg selv mot anklager om upassende oppførsel. I september omtalte Giske saken i et møte i VG. Han kritiserte Dagens Næringslivs dekning av saken.

Fremskrittspartiets bankeånd Sylvi Listhaug har i mange år ropt u-hu og romstert rundt i regjeringsapparatet. Bare slik har hun kunnet holde tilhengerskaren fast i overtroen på at Listhaug og Frp representerer avmakten og ikke makten.

I mars sprakk det. Listhaug fisket i koko-høyres farvann da hun hevdet at Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet. Ikke-akkurat-de-ordene-Høyre satte benklærne ned, og Listhaug flagret ut av regjeringen og tok bolig i Stortinget, der bankeånder har bedre kår.

Fyllespøkelser forsvinner gjerne med bakrusen og dagslyset. Men da 10 senterpartitopper fra Trøndelag dro fra Storlien etter et fuktig lag, hang det igjen et digitalt spøkelse i mobilnettet. I mars i år ble det kjent hva tidligere partileder Liv Signe Navarsete har måttet tåle av seksuell sjikane fra egen partifelle/partifeller.

Trond Giske, Ulf Leirstein (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) ble avslørt for upassende adferd, og mistet makt. Metoo-spøkelset i Sp nektet å la seg avsløre. Det står fortsatt gjemt blant 10 hytteturister, hvorav nestleder Ola Borten Moe er én. Partiet virker å leve godt med det. Sp er også her pragmatikernes parti.

I KrF, der det hinsidige aldri er langt unna, så man også ut til å leve godt med husspøkelset sitt, det som het Sentrum. I alle andre partier var dette spøkelset forvist til realpolitikkens skraphaug. Plutselig, i september, jaget Knut Arild Hareide spøkelset frem i dagen og sendte det på ilturné i partiet. På noen få uker skulle sentrum avlives ved aktivt sidevalg: Enten Erna eller Jens.

Oppsummert Metoo-året 1 Det som var greit, er ikke greit. 2018 dro gamle spøkelser frem i lyset. Kristelig, mindre folkelig 2 KrF gikk lei av avmakt og avskalling i sentrum. Det spørs om stoda blir bedre på høyresiden. Snart soloppgang 3 En borgerlig flertallsregjering kan bli det neste spøkelset som ryker.

Partileder Hareide ble feilaktig hyllet som en slags Tord Foleson da han heiste rød fane og ba partiet følge etter. Det skulle vise seg at merkesmenn som bytter side rett før slaget skal stå, ikke lever tryggere enn slike som fulgte kongen sin til den bitre slutt på Stiklestad. Hareide tapte i partidemokratiet, men vant sitt politiske martyrium, som de ideelle standpunkters avmektige apostel.

Hareides stabile sideleie er ikke mer egnet til politisk gjennomslag enn før, men nå ligger han i det minste i ro på venstre side. Imens er det Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad som har den tvilsomme glede å føre regjeringsforhandlinger. Kanskje blir det litt mer barnetrygd - til alle andre enn de fattige, som får den avkortet i sosialstønaden.

Erna Solbergs borgerlige flertallsregjering har ligget over høyresiden som en hildring siden 2013: Er det noe der fremme, eller bare varm luft? Venstres regjeringsentré i januar skapte ny dynamikk og avklaring i Kristelig Folkeparti. Flertallsregjeringen kommer.

Men den kommer trått, og prosjektet synes smått. Ikke en gang Solberg skinner når hun snakker om firepartiprosjektet hun har ivret for. Det er som når du har klart å få en fullastet bil opp på en fjellovergang: Det har tæret hardt på drivstoffet, lufta i bilen er dårlig, noen trenger en pause, og snart bærer det utfor.

Solberg-regjeringen har knapt klart å begrense de offentlige utgiftene. Nå skal enda et parti få oppfylt sine hjertesaker. Og siden Krfs samvittighetssaker har flertallet mot seg, må KrF få uttelling på den måten alle politiske flertall dras mot: På utgiftsmåten.

I 2019 kan det bli det borgerlige flertallsprosjektet som sprekker i solen. Da må Jonas Gahr Støre trå til, ved hjelp av kommunismens spøkelse Rødt og astrallegemet Miljøpartiet de Grønne. Hva slags gespenst det kan bli, vet knapt "Åndenes makt".