“Ka e det som æ drømme om? At æ en dag ska våkne opp og vite, at arbeidet æ leve med e mykje, mykje meir enn det å slite”.

“Ellinors vise” åpnet Arbeiderpartiets siste landsmøtedag og satte tonen 149 dager før stortingsvalget. Og det er ikke tilfeldig. Budskapet om frihet og solidaritet ble hamret inn fra digitale talerstoler over hele landet.

Det har foregått intens selvransakelse i partiet etter det dårlige valgresultatet i 2017. I takt med dalende meningsmålinger har det vært avgjørende å markere seg som en tydelig sosialdemokratisk kontrast til Erna Solbergs regjering gjennom åtte år.

"Ørnen" i norsk politikk har landet et partiprogram der arbeid-, velferd- og klimaspørsmål er gjennomgående. Oppdatert, men med en distriktsorientert næringspolitikk som er gjenkjennelig fra 1960- og 70-tallet, slik nestleder Bjørnar Skjæran beskriver det.

Andelen unge mennesker aktive i arbeidslivet har falt. Akkurat nå er 220.000 ledige. Norge kjøper mer fra utlandet og selger mindre. Sentralisering har skapt større motsetninger og økende forskjeller mellom by og bygd.

Under Erna Solbergs regjering er 9192 statlige arbeidsplasser flyttet vekk fra distriktskommunene. Da er det på grensen til komisk når næringsminister Iselin Nybø (V) med brask og bram kan annonsere at regjeringen har opprettet to – 2 – nye stillinger med arbeidssted "hvor som helst". Det er mulig det kan kalles en start, men det er lite å slå seg på brystet med.

Distriktspolitikken i Arbeiderpartiets program beskrev de allerede i november som den største satsinga siden 70-tallet. Partiet ser bakover og henter inspirasjon fra egen storhetstid, fra etterkrigstidas gjenreisingspolitikk – i håp om at velgerne skal forstå hvem som bør bygge landet opp igjen etter pandemien. Ap ser bakover for å gå fram.

Riktignok får rusreform og abortnemnd-spørsmålet mesteparten av oppmerksomheten i de store mediene. To helt sentrale, sosialpolitiske områder der det vil være avgjørende for samfunnsutviklingen hva Ap mener. Den stormen, som ikke minst utspiller seg i sosiale medier, må Arbeiderpartiet tåle å stå i.

De må tåle utmeldinger og tåle kritikk for å være “på feil side av historien”. Aps standpunkt kan dytte progressive velgere over til Venstre – eller til SV. Men de kan også vinne velgere rundt i landet, som er skeptiske til liberalisering.

Det Arbeiderpartiet uansett kan oppnå, er muligheten til å utrede og formulere sitt eget forslag til rusreform, om de kommer i posisjon etter valget og får begge hender på rattet.

Aps abort-standpunkt kan gjøre at de mister velgere som er mer konservative, både innad på rødgrønn side til Senterpartiet, og over streken til KrF.

Hovedpolitikken er landsmøtet likevel svært stødige på: De siste skal bli de første. Det er vanlige folks tur, hvilket betyr at arbeidsplasser skal skapes over hele landet, flere skal inkluderes. Ny, klimavennlig industri må bygges på skuldrene av dagens kompetanse.

Under mantraet "solidaritet" talte Jonas Gahr Støre om flere kvalifiserte lærere, flere ansatte i eldreomsorgen, i barnevern og psykisk helsetjeneste, slutt på privatisering av sykehus og eldreomsorg. Og i den sangen bør det være lett å få de foretrukne regjeringspartnere, Sp og SV, til å stemme i.

Audun Lysbakken (V) kan være forsanger på verset: Æ drømme om å være fri i lag med alle folkan som æ like. Æ drømme om ei anna tid da ingen folk e fattige og rike.

Bjørnar Skjæran og Cecilie Myrseth kan ta neste: Æ drømme om at alle dæm som trekke garnan langt der utpå sjyen skal få ei bedre tid i lag med dæm som jobbe skift på en fabrikk i byen.

Arbeiderpartiet lover regional, sterkere og mer aktiv statlig politikk som skal sikre at verdiskaping fra naturressursene kommer lokalsamfunnene til gode og sikrer arbeidsplasser både langs kysten og i innlandsdistriktene.

Siden Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har vist sin sangstemme i beste sendetid på NRK, kan han fint gå i front, kanskje sammen med Nils Kristen Sandtrøen som mener Nygaardsvolds politikk fra 30-tallet bør få ny aktualitet: “Og dæm som har en liten gård, nån kyr og ei gjeld dem ikkje klare. Æ drømme at dæm får en vår dæm bruke te nå’ meir enn det å spare.”

Selv om Aps landsmøte er over, synges ikke siste vers før 13. september. Da skal det telles opp hvor mange velgere som lar seg overbevise av Arbeiderpartiets forsøk på revitalisering og vil stemme i "Æ drømme at vi får en vår da undertrøkkinga på jorda stanse. Ei ny tid kommer sjøl om fjellan står, og det bli like fint å jobbe som å danse".