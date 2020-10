Ap må gjøre jobben på egen teig

Dagens meningsmåling for Nationen og Klassekampen viser dessverre at det kan spøke for et regjeringsskifte neste år. Og det er Ap det står på, i den forstand at partiet fortsetter å tape oppslutning. Men for all del: Det er selvsagt altfor tidlig å fortvile, det er nesten et år til valget, og mye kan skje. Mye bør også skje – i Ap, som anbefales å starte valgkampen umiddelbart.

Ap får 21 prosent oppslutning og Sp får 17 prosent. SV får 6, 6 prosent. Det innebærer 40 mandater for Ap, 31 for Sp og 12 mandater til SV. Summen – med SV – blir altså 83. Det skal 85 mandater til for å utløse et regjeringsskifte. Partiet Rødt, som er mer å stole på når det gjelder regjeringsskifte enn MDG, får 8 mandater ut fra dagens måling.

Meningsmålerne vekter som kjent resultatene – for å motvirke manglende representativitet i utvalget. De vekter blant annet etter tidligere valgresultat. De uvektede tallene i dagens Nationen-måling viser 20 prosent oppslutning om Ap. Sp: 18, 8. Partiene er ut fra de uvektede tallene så å si jevnstore.

Da Jens Stoltenbergs andre rødgrønne regjering tiltrådte 17. oktober 2005, hadde Arbeiderpartiet en oppslutning på 32,7 prosent i ryggen. SV fikk 8,8 prosent oppslutning i valget, mens Sp fikk 6,5 prosent.

Nå er altså styrkeforholdet mellom de tre regjeringspartnerne dramatisk endret. Dersom de rødgrønne partiene klarer å sikre et regjeringsskifte, ligger det an til at distriktsnæringene landbruk, fisk og industri – og distriktspolitikken – får en ny og langt bedre utforming. Det er også helt nødvendig, dersom bosetting og rettferdighet skal sikres i hele landet.

Det er prisverdig at dagens Ap har fått mer distriktspolitikk inn i programmet, og igjen innser at Aps makt har vært basert på velgere i hele landet. Det skjønte Ap da partiet ble enige med Bondepartiet om kriseforliket i 1935.

Samtidig ser det ut som om Ap nå halser etter Sp for å ta igjen det tapte. Men om «ørnen blant partiene», som historikeren Jens Arup Seip kalte Ap, skal sikres nok oppdrift før valget neste år, må Jonas Gahr Støre sikre og styrke oppslutning på sin egen teig: Fordeling, solidaritet, å stå opp for "gutta og jentene på gølvet" og "de som sitter nederst ved bordet".

Ap bør nok også bruke mere krefter på å lytte til LO-folk, enn på å forsøke å tukte dem i EØS-saker som Acer, eller forsøk på å lure dem – som i NorthConnect-saken.

Nå mener til og med Aps egen Oslo-profil, Jan Bøhler, at Sp er mer troverdige på å fremme interessene til "småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt" enn Ap. Det har Sp fortjent, men Bøhlers budskap bør få de røde lampene til å lyse kraftig for Ap-ledelsen.

Alle som ønsker et regjeringsskifte, bør også ønske Ap og Jonas Gahr Støre lykke til. For det er slik her på bjerget, at uten et Ap med en viss kraft, så har vi heller ikke noe alternativ til Solberg-regjeringas sentraliserings- og privatiseringspolitikk.

Så hjelpe oss, Jonas.