Ap prater for mye og gjør for lite

De rike vinner og de fattige taper på arbeidsinnvandringen. Det er konklusjonen i en ny studie fra Frischsenteret. Det overrasker ikke mange at rike vinner og fattige taper. Samtidig er Frischsenterets studie viktig fordi forskningen på arbeidsinnvandringens effekter på klasseskillene i Norge er begrenset. Det politiske og offentlige ordskiftet trenger holdepunkter i forskning og kunnskap.

Studien fra Frischsenteret viser altså at norskfødte som tilhører «lav klasse» taper: Arbeidsinnvandringen betyr dårligere levekår og at det er blitt enda vanskeligere å «jobbe seg oppover» – den sosiale mobiliteten hemmes, som det heter. Mange har kjent gufset av dette på kroppen. For eksempel bussjåfører, havnearbeidere, industriarbeidere og folk i byggebransjen, som må betale prisen for sosial dumping. Det er årsaken til at motstanden mot EØS vokser i LO-rekkene, om noen skulle være i tvil. "De gule vestene" i Frankrike og Brexit-tilhengerne i arbeiderklassen i Storbritannia, er eksempler på andre grupper som blir tapere med økt arbeidsinnvandring.

Det er forskerne Maria Forthun Hoen, Simen Markussen og Knut Røed som står bak Frischsenterets rapport «Immigration and social mobility». Siden 1992 har andelen innvandrere mellom 25 og 66 år økt fra rundt fem prosent til nesten 20 prosent, ifølge forskerne. Størsteparten av økningen er innvandring fra lavinntektsland og – siden 2004: Arbeidsinnvandring fra EU-land i Øst- og Sentral-Europa. Arbeidsinnvandring i kjølvannet av EØS-avtalen.

Forsker Simen Markussen skriver: «Fra teorien kan vi forvente at innvandring skal skape vinnere og tapere. De som får konkurranse i arbeidsmarkedet blir tapere, mens de som ikke får konkurranse i stedet får billigere varer og tjenester, og dermed blir vinnere», (kronikk om rapporten, Dagens Næringsliv 17. januar). Videre: «Faktisk finner vi at nesten hele nedgangen for personer oppvokst i de fattigste hjemmene kan forklares med innvandring, og i veldig stor grad dreier det seg om at de ikke lenger er sysselsatt i det hele tatt.»

Rapporten viser blant annet at sysselsettingen blant norskfødte fra de fattigste hjemmene falt med 3,2 prosentpoeng sammenlignet med middelklassen som følge av innvandring. Forskerne poengterer at de ikke har studert om arbeidsinnvandringen gagner Norge «totalt sett». Samtidig bør det være et alvorlig faresignal for alle politiske partier som er opptatt av at «alle skal med» og at minst mulig forskjeller gagner Norge totalt sett.

Skal Ap-ledelsen innprente voksne LO-folk at de tar feil når de kobler sosial dumping og utstøting til EØS?

Når forskjellene øker og klasseskillene blir skarpere, polariseres og destabiliseres samfunn, slik vi altså har sett eksempler på i Storbritannia og Frankrike. Det bør hele middelklassen og rike som i første omgang tjener på innvandringen, være klar over – og ta ansvar for. Solberg-regjeringa også, selv om de velgergruppene den blå regjeringa har omsorg for, kan vinne på arbeidsinnvandringen i første omgang.

Det ser ut til at Ap-ledelsen og EØS-forsvarerne i LO, som rådgiver Jonas Bals (Ap) i Klassekampen 25. januar, er mer opptatt av å agitere for EØS – enn av å holde fram en håndfast og solid nasjonal politikk som kan demme opp for sosial dumping og økte klasseskiller i kjølvannet av EØS. Ap-ledelsen hevder hardnakket at det handler om nasjonal politikk. Hvorfor ikke forsøke å bevise at «det ikke handler om EØS, men om Solberg-regjeringa»? Kan annet enn en troverdig nasjonal motpolitikk dempe EØS-kritikken i LO? Har Ap-ledelsen sett for seg å farte rundt på arbeidsplassene for innprente voksne arbeidere at de tar fullstendig feil når de kobler sosial dumping og utstøting til EØS, kanskje? I så fall bør rapporten fra Frischsenteret, pluss god gammeldags respekt for folk, sette en stopper for det.

Uten et krafttak for å løfte fram en tydelig og solid nasjonal anti sosial dumping-politikk, så kan kravet om å stenge grensene for arbeidsinnvandring raskt komme fra deler av LO også.

Aps partifeller, parlamentsmedlemmer fra Labour for Brexit, holdt appeller om at grensene måtte stenges. Det handlet ikke om rasisme. Storbritannia utstyrte innbyggere fra kolonilandet India (inkludert Pakistan og Bangladesh) med britiske pass og ønsket dem velkommen. Landet har en lang tradisjon med innvandring og inkludering. Det handlet om større klasseskiller og utstøting i kjølvannet av arbeidsinnvandring fra EU-land. Det handler om at de fattigste nasjonalt må «betale for» de fattigste arbeidsinnvandrerne, slik den hjemlige studien fra Frischsenteret viser. Skal Norge kunne demme opp for denne kynismen, må det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, legge sin innsats i det.

Oppsummert Økte klasseskiller med EØS 1 Forskere fra Frischsenteret har lagt fram rapporten «Immigration and social mobility». Den konkluderer med at arbeidsinnvandringen øker klasseskillene i Norge. «Lavklassen» betaler 2 Forskningsrapporten viser at «norskfødte fra de fattigste hjemmene» hindres i sosial mobilitet og støtes ut av arbeidslivet. Fra før vet vi hvordan sosial dumping legger press på lønninger og faglige rettigheter i flere bransjer. Gjør noe! 3 Hvorfor forsøker ikke Ap bevise at «det ikke handler om EØS, men om Solberg-regjeringa» ved å utforme en solid anti sosial dumping-politikk?