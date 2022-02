Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Onsdag klokka 13 ble det kjent: Innlandet fylkesting har vedtatt at fylket skal bestå, til tross for at folkeavstemninga viste at et flertall av velgerne vil ha oppsplitting.

Dermed har Innlandet fylkesting tydelig vist hvordan nærsynte fylkespolitikere effektivt kan fremme politikerforakt. Ikke minst fylkespolitikere fra Innlandet Ap og Frp, vil noen si. Men hele flertallet, bestående av Ap, deler av Frp, Høyre, KrF, Venstre og MDG (34 stemmer) skal selvsagt ha støyten av å overkjøre velgerne.

Mindretallet besto av Sp, SV og Rødt (23 stemmer).

Resultatet var ikke uventet, etter at det tirsdag kveld ble klart at et lite flertall (52 mot 50) av medlemmene i representantskapet i Innlandet Ap gikk inn for å trosse flertallet i folkeavstemningen.

Resultatet av folkeavstemningen om deling (tilbake) til Hedmark og Oppland, viste at 50,7 prosent ville dele - mens 48,1 prosent ville ha storfylket Innlandet.

Folkeavstemninga var digital, i strid med Valglovutvalgets råd. Hva resultatet hadde vært med fysisk avstemning, slik at godt voksne uten digitale redskaper og ferdigheter, kunne ha stemt, vet vi ikke. Så er det også mindre nyttig å spekulere i det, enn å problematisere flertallet av fylkespolitikernes i Innlandet sin maktdemonstrasjon.

Maktdemonstrasjonen hviler enten på arroganse eller på manglende demokratiforståelse. Vi har sett symptomer på arrogansen og/eller uvitenheten siden resultatet i folkeavstemningen ble kjent.

"Resultatet er et reelt dilemma", hevdet fylkesordføreren fra Ap, Even Alexander Hagen, til NRK. Hagen kommer fra Oppland, der det var størst flertall for oppsplitting, 56 prosent.

Annonse

Dilemma? Mellom "vi som vet best og vil noe annet" og et flertall i folkeavstemninga? Eller?

Ordføreren i Hamar, Einar Busterud, satte Even Alexander Hagen på plass i et innlegg i Hamar Arbeiderblad, under overskrifta Fylkespolitikere på ville veier: "Nei, resultatet er slett ikke noe dilemma. Det er resultatet i en folkeavstemning. Når fylkestinget først har bedt velgerne si sin mening, har representantene og partiene bare ett mulig valg: Å respektere hva velgerne mener." Det har Busterud rett i.

Et annet symptom på manglende demokratiforståelse, er de høringene om deling som er foretatt blant ansatte i fylkeskommunen, i kommunestyrene og i fagforeninger.

Ordføreren i Hamar beskriver det godt: "I Hamar stemte jeg og kommunestyret for videreføring av Innlandet under høringen. Nå hevder flere partier at denne støtten fra kommuner og organisasjoner må telle mer enn folkeavstemningsresultatet (...) Hvis jeg hadde vært ansatt i fylkeskommunen, sittet i fylkestinget, i kommunestyret og vært medlem i en fagforening (noen har faktisk alle disse rollene) så ville jeg i praksis hatt fire muligheter for å påvirke sluttresultatet."

Den makten folkevalgte i kommuner og fylkesting har, er gitt dem av velgerne til å forvalte. Noen annen myndighet har ikke folkevalgte. (Hvor skulle den i så fall ha kommet fra?) Likevel valgte altså fylkestinget i Innlandet å overhøre rådet fra et flertall av velgerne. Dermed er ikke regjeringskameratene Ap og Sp særlig til kamerater i Innlandet.

"Dette blir den historiske dagen da fylkestinget overkjørte en folkeavstemning. Det er en demokratisk skandale at vi skal kaste resultatet av en folkeavstemning i søpla. Et flertall i fylkestinget overkjører et flertall i folket. Og de gjør det for å gjennomføre Høyre sin regionreform", sa Sp-representant i fylkestinget, Torleik Svelle.

Svelle fikk støtte fra SVs Hans Olav Lahlum under fylkestingsmøtet onsdag.

I forkant av møtet pekte Lahlum på likheter med EU-kampen på begynnelsen av 1990-åra. "På den eine sida har du Høgre og Ap som til vanleg er hovudmotstandarar, men som her er samde og utgjer ein urban koalisjon. Dei fører ein elitistisk og sentraliserande argumentasjon basert på rasjonalitet, med sterkt fokus på påstått økonomisk innsparing og rasjonelle administrasjonsløysingar", sa Lahlum til Dag og Tid.

SV-politikeren Lahlum, som er historiker og forfatter, mener diskusjonene rundt oppdelingen av Innlandet er som et ekko fra 90-årene: De som vil ha deling av Innlandet er som nei-sida i EU-kampen, optatte av desentralisering og lokaldemokrati. "Her har vi ein koalisjon kring Senterpartiet, med base i distrikta og til venstre for Ap i byene", sier Lahlum.

I 1994 ble det rådet flertallet i folkeavstemninga ga, respektert av daværende Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland, som var en brennende forkjemper for norsk EU-medlemskap. Ap i Innlandet mangler den respekten for folkestyret, og overhørte rådet fra et flertall av velgerne.